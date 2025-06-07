“Відійшли води, народжую!” Які міфи про пологи з фільмів досі живуть в наших головах

“О, ні, я народжую, в мене відійшли води” — cаме так починаються стандартні пологи у більшості фільмів та серіалів.

Проте ні сценаристи, ні режисери часто не здогадуються, що пологи довгий процес, а між відходженням вод до повноцінної пологової діяльності можуть пройти години.

Що не так з репрезентацією вагітності та пологів у мас-медіа та чому людям варто знати реальність? Гендер в деталях зібрали найрозповсюдженіші міфи.

Міф №1: води відійшли, зараз почнуться пологи

У фільмах та серіалах відходження вод — перша ознака того, що почалися пологи. Проте у житті води відходять у першому періоді пологів, який у тих, хто народжує вперше, може тривати до 18 годин.

Епічного і швидкісного народження дитини після відходження вод найчастіше не буває. Пологи починаються з переймів, які можуть бути справжніми або тренувальними.

І навіть реальні перейми не завжди такі драматичні, як у кіно, коли породілля хапається за живіт і падає на коліна. Жінка у такому стані цілком може займатися повсякденними справами, аж поки перейми не стануть сильнішими.

Міф №2: пологи — це швидкий процес

Іноді вплив кіно на жінок настільки сильний, що він свято вірять: між початком переймів і фразою лікаря “бачу голівку” минає не більше десяти хвилин.

Проте неболючі перейми можуть продовжуватися годинами, а процес може стати навіть нудним для породіллі.

Міф №3: пологи виконуються лише на спині

“Золотий стандарт” пологів маскульту — лежати на спині й кричати. Але це не лише стереотип, а й дуже шкідлива звичка. Для більшості жінок пологи на спині є найболючішими.

Для комфортних пологів треба шукати правильне положення, яке влаштує саме породіллю. І так і було ще до ХVІІІ століття, аж поки чоловіки-лікарі не витіснили повитух.

Чоловіки стали частіше використовувати щипці та ігнорувати природний перебіг пологів. Дитину часто діставали з жінки. Проте сучасна медицина радить жінкам рухатися під час пологів.

Чому важливо показувати суб’єктність жінки під час пологів

В багатьох фільмах лікарями, що приймають пологи, виступають чоловіки. Породіллям же доводиться лише покладатися на мудрого і розумнішого фахівця. Тим часом досвід жінок у пологах часто ігнорують.

До того ж медіа-продукти демонструють заляканих жінок, що народжують ледве не за хвилину, коли у реальності страх є шкідливим для пологів.

Адреналін знижує інтенсивність пологової діяльності, тож демонстрація страху — не найкращий спосіб показати процес народження дитини.

Маскульт має визнати вплив на формування уявлень жінок про пологи та осучаснити підхід до демонстрації народження дітей. Це зруйнує багато штампів про безпорадну жінку, якій потрібні рятівники-лікарі.

Бо часто ці кліше толерують акушерське насильство та нівелюють право жінки на вибір щодо власного тіла.

Сценаристи й режисери мають глибше досліджувати тему вагітності й пологів. Якщо є консультанти з криміналістики, медицини та бойових мистецтв, то чому б не почути поради від акушерок, лікарок, доул чи навіть просто подивитися документальні фільми?

Крім цього, реальні історії жінок могли б ознайомити суспільство з реальним перебігом пологів та зруйнувати міфи, що існували десятиліттями.

Поки у фільмах жінки народжують напрочуд швидко, у реальності пологи тягнуться годинами. А для українських жінок ускладнюються обстрілами. Ми розповідали, як народжують за кілька кілометрів від фронту.

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