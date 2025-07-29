“Сама родишь!” Слышат ли врачи рожениц и что не имеют права делать

Я чувствовала, что не могу родить. Очень кричала. Просила: “Давайте кесарево”. А мне, как сейчас помню: “Забуть это слово, сама родишь!”. Было очень тяжело, воды отошли еще в три ночи, а страдала я до 15 часов. Я эту вату с нашатырем себе в нос запихивала, потому что не чувствовала запаха, теряла сознание…

Каждый год миллионы женщин проходят через тяжелый опыт в своей жизни — роды. К счастью, медицина не стоит на месте, женщинам предлагают разные варианты, как могут проходить роды, чтобы процесс был не столь болезненным.

С 2017 года количество родившихся детей стремительно уменьшается. Особенно проблему усугубила война. В 2023 году наблюдался наименьший показатель рождаемости — 187 тыс. детей, что на 11% меньше, чем в прошлом году. А в 2024 родилось чуть больше 176 600 тыс. детей — еще на 9% меньше.

В обществе, где рождаемость ежегодно уменьшается, вопрос комфорта и безопасности родов приобретает особую остроту.

Недавно Украина вздрогнула от истории Елены Бойко: она обвинила одесских врачей в смерти своего младенца. Судебные разбирательства подобных дел могут продолжаться годами: как дело против акушера-гинеколога, который неправильно расшифровал данные КТГ-мониторинга, из-за чего несвоевременно принял решение о кесаревом сечении.

Младенец умер через 55 дней после рождения, а рассмотрение дела длилось более двух лет.

Мы провели большой разговор с женщинами, которые поделились своим опытом родов, чтобы выяснить, действительно ли врачи слышат рожениц.

Часть героинь согласилась говорить анонимно, но открыто свою историю рассказала известная кулинар и кондитер Елизавета Глинская.

“Никому такого не пожелаешь…”

С момента трагедии в жизни Елизаветы Глинской прошло почти 20 лет. Но женщина до сих пор помнит день своих первых родов в Ялте.

У меня есть с чем сравнить теперь, после вторых родов в 2024 году. А тогда меня никто не слышал. Считали, что я не в себе, — вспоминает женщина.

Далее — прямая речь Елизаветы.

— Во время первой беременности у меня постоянно была угроза выкидыша. Я систематически сдавала анализы, приезжала к врачу в платное отделение родового на УЗИ — делала их чаще, чем нужно, потому что беспокоилась.

Не знаю, действительно ли мама должна быть такой внимательной, или врачи должны больше обращать внимание на объяснения… но тот опыт повлиял и на мое отношение ко второй беременности, над которой я “тряслась”.



В десять вечера у меня начались схватки, вышла пробка. Мы сразу позвонили врачу, которая должна была принимать у меня роды — она была на дежурстве. Поехали в больницу немедленно. Врач осмотрела меня на стуле и сделала прокол, чтобы воды отошли.

Тогда же положила мне под язык первую таблетку. Я спросила, что это, а она заверила: “Это витаминки для ребенка, так надо”.

Через часа два она дала мне еще одну таблетку. Шейка матки раскрывалась очень медленно, а схватки усиливались. Уже около четырех-пяти утра процесс стал останавливаться…

Врач растягивала там все, потому что раскрытие остановилось… это было так больно. Дала мне третью таблетку. В 11 утра мне поставили капельницу. А потом началась рвота.

Я блевала сгустками крови, размером с черешню. Я кричала, а врач убеждала: черешень наелась, вот и блюю.

Потом меня перевели в другую палату, врачей собралось вокруг очень много. У ребенка уже стояла голова, они сказали: надо рожать.

На лицо надели маску, я почувствовала, как меня обдало горячим — кровь. Разрезали, вынимали ребенка щипцами. Он не кричал. Это первое, что я запомнила.

А потом провалилась в сон. Когда пришла в себя, увидела все руки в крови. Уборщица, которая возилась рядом, посмотрела на меня и сказала: “Деточка, никому такого не пожелаешь”.

Я несколько раз еще проваливалась в сон и просыпалась. Когда перевели в другую палату, пришли врач, мой муж и родители. И я на всю жизнь запомнила, что тогда говорил этот врач.

