Стиль жизни Шоу-биз

Москва открыла дело против Жадана — ироническая реакция писателя

Ирина Танасийчук, журналист сайта 25 июня 2025, 12:00
сергей жадан
Фото Instagram

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