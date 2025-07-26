На Тернопільщині сталась страшна трагедія: 30-річна жінка померла від жорстоких побоїв свого чоловіка.

Тепер п’ятеро їхніх дітей залишилися без матері. Чоловіка вже затримали, йому повідомили про підозру у злочині та взяли під варту.

Про це розповіли в поліції Тернопільської області.

Що сталося?

Тіло жінки знайшов її чоловік рано-вранці 20 липня у літній кухні. Він одразу повідомив про це своїй матері, а та вже викликала правоохоронців та медиків. Лікарі підтвердили смерть.

Спочатку, при першому огляді, слідів насильства не помітили. Але судово-медична експертиза показала жахливу правду: жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, сильного удару в живіт та пошкоджень внутрішніх органів.

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Обставини злочину

Слідство з’ясувало, що напередодні, 19 липня, у родини були гості. Всі вживали алкоголь. Близько шостої вечора між подружжям виникла сварка.

Під час неї чоловік двічі вдарив дружину ногою в живіт. Це сталося на очах у гостей і, що найтрагічніше, малолітніх дітей.

У поліції зазначили, що за кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося аж п’ятеро дітей.

Наслідки та розслідування

Чоловік вже зізнався у скоєному. Йому оголосили звинувачення за статтею Кримінального кодексу України, яка стосується умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини.

Зараз він перебуває під вартою, а розслідування справи триває.

Ця подія — чергове болюче нагадування про те, наскільки небезпечним може бути домашнє насильство та які руйнівні наслідки воно має для родин.

Раніше ми розповідали про Анастасію Суботу, переможницю конкурсу Міс Україна Всесвіт, вона підняла важливу тему домашнього насильства, розповівши про власний досвід.

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