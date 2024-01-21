Безопасный отдых: что нужно помнить о зимнем восхождении в горы

Зимний период — время отпусков, каникул и активного отдыха. Многие выбирают заснеженные украинские Карпаты, езду на лыжах, или же пешую прогулку в горы.

Но каждый год в новостях рассказывают о несчастных случаях среди Карпат: туристы без гида отправляются зимой, когда погода в горах очень непредсказуема, теряются там и погибают от переохлаждения.

ГСЧС систематически напоминает, в какую погоду лучше не отправляться в горы, тем более без проводника. Однако и это часто не останавливает любителей экстрима.

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Мы собрали для тебя советы по безопасности зимних походов в горы: в какую погоду можно выходить в поход, когда опасно находиться в горах и какую одежду лучше выбрать для горной прогулки — читай дальше.

В какую погоду нельзя идти в горы

Многие инструкторы постоянно объясняют туристам: если в низине есть ветер, а под ногами уже хрустит лед — не стоит в такую погоду идти в горы. Там, на высоте, погодные условия будут все хуже и холоднее.

Особо стоит учесть то, что в горах — как и на море — погода меняется почти полчаса. Даже в солнечную погоду в начале прогулки, уже через некоторое время тебя в спину будет гнать град и ветер.

В горах даже летом может быть сильный град и снег.

Поэтому при сильном желании пойти в горы, всегда консультируйся с людьми, знающими это: найти гида или проводника в компанию, предупреди о своем подъеме в горы спасателей, или — банально — спроси у местных, безопасно ли сейчас идти в горы.

Если же изменение погоды наступает неожиданно во время подъема или спуска, обязательно позвони спасателям или знакомым и сообщи о своем местонахождении, расскажи о дальнейших планах и уточни целесообразность своих действий.

Звонить нужно до того, как ситуация становится критической, а не тогда, когда счет идет на часы, — советуют специалисты.

В идеале — звонить по телефону и сообщать о своем местонахождении каждые полчаса во время спуска.

Если же непогода застала неожиданно и условиях, что ухудшаются, тогда ищи безопасное место, закрытое от холода и ветра.

Одежда, обувь, еда и приборы: что брать в горы

Горы не любят неподготовленных туристов. Даже летом легкая курточка не спасет от обморожения, ведь на горах в течение всех сезонов царит холод.

Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и запастись всеми необходимыми вещами.

Одежда и обувь

Любой турист, хоть раз в жизни поднимавшийся в горы зимой, скажет: одеваться надо настолько тепло, как только это возможно.

Для похода в горы нужно выбирать профессиональную одежду, которая продается в специализированных туристических и спортивных магазинах.

Никаких джинсов, обычных курток и свитеров — эта одежда не сможет согреть в экстремально холодных условиях, к тому же двигаться в ней будет неудобно.

В поход возьми несколько пар перчаток и носков. Не пренебрегай слоями термобелья — это может спасти тебе жизнь в суровых условиях горной природы. Вдобавок захвати шапку и специальные очки.

К выбору обуви в поход также следует подойти ответственно: выбирай специализированную обувь, лучше бери ту, что на размер больше — так пальцы не будут пережаты, а ногам будет тепло. Тесная обувь может спровоцировать обморожение конечностей.

Также обрати внимание на снегоступы — это специальная обувь, которая поможет тебе легче преодолеть заснеженные склоны гор. Без снегоступов ты будешь двигаться очень медленно.

Еда и лекарства

Идя в горы, возьми с собой термос с горячим и сладким чаем. Во-первых, вода может просто замерзнуть, во-вторых, глюкоза будет давать больше сил и энергии твоему организму.

Из такого же соображения положи в рюкзак батончики и сладости, чтобы быстро восстанавливать силы.

В аптечку положи все необходимые тебе лекарства и обязательно приобрети специальное спасительное одеяло — изофолию.

Приборы и снаряжение

Компасы, телефон с павербанком, GPS-навигатор — все это поможет тебе ориентироваться на местности. Используй мобильные приложения, работающие без интернета.

Если ты планируешь маршрут на Говерлу, Поп Иван, Боржаву или Петрос, тогда лучше приобрети кишки — это специальное альпинистское оборудование, которое поможет двигаться по оледеневшим склонам гор.

Зимой в украинских Карпатах часто происходят сходы лавин. Как уберечься и что делать в случае схождения лавины в горах, рассказывали тебе раньше.

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