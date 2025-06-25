Москва открыла дело против Жадана — ироническая реакция писателя

Фото Instagram В России возбуждено уголовное дело против писателя, военнослужащего и волонтера Сергея Жадана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где показал скриншот из российского Telegram-канала. Писатель прокомментировал этот инцидент коротко: Люблю свою работу, — написал Жадан. Дело против Сергея Жадана: детали В информации из открытых источников утверждают, что дело возбуждено так называемой военно-гражданской администрацией Харьковской области.Россияне создали этот орган на временно оккупированных территориях Харьковской области в мае 2022 года. Тогда же в сентябре, после деоккупации, его представители вернулись в Россию. Власти оккупантов считают Жадана “идеологическим вдохновителем незаконного вооруженного формирования Украины”. Под этим подразумевали бригаду Хартия, в которой служит писатель. Писателя обвиняют в “финансировании терроризма, участии в незаконном вооруженном формировании, общественных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил России, и финансирование диверсионной деятельности”. Читать по теме Сергей Жадан мобилизовался и проходит подготовку в Хартии: Нет писателей или музыкантов, есть граждане В сюжете журналистки Вікна-новини Марии Малевской писатель делился, что во время войны каждый человек должен чувствовать ответственность за свою страну. Сергей Жадан присоединился к службе в 13 бригаде НГУ Хартия. Кроме того, писатель основал Радио Хартия, а также проводит собрание и организует благотворительные концертные туры в рамках своей группы Жадан і собаки. В комментариях под постом люди иронически восприняли уголовное дело. — Поэт, прозаик, переводчик, педагог, фронтмен группы, общественный деятель… а теперь еще и “идейный вдохновитель”, — написала одна из пользовательниц. — Это настоящее признание! Искреннее благодарность за все добрые дела идейному вдохновителю! — добавила еще одна подписчица. — Ну, это круто, за поребриком разволновались… — говорят еще в одном комментарии. Напомним, что Сергей Жадан стал одним из основателей премии Генерація Ніка — награды, созданной в честь убитой в Харькове художницы Вероники Кожушко. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter