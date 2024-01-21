Безпечний відпочинок: що потрібно памʼятати про зимове сходження в гори

Зимовий період — час відпусток, канікул та активного відпочинку. Багато хто обирає засніжені українські Карпати, їзду на лижах, або ж пішу прогулянку у гори.
Та чи не кожного року у новинах розповідають про нещасні випадки серед Карпат: туристи без гіда вирушають взимку, коли погода в горах є дуже непередбачуваною, губляться там та гинуть від переохолодження.
ДСНС систематично нагадує, в яку погоду краще не вирушати в гори, тим паче — без провідника. Однак і це часто не спиняє любителів екстриму.
Ми зібрали для тебе поради стосовно безпеки зимових походів у гори: у яку погоду можна виходити в похід, коли небезпечно перебувати в горах та який одяг краще обрати для гірської прогулянки — читай далі.
Чимало інструкторів повсякчас пояснюють туристам: якщо у низині є вітер, а під ногами вже хрустить крига — не варто в таку погоду іти в гори. Там, на висоті, погодні умови будуть чимраз гіршими та холоднішими.
Особливо варто врахувати те, що у горах — як і на морі — погода змінюється ледь не щопівгодини. Навіть за сонячної погоди на початку прогулянки, вже за деякий час тебе у спину гнатиме град та вітер.
У горах навіть влітку може бути сильний град і сніг.
У горах навіть влітку може бути сильний град і сніг.
Тож за сильного бажання піти у гори, завжди консультуйся з людьми, що знаються на цьому: знайти гіда чи провідника в компанію, попередь про свій підйом у гори рятувальників, або — банально — запитай у місцевих, чи безпечно зараз іти в гори.
Якщо ж зміна погоди настає несподівано під час підйому чи спуску, обовʼязково зателефонуй рятувальникам чи знайомим та повідом про своє місце перебування, розкажи про подальші плани та уточни доцільність своїх дій.
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Телефонувати треба до того, як ситуація стає критичною, а не тоді, коли відлік іде на години, — радять спеціалісти.
В ідеалі — телефонувати та повідомляти про своє місцеперебування кожні пів години під час спуску.
Якщо ж негода застала неочікувано й погодні умови погіршуються, тоді шукай безпечне місце, закрите від холоду та вітру.
Гори не люблять непідготовлених туристів. Навіть влітку легенька курточка не врятує від обмороження, адже у горах протягом усіх сезонів панує холод.
Тож варто подбати про свою безпеку та запастися всіма необхідними речима.
Будь-який турист, який хоча б раз у житті підіймався в гори взимку, скаже: одягатися треба настільки тепло, як тільки це можливо.
Для походу в гори треба обирати професійний одяг, який продається у спеціалізованих туристичних та спортивних магазинах.
Жодних джинсів, звичайних курток та вʼязаних светрів — цей одяг не зможе зігріти в екстремально холодних умовах, до того ж рухатися у ньому буде незручно.
Жодних джинсів, звичайних курток та вʼязаних светрів — цей одяг не зможе зігріти в екстремально холодних умовах, до того ж рухатися у ньому буде незручно.
У похід візьми кілька пар рукавиць та шкарпеток. Не нехтуй шарами термобілизни — це справді може врятувати тобі життя у суворих умовах гірської природи. На додачу захопи шапку та спеціальні окуляри.
Pexels
До вибору взуття в похід також варто підійти відповідально: обирай спеціалізоване взуття, краще бери те, що на розмір більше — так пальці не будуть перетиснуті, а ногам буде тепло. Тісне взуття може спровокувати обмороження кінцівок.
Також зверни увагу на снігоступи — це спеціальне взуття, яке допоможе тобі легше подолати засніжені схили гір. Без снігоступів ти рухатимешся дуже повільно.
Йдучи в гори візьми із собою термос із гарячим та солодким чаєм. По-перше, вода може просто замерзнути, по-друге — глюкоза даватиме більше сил та енергії твоєму організму.
З такого ж міркування поклади у рюкзак батончики та солодощі, аби швидко відновлювати сили.
До аптечки поклади всі необхідні тобі ліки та обовʼязково придбай спеціальну рятівну ковдру — ізофолію.
Компаси, телефон із павербанком, GPS-навігатор — все це допоможе тобі орієнтуватися на місцевості. Використовуй мобільні застосунки, які працюють без інтернету.
Якщо ти плануєш маршрут на Говерлі, Попі Івані, Боржаві чи Петросі, тоді краще придбай кішки — це спеціальне альпіністське обладнання, яке допоможе рухатися по зледенілих схилах гір.
Взимку в українських Карпатах частими є сходження лавин. Як уберегтися та що робити у випадку сходження лавини в горах, розповідали тобі раніше.
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