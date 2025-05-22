В Харькове, городе, который переживает бесконечные атаки, вспыхнула новая звезда надежды: учреждена престижная премия для молодых художников и литераторов — Генерация Ники.

Это глубоко символический жест памяти о 18-летней Веронике Кожушко, чья жизнь оборвалась из-за российской авиабомбы 30 августа 2024 года.

Инициатива Харьковского литмузея, а также отца Ники и выдающегося писателя, военнослужащего Сергея Жадана, уже нашла своих первых лауреатов, которых наградили 19 мая — в день, когда Нике исполнилось бы 19.

Творческое наследие и поддержка новых голосов

Мне 18, и я должна творить за тех, кто больше не может, — эти слова, записанные Вероникой Кожушко за два дня до её трагической гибели, стали лейтмотивом премии.

В том же видео Ника с безграничной любовью говорила о своём Харькове и о своей непреодолимой жажде творчества.

Организаторы Генерации Ники стремились, чтобы память о девушке оставалась живой, пульсирующей, не скрытой под бронзовым монументом.

Это хорошая память получается. И о Нике, ей понравилось бы это, — отметила директор Харьковского литмузея Татьяна Пилипчук.

На церемонии также презентовали сборник произведений Ники Время начинать танго. Его составил Сергей Жадан — кумир Ники, который часто появлялся на её рисунках.

Жадан подчеркнул:

Генерация Ники — это чувство уважения к людям, которые сейчас что-то пишут, которые вырастают, которые открываются взрослому миру.

По его словам, эта премия успешно выполняет свою миссию, давая молодым талантам шанс проявить себя и продолжая творческий путь Ники.

Сборник содержит предисловие Сергея Жадана и послесловие харьковского художника Гамлета Зиньковского.

Вечер завершился выступлениями Хора Одиноких Сердец Сержанта Пеппера, Галины Печенежской и группы Жадан и Собаки.

Генерация Ника: премия памяти Вероники Кожушко, вдохновляющая молодых художников и после ее смерти / 2 Фотографии

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Триумф молодых талантов и трогательные слова

На конкурс поступило 170 работ, включая заявки из-за рубежа. Среди победителей:

В категории Литература отмечена Лилия Поливода.

В категории Живопись победительницей стала София Фадеева.

Специальную награду от художественной студии AzaNiziMaza получила София Сизоненко.

Лилия Поливода выразила благодарность за разделение премии на две номинации, что позволило охватить более широкий круг творческих направлений Ники и подарить больше радости участникам. Все лауреаты получили денежные премии и медали.

Генерация Ника: премия памяти Вероники Кожушко, вдохновляющая молодых художников и после ее смерти / 2 Фотографии

Ника Кожушко: наследие несокрушимого духа

Отец Ники, член жюри Игорь Кожушко, поделился щемящими воспоминаниями о дочери, которая увлекалась украинскими художниками 1920-х годов.

Её сердце остановилось почти девять месяцев назад. Жизнь Ники забрали российские палачи, которые попали в детскую площадку, — рассказал он.

Ника, по его словам, была талантливой художницей, которая писала стихи и прозу, создавала линогравюры, рисовала и волонтёрила в литературном музее.

Она стала своеобразным символом творческой молодёжи Харькова — города, который она так любила и из которого не захотела уехать с началом полномасштабного вторжения.

Игорь Кожушко отметил, что в представленном в тот день сборнике — лишь небольшая часть наследия Ники, а стихи он продолжает находить в её записях.

Семья стремится, чтобы произведения девушки оставались в Харькове, и рассматривает возможность издания ещё одной книги.

Напомним, Ника Кожушко погибла 30 августа 2024 года во время российской атаки на Харьков. Её работы уже были представлены на выставке в исландском городе Акюрейри в марте этого года.

Премия Генерация Ники — это важный шаг в сохранении памяти о жертвах войны, одновременно поддерживая и вдохновляя новые поколения украинских художников.

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