Это был мальчик. У него произошло обвитие головы и ручки, то есть через тело. “Чем больше ты тужилась, тем больше душила его. Мы отослали все анализы на проверку, не волнуйся: ребенок был здоров, просто задушился. Такое случается. Но ты сможешь родить еще!”

Вот так она мне сказала.

Документы “потерялись”, а отделение закрыли

На следующий день муж Елизаветы отвез ее домой. Еще через несколько дней попросила его поехать в роддом, чтобы забрать все ее медицинские заключения и документы.

Когда он приехал, то увидел, что платное родильное отделение закрыли на дезинфекцию. Документы им так и не отдали — “потерялись”.

Тогда женщина думала о суде, но в конце концов отказалась от этой идеи. Считала, что это не вернет ей ребенка.

— Но сейчас я понимаю, что мне нужно было это сделать, чтобы эти виновные получили наказание. Тогда я просто пыталась начать жить сначала, — делится Елизавета.

“Забуть за это слово — кесарево!”

Ирина (имя измененное по просьбе героини) рожала в Черкассах в 2024. Вспоминает: знала обо всех этапах родов, потому что готовилась, посещала курсы материнства. Эти лекции считает большим преимуществом.

Девушке диагностировали маловодие, также было одно обвитие ребенка. Но врачи успокаивали: такое часто случается, так что ничего страшного.

— У меня воды отошли в три ночи, я сказала мужу, что надо ехать в больницу. Дежурный врач осмотрела меня и сказала ждать до утра, потому что нужно сделать тест на воды — у меня их было очень мало и врач не понимала, действительно ли это воды, или что-то другое.

У меня уже была 38 или 39 неделя, то есть по срокам — именно ПДР.

Около семи я почувствовала легкие схватки. Но врач тогда сказала: “Если бы это были схватки, оно бы болело”. В девять пришла пересменка врачей, меня осмотрела другая гинеколог и сказала уже переводить в родильную палату, потому что я начала рожать.

Так как я долго лежала, времени колоть эпидуральную анестезию уже не было. Я просила, но мне отказали. Выходит, родовой процесс начался в три часа ночи, а родила я около 16 часов.

Перед началом акушер-гинеколог спрашивала меня, знаю ли я, как будут проходить роды, я ответила утвердительно.

Я пыталась тужиться, но чувствовала: не могу. И постоянно просила о кесарево сечении, но мне отказали. “Забуть это слово! Сама родишь!”.

Я очень мучалась. Теряла сознание, очень болело. Эту вату с нашатырем в нос пихала, запаха не чувствовала. Мне говорили, чтобы не кричала, потому что силы теряю. Но было так больно, я не могла не кричать…

Ребенок не смог сам родиться, меня резали. Уже в конце родов в палате было очень много медперсонала, около десяти человек. Зашивали без анестезии — лидокаином прыскали только.

Врач была со мной, подсказывала, мы становились и так, и эдак… не знаю, как было у других, но я не могла воспринимать ее слова из-за сильной боли. Я думала, что не рожу, умру там.

Мне не объяснили, почему нельзя кесарево. Хотя потом сказали: в последний момент все-таки думали сделать это, но я родила.

“Слышат ли женщину на родах? Нет!”

Мария рожала в Киеве шесть лет тому назад. Признается: ее опыт родов оставил не самые лучшие воспоминания. Чтобы врачи делали свою работу, роженице пришлось настаивать.

— Я приехала в роддом самостоятельно, но врачи отнеслись небрежно и указали мне на дверь: “Девочка, если бы у тебя отошли воды — ты бы стояла вся мокрая”. После слез и разговора с парнем, я настояла на осмотре. Только после этого медики заметили начало родовой деятельности.

Заметим, что долгий безводный период угрожает здоровью младенца, поэтому халатность врачей могла нести угрозу жизни ребенка.

— Внимательности и заботы я к себе не почувствовала. Ни на одном из этапов мне не объясняли, что происходит, какие лекарства вводят и зачем.

В родильном зале меня оставили один на один из КТГ (аппарат, измеряющий сердцебиение плода). Случись экстренная ситуация — кричать врачам пришлось бы на весь коридор.

Уже в процессе родов мне механическим путем надавили на мочевой пузырь и опорожнили его, поставили там катетер. Поэтому на следующий день я чувствовала боль в промежности. Медики ничего не объясняли, сделали это так, будто я какое-то безвольное существо.

