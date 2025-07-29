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“Сама народиш!” Чи чують лікарі породіль та що не мають права робити

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Липня 2025, 18:00
права породіллі
Фото Pexels

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