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Не осмотрел, а уколол анальгетик: в Житомирской области ребенок умер во время родов

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июля 2025, 12:00
Не осмотрел, а уколол анальгетик: в Житомирской области ребенок умер во время родов
Фото Unsplash

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