Также никто не спрашивал о желаемой позе для родов, не предлагал фитбол, не контролировал родовую деятельность. Лишь пару раз за шесть-семь часов заходила акушер.

Отношение врачей к роженицам чаще всего — как к рутине. Я думаю, что это одна из самых больших проблем, потому что для женщины это особое событие, которое происходит один или два-три раза за жизнь. Сакральный процесс — рождение нового человека. Это очень тяжело и принципиально.

И поэтому уважение должно присутствовать на каждом из этапов, равно как и объяснение о происходящем, какие действия вы сейчас совершаете, как медики, что с тобой будет происходить дальше.

Если меня спросят, слышат ли женщину на родах, мой ответ будет нет, — заключает Мария.

Вікна-новини также проводили опрос в своем Facebook. К сожалению, подобные комментарии преобладали.

“Со мной шутили и поддерживали”

К счастью, не без хороших историй. Анна рожала во Львове. К тому же не платила никому, роды прошли с дежурной бригадой врачей.

— У меня было хорошее настроение и никто его, к счастью, не испортил мне. Врачи все объяснили: что, куда и зачем будут колоть, разговаривали, даже шутили со мной.

В родильном зале было абсолютно все: мячи, вода, можно было даже попросить джакузи набрать. Никто на меня не кричал, врач постоянно был рядом.

У меня нет жалоб ни на врачей, ни на условия и еду. Все было здорово.

Врач еще некоторое время звонил мне, спрашивал, все ли у нас хорошо, — вспоминает Аня.

На что имеет право роженица: спросили у адвоката

Роды — сложный и важный процесс для матери. В таком состоянии женщина не всегда может адекватно оценить ситуацию или понять, что идет не по плану.

Вікна обратились к руководителю практики Медицинского права в Приходько и партнеры, адвокату Ирине Ан с рядом вопросов, чтобы разобраться: как роженица может обезопасить себя и своего ребенка от рисков и неприятностей.

— Какие права имеет беременная женщина и роженица в Украине согласно законодательству?

— Беременная женщина — это в первую очередь пациентка, у которой есть ряд прав. Это, в частности, право на безопасную и качественную медицинскую помощь.

Безопасность и качество у нас определяется исключительно тем, придерживается ли врач стандартов и протоколов предоставления такой помощи, и соответственно, не нанесен ли действиями врача вред здоровью пациентки и ее ребенка. Кроме того, пациентка обязательно имеет право на осведомленное согласие.

Это означает, что врач, проводя любые процедуры, в том числе и связанные с родами, должен объяснить абсолютно все риски и что будет происходить на тех или иных этапах, какие могут быть последствия таких действий. В частности, это о применении или неприменении анестезии, проведении или непроведении кесарева сечения и т.д.

Кроме того, каждый человек имеет право уважения достоинства и конфиденциальности.

Это касается права на медицинскую тайну, отсутствия при родах других лиц, кроме партнера, если это партнерские роды, медицинского персонала необходимого для оказания медицинской помощи и врача. Других лиц быть не может, кроме того случая, когда пациентка раньше дала согласие на это.

Обязательным является уважение к религии и вероисповеданию.

Пациентка сама выбирает врача и медицинское учреждение, в котором ей оказывается помощь. Исключение — экстренный случай.

Также важно, что протоколом о проведении физических родов предполагается, что врачи и партнеры, присутствующие на родах, делают все, чтобы находящейся в родах женщине было максимально комфортно. Это касается применения обезболивания по просьбе женщины с учетом всех рисков и добровольного осведомленного согласия пациентки.

— Отличаются ли обязанности медперсонала в частных и государственных роддомах?

— Нет, с юридической стороны, и государственные, и частные заведения абсолютно равны. У всех есть лицензия Министерства здравоохранения на предоставление медицинских услуг и, соответственно, к ним абсолютно равные требования.

Разница может быть только на уровне сервиса, который предоставляет непосредственно заведение.

Врачи обязаны заполнить все необходимые документы: прописать все, что было сделано по отношению к новорожденному и, соответственно, предоставить родителям при выписке полную информацию о состоянии здоровья.

— Что такое добровольное информированное согласие и может ли его подписать кто-нибудь из родственников?

— Первый момент — это непосредственно письменный документ. Есть утвержденная форма 003-6О для утверждения приказа Минздрава, которую просят подписать любого пациента.

