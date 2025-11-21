Сгорели, обнимая друг друга: в Тернополе после удара РФ погибла мама и дочь

В результате утреннего удара по жилому дому в Тернополе погибла мама с маленькой дочкой — ученицей второго класса местной школы №27. О трагедии сообщили в учебном заведении.

Страшная весть пришла в 27-ю школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага, — говорится в сообщении.

Ракета российских войск попала в дом ранним утром 19 ноября, когда большинство жителей еще спали или собирались на работу. Одной из семей, которых коснулась атака, стала Оксана и ее дочь Амелия Гжесько.

Читать по теме Пятеро детей без матери: в Тернопольской области мужчина забил до смерти жену В Тернопольской области мужчина избил до смерти свою жену, оставив пятерых детей без матери.

В школе рассказали, что мама и ребенок были дома в момент удара. Пламя мгновенно охватило их квартиру, и выбраться они не успели.

В учебном заведении вспоминают Амелию как очень нежную, светлую и добрую девочку. Там говорят, что одноклассники больше никогда не увидят ее за партой, а учителя — ее улыбку и доверчивый взгляд.

Прощание с Оксаной и Амелией состоится в Тернополе в пятницу, 21 ноября. Панихида пройдет в церкви Святого Архистратига Михаила в 19:00.

Главное фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III стN 27 им В Гурняка.

Читай в материале детали обстрела Тернополя — напоминаем, что именно этот регион понес одни из самых трагических последствий утренней атаки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!