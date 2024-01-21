Безпечний відпочинок: що потрібно памʼятати про зимове сходження в гори

Зимовий період — час відпусток, канікул та активного відпочинку. Багато хто обирає засніжені українські Карпати, їзду на лижах, або ж пішу прогулянку у гори.

Та чи не кожного року у новинах розповідають про нещасні випадки серед Карпат: туристи без гіда вирушають взимку, коли погода в горах є дуже непередбачуваною, губляться там та гинуть від переохолодження.

ДСНС систематично нагадує, в яку погоду краще не вирушати в гори, тим паче — без провідника. Однак і це часто не спиняє любителів екстриму.

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Ми зібрали для тебе поради стосовно безпеки зимових походів у гори: у яку погоду можна виходити в похід, коли небезпечно перебувати в горах та який одяг краще обрати для гірської прогулянки — читай далі.

В яку погоду не можна іти в гори

Чимало інструкторів повсякчас пояснюють туристам: якщо у низині є вітер, а під ногами вже хрустить крига — не варто в таку погоду іти в гори. Там, на висоті, погодні умови будуть чимраз гіршими та холоднішими.

Особливо варто врахувати те, що у горах — як і на морі — погода змінюється ледь не щопівгодини. Навіть за сонячної погоди на початку прогулянки, вже за деякий час тебе у спину гнатиме град та вітер.

У горах навіть влітку може бути сильний град і сніг.

Тож за сильного бажання піти у гори, завжди консультуйся з людьми, що знаються на цьому: знайти гіда чи провідника в компанію, попередь про свій підйом у гори рятувальників, або — банально — запитай у місцевих, чи безпечно зараз іти в гори.

Якщо ж зміна погоди настає несподівано під час підйому чи спуску, обовʼязково зателефонуй рятувальникам чи знайомим та повідом про своє місце перебування, розкажи про подальші плани та уточни доцільність своїх дій.

Телефонувати треба до того, як ситуація стає критичною, а не тоді, коли відлік іде на години, — радять спеціалісти.

В ідеалі — телефонувати та повідомляти про своє місцеперебування кожні пів години під час спуску.

Якщо ж негода застала неочікувано й погодні умови погіршуються, тоді шукай безпечне місце, закрите від холоду та вітру.

Одяг, взуття, їжа та прилади: що брати в гори

Гори не люблять непідготовлених туристів. Навіть влітку легенька курточка не врятує від обмороження, адже у горах протягом усіх сезонів панує холод.

Тож варто подбати про свою безпеку та запастися всіма необхідними речима.

Одяг та взуття

Будь-який турист, який хоча б раз у житті підіймався в гори взимку, скаже: одягатися треба настільки тепло, як тільки це можливо.

Для походу в гори треба обирати професійний одяг, який продається у спеціалізованих туристичних та спортивних магазинах.

Жодних джинсів, звичайних курток та вʼязаних светрів — цей одяг не зможе зігріти в екстремально холодних умовах, до того ж рухатися у ньому буде незручно.

У похід візьми кілька пар рукавиць та шкарпеток. Не нехтуй шарами термобілизни — це справді може врятувати тобі життя у суворих умовах гірської природи. На додачу захопи шапку та спеціальні окуляри.

До вибору взуття в похід також варто підійти відповідально: обирай спеціалізоване взуття, краще бери те, що на розмір більше — так пальці не будуть перетиснуті, а ногам буде тепло. Тісне взуття може спровокувати обмороження кінцівок.

Також зверни увагу на снігоступи — це спеціальне взуття, яке допоможе тобі легше подолати засніжені схили гір. Без снігоступів ти рухатимешся дуже повільно.

Їжа та ліки

Йдучи в гори візьми із собою термос із гарячим та солодким чаєм. По-перше, вода може просто замерзнути, по-друге — глюкоза даватиме більше сил та енергії твоєму організму.

З такого ж міркування поклади у рюкзак батончики та солодощі, аби швидко відновлювати сили.

До аптечки поклади всі необхідні тобі ліки та обовʼязково придбай спеціальну рятівну ковдру — ізофолію.

Прилади та спорядження

Компаси, телефон із павербанком, GPS-навігатор — все це допоможе тобі орієнтуватися на місцевості. Використовуй мобільні застосунки, які працюють без інтернету.

Якщо ти плануєш маршрут на Говерлі, Попі Івані, Боржаві чи Петросі, тоді краще придбай кішки — це спеціальне альпіністське обладнання, яке допоможе рухатися по зледенілих схилах гір.

Взимку в українських Карпатах частими є сходження лавин. Як уберегтися та що робити у випадку сходження лавини в горах, розповідали тобі раніше.

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