Там закреплены стандартизированные условия рисков. Однако добровольное информированное согласие шире на самом деле. Просто подписание не всегда означает, что человек действительно понимает все риски и то, что будет происходить.

Медицинские учреждения, к сожалению, закрывают глаза на надлежащее и полное информирование и подписание этого документа именно в результате информирования, а подписывают документ для галочки, чтобы к ним не было вопросов.

Даже во время родов, если возникает не оговоренная ранее ситуация и врачу нужно изменить согласованный с пациенткой протокол ведения родов, он должен кратко и понятно проговорить об этом и возможных последствиях, чтобы пациентка в данный момент дала свое согласие, или нет.

Подписать документ может доверенное лицо, если оно было указано первоначально в документации, как доверенное лицо или экстренный контакт, но базово — это должна делать пациентка.

— Обязан ли врач слушать просьбу пациентки? К примеру, об обезболивании.

— Есть несколько нюансов, которые должны учитываться. Пожелания роженицы всегда являются основополагающим принципом, на котором основывается Минздрав при определении протокола.

Но здесь важна коммуникация между врачом и пациенткой, потому что есть случаи, когда обезболивание, например, не сработает, или когда на определенном этапе оно может навредить как самой роженице, так и ребенку. И это может знать только врач.

Исключительно жизненная угроза и экстренная помощь — это те варианты, где добровольное информированное согласие не требуется и врач действует так, как это предусмотрено протоколом.

— Почему врачи отказывают в кесарево сечении?

— В нашей стране безопаснее считают природные роды. Нужно учитывать, что кесарево сечение — это хирургическое вмешательство, а значит — большие риски.

— Чего точно не вправе делать медперсонал во время родов?

— Никаких процедур без согласия самой пациентки, если она находится в сознании. Не имеют права игнорировать ее пожелания, например, о присутствии партнера, обезболивании и т.д.

Чрезмерное вмешательство и необоснованные манипуляции — это явные нарушения медицинской этики и прав пациентки.

— Какие документы должен выдать медперсонал женщине после родов?

— Медицинская карта, выписка по ребенку, справка о рождении.

— Что считается врачебной ошибкой?

— Врачебная ошибка — это ненадлежащее выполнение стандартов медицины, например: небрежность врача, отсутствие информированного согласия, неправильная постановка диагнозов или неправомерный отказ от оказания помощи.

Ответственность за все это отличается: от дисциплинарной до уголовной, в зависимости от тяжести тех или иных действий, совершенных врачом или медперсоналом.

Ответственность может нести и врач, и больница.

— Если женщина подозревает, что допущена врачебная ошибка, куда она должна идти и какие доказательства должна предоставить?

— Первым делом надо собрать все медицинские документы. Далее — обратиться к главному врачу медучреждения с жалобой, Минздраву или даже Департаменту здравоохранения местных властей с жалобой на действия врача или больницы в целом. Кроме того, пациентка имеет право обратиться в полицию.

Есть возможность подать гражданский иск в суд с вопросом возмещения причиненного вреда, но при подаче гражданского иска в суд обязанность доказывания этого всегда базово возлагается непосредственно на саму пациентку.

— Есть ли в таких делах срок давности?

— К сожалению, если мы говорим о гражданских исках, то стандартный срок — три года. Исключение — если это привело к смерти пациентв, то есть роженицы или ребенка.

Лицо имеет право в любой момент обратиться с жалобой к главному врачу или Минздраву и они обязаны дать ответ на эту жалобу в тридцатидневный период по закону Об обращении граждан, или если нужно больше времени, то увеличить его до 45 дней.

— Как обезопасить себя и своего ребенка перед родами?

— Тщательно выбирайте врача и больницу. По советам родных или по отзывам. Также я советую еще до того, как заключать те или иные договора, пообщаться с врачами, проговорить, что хочет роженица, в каком формате, какой вид рождения и т.д.

Если врачи не реагируют на ваши пожелания или просто отказывают — стоит обдумать, хотите ли вы входить с ними в свои роды. Так же, если врачи оперируют устаревшими рекомендациями.

Также я советую выбирать партнерские роды, ведь этот человек будет в сознании и сможет контролировать процесс, — добавляет адвокат Ирина Ан.

Раньше мы рассказывали тебе, как подготовиться к партнерским родам и что знать об этом процессе обоим партнерам: читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!