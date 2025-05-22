У Харкові, місті, що переживає нескінченні атаки, спалахнула нова зірка надії: засновано престижну премію для молодих митців та літераторів — Генерація Ніка.

Це глибоко символічний жест пам’яті про 18-річну Вероніку Кожушко, чиє життя обірвала російська авіабомба 30 серпня 2024 року.

Ініціатива Харківського літмузею, а також батька Ніки та видатного письменника, військовослужбовця Сергія Жадана, вже знайшла своїх перших лауреатів, яких нагородили 19 травня – у день, коли Ніці мало б виповнитися 19.

Творчий спадок та підтримка нових голосів

Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може, — ці слова, записані Веронікою Кожушко за два дні до її трагічної загибелі, стали лейтмотивом премії.

У тому ж відео Ніка з безмежною любов’ю говорила про свій Харків і про свою непереборну жагу до творчості.

Організатори Генерації Ніка прагнули, щоб пам’ять про дівчину залишалася живою, такою, що пульсує, не схованою під бронзовим монументом.

Це хороша пам’ять виходить. І про Ніку, їй сподобалось би це, — зазначила директорка Харківського літмузею Тетяна Пилипчук

На церемонії також презентували збірку творів Ніки Час починати танго. Її упорядкував Сергій Жадан — кумир Ніки, який часто з’являвся на її малюнках.

Жадан підкреслив:

Генерація Ніка — це відчуття поваги до людей, які зараз щось пишуть, які виростають, які відкриваються дорослому світу.

За його словами, ця премія успішно виконує свою місію, даючи молодим талантам шанс проявити себе та продовжуючи творчий шлях Ніки.

Збірка містить передмову Сергія Жадана та післямову харківського художника Гамлета Зіньківського.

Вечір завершився виступами Хору Одиноких Сердець Сержанта Пеппера, Галини Печенізької та гурту Жадан і Собаки.

Генерація Ніка: премія пам’яті Вероніки Кожушко, що надихає молодих митців і після її смерті / 2 Фотографії

Читати на тему Шевченківська премія 2025: хто взяв найпрестижнішу мистецьку нагороду Кого нагородили премією та за які персональні здобутки?

Тріумф молодих талантів та зворушливі слова

На конкурс надійшло 170 робіт, включно із заявками з-за кордону. Серед переможців:

У категорії Література відзначили Лілію Поливоду.

У категорії Живопис переможницею стала Софія Фадєєва.

Спеціальну відзнаку від художньої студії AzaNiziMaza отримала Софія Сизоненко.

Лілія Поливода висловила вдячність за розділення премії на дві номінації, що дозволило охопити ширше коло творчих напрямків Ніки та подарувати більше радості учасникам.

Усі лауреати отримали грошові премії та медалі.

Генерація Ніка: премія пам’яті Вероніки Кожушко, що надихає молодих митців і після її смерті / 2 Фотографії

Ніка Кожушко: спадок незламного духу

Батько Ніки, член журі Ігор Кожушко, поділився щемливими спогадами про доньку, яка захоплювалася українськими митцями 1920-х років.

Її серце зупинилося майже дев’ять місяців тому. Життя Ніки забрали російські кати, які влучили у дитячий майданчик, — розповів він.

Ніка, за його словами, була талановитою мисткинею, яка писала вірші та прозу, створювала ліногравюри, малювала та волонтерила у літературному музеї.

Вона стала своєрідним символом творчої молоді Харкова — міста, яке вона так любила і з якого не захотіла виїхати з початком повномасштабного вторгнення.

Ігор Кожушко зазначив, що у збірці, яка була представлена того дня є лише невелика частина доробку Ніки, а вірші він продовжує знаходити в її записах.

Родина прагне, щоб твори дівчини залишалися у Харкові, і розглядає можливість видання ще однієї книги.

Нагадаємо, Ніка Кожушко загинула 30 серпня під час російської атаки на Харків.

Її роботи вже були представлені на виставці в ісландському місті Акурейрі у березні цього року.

Премія Генерація Ніка є важливим кроком у збереженні пам’яті про жертв війни, водночас підтримуючи та надихаючи нові покоління українських митців.

Раніше ми розповідали, що таке література Young Adult і чому вона цікава не лише підліткам? Розповідаємо про особливості жанру та добірку вартих уваги книг для молоді та дорослих.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.