Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Что произошло?

Тело женщины обнаружил её муж рано утром 20 июля в помещении летней кухни. Он сразу сообщил об этом своей матери, а та уже вызвала правоохранителей и медиков. Врачи констатировали смерть.

Изначально, при первом осмотре, следов насилия не заметили. Но судебно-медицинская экспертиза показала ужасную правду: женщина умерла в результате массивного внутреннего кровотечения, закрытой травмы живота и повреждений внутренних органов.

Читать по теме Домашнее насилие влияет на здоровье и психику женщины на протяжении всей жизни Что показало исследование и о чем это свидетельствует теперь?

Обстоятельства преступления

В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что накануне, 19 июля, в семье были гости. Все употребляли алкоголь. Около шести вечера между супругами возникла ссора.

Во время неё муж дважды ударил жену ногой в живот. Это произошло на глазах у гостей и, что самое трагичное, малолетних детей.

В полиции отметили, что через несколько часов после инцидента женщина умерла. Без матери остались аж пятеро детей.

Последствия и расследование

Мужчина уже признался в содеянном. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, касающейся умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.

Сейчас он находится под стражей, а расследование дела продолжается.

Это событие — очередное болезненное напоминание о том, насколько опасным может быть домашнее насилие и какие разрушительные последствия оно несёт для семей.

Ранее мы рассказывали об Анастасии Субботе, победительнице конкурса Мисс Украина Вселенная, которая подняла важную тему домашнего насилия, поделившись собственным опытом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!