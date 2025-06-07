“Отошли воды, рожаю!” Какие мифы о родах из фильмов до сих пор живут в наших головах

“О, нет, я рожаю, у меня отошли воды” — именно так начинаются стандартные роды в большинстве фильмов и сериалов.

Однако ни сценаристы, ни режиссеры часто не догадываются, что роды долгий процесс, а между отхождением вод в полноценную родовую деятельность могут пройти часы.

Что не так с репрезентацией беременности и родов в СМИ и почему людям следует знать реальность? Гендер в деталях собрали самые распространенные мифы.

Миф №1: воды отошли, сейчас начнутся роды

В фильмах и сериалах отхождение вод — первый признак того, что роды начались. Однако в жизни воды отходят в первом периоде родов, который у тех, кто рождает впервые, может длиться до 18 часов.

Эпического и скоростного рождения ребенка после отхождения вод чаще всего не бывает. Роды начинаются со схваток, которые могут быть настоящими или тренировочными.

И даже реальные схватки не всегда так драматичны, как в кино, когда роженица хватается за живот и падает на колени. Женщина в таком состоянии вполне может заниматься повседневными делами, пока схватки не станут сильнее.

Миф №2: роды — это быстрый процесс

Иногда влияние кино на женщин настолько сильно, что они свято верят: между началом схваток и фразой врача “вижу головку” проходит не более десяти минут.

Однако безболезненные схватки могут продолжаться часами, а процесс может стать даже скучным для роженицы.

Миф №3: роды выполняются только на спине

“Золотой стандарт” родов масскульта — лежать на спине и кричать. Но это не только стереотип, но очень вредная привычка. Для большинства женщин роды на спине наиболее болезненны.

Для комфортных родов нужно искать правильное положение, которое устроит именно роженицу. И так и было еще до XVIII века, пока мужчины-врачи не вытеснили повитух.

Мужчины стали чаще использовать щипцы и игнорировать естественное течение родов. Ребенка часто доставали из женщины. Однако современная медицина советует женщинам двигаться во время родов.

Почему важно показывать субъектность женщины во время родов

Во многих фильмах врачами, принимающими роды, выступают мужчины. Роженицам же приходится только полагаться на мудрого и умного специалиста. Между тем, опыт женщин в родах часто игнорируют.

К тому же медиа-продукты демонстрируют запуганных женщин, рожающих чуть ли не через минуту, когда в реальности страх вреден для родов.

Адреналин снижает интенсивность родовой деятельности, и демонстрация страха — не самый лучший способ показать процесс рождения ребенка.

Маскульт должен признать влияние на формирование представлений женщин о родах и осовременить подход к демонстрации рождения детей. Это разрушит много штампов о беспомощной женщине, которой нужны спасатели-врачи.

Потому что часто эти клише оправдывают акушерское насилие и нивелируют право женщины на выбор касательно собственного тела.

Сценаристы и режиссеры должны глубже изучить тему беременности и родов. Если есть консультанты по криминалистике, медицине и боевым искусствам, то почему бы не услышать советы от акушерок, врачей, доул или даже просто посмотреть документальные фильмы?

Кроме того, реальные истории женщин могли бы ознакомить общество с реальным течением родов и разрушить существовавшие десятилетиями мифы.

Пока в фильмах женщины рожают удивительно быстро, в реальности роды тянутся часами. А для украинских женщин усложняются обстрелами. Мы рассказывали, как рожают в нескольких километрах от фронта.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.