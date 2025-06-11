Домашнє насильство впливає на здоровʼя та психіку жінки протягом всього життя

Всі ми знайомі з фразою “Слово не горобець — вилетить, не спіймаєш”. Однак наскільки усвідомлено ми сприймаємо силу слів і, тим паче наших вчинків, щодо інших людей. Дослідження Університету Глазго свідчить, що насильство, вчинене один раз, має прямий вплив на все життя людини, яка його пережила.

Йдеться не лише про психологічний аспект, а й вищий ризик до фізичного травмування.

Детальніше про те, як домашнє насильство впливає на людину, переповідаємо далі у матеріалі.

Як домашнє насильство впливає на життя людини

За поясненням наукового дослідження Університету Глазго, опублікованому в BMJ Mental Health, жінки, які пережили домашнє насильство, мають підвищений ризик черепно-мозкових травм та психічних розладів протягом багатьох років після пережитого.

В Україні нині кількість випадків домашнього насильства проти жінок зростає, про це ми розповідали в нашому іншому матеріалі. Та окрім психологічних наслідків, тепер ми можемо говорити й про довготривалі проблеми зі здоровʼям.

У дослідженні розглянули дані 632 учасниць віком від 40 до 59 років.

14% серед них повідомляли про пережите фізичне домашнє насильство.

Результати дослідження показали, що учасниці, які пережили насильство від сексуального партнера та ті, хто пережив домашнє насильство, частіше мали травми головного мозку та вищий ризик діагнозу депресія, тривожність, розлади сну та ПТСР.

Навіть через роки вплив пережитого залишався таким самим високим!

Ба більше: серед тих, хто повідомляв про вплив інтимного насильства, більшість також зазначали про випадки черепно-мозкових травм у майбутньому.

Співавторка дослідження, доктор Грасіела Муніз-Террера зазначила, що домашнє насильство є проблемою громадського здоров’я з потенціалом довготривалого впливу на здоров’я мозку.

Це підкреслює важливість включення питань про домашнє насильство в дослідження населення для поглиблення наших знань про його довгострокові наслідки, — додала вона.

Часто прояви домашнього насилля можна передбачити та виокремити ще до поворотного моменту. Раніше ми розповідали тобі, як розпізнати домашнього тирана та що далі робити: читай за посиланням.

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