Не осмотрел, а уколол анальгетик: в Житомирской области ребенок умер во время родов

В Житомирской области во время родов погиб ребенок, сообщает Национальная полиция и областная прокуратура. Следователи сообщили о подозрении врачу и собрали доказательства ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей акушером-гинекологом Коростенской центральной городской больницы, повлекшие тяжкие последствия.

В Житомирской области во время родов погиб ребенок: детали

Летом 2022 года в больницу в Коростене обратилась 31-летняя беременная женщина с жалобами на схваткообразные боли. Медики установили, что она находилась на 40 неделе беременности и испытывала ложные схватки.

Ее госпитализировали, а на следующее утро у женщины диагностировали преждевременный разрыв плодных оболочек. Врачи решили выбрать выжидательную тактику ведения родов и наблюдать за состоянием. В течение дня ее осматривали и фиксировали удовлетворительное состояние ребенка.

Введением родов занимался 54-летний акушер-гинеколог, в тот день находившийся на дежурстве. Вечером беременная пожаловалась ему на боли внизу живота, но медик не провел ультразвуковое исследование и кардиотокографию для уточнения ситуации.

Вместо проверки он необоснованно назначил наркотический анальгетик женщине. Еще через несколько часов медик не провел осмотр женщины, отметив, что она спит. А на следующий день в 5 утра врач снова не обратил внимания на жалобы женщины и признаки, указывающие на необходимость вмешательства.

В 6:20 медики обнаружили преждевременную отслойку плаценты и дистресс плода в родах. Через полчаса провели кесарево сечение, во время которого изъяли плод женского пола без признаков жизни.

Следствие установило, что врач имел все имеющиеся условия и возможности для наблюдения за беременным и ребенком, имел достаточный уровень квалификации, однако нарушил требования законодательства в сфере здравоохранения и клинические протоколы.

Это привело к осложнению клинической картины роженицы, длительного внутреннего маточного кровотечения и страдания плода.

Причина смерти ребенка — внутриутробная гипоксия с аспирацией околоплодными водами вследствие преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты.

Следователи Коростенского районного управления полиции, под руководством окружной прокуратуры, сообщили врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей в результате нерадивого и недобросовестного отношения (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Эта норма устанавливает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы сроком до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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