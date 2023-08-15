Забыть о тревогах среди холмов? Все о походах в горы: как путешествовать комфортно и безопасно

Горы оказывают почти волшебное влияние на человека. От их могущественного величия и видов перехватывает дух! Спокойствие лесных троп и путь длиной в несколько часов дает пространство побыть наедине с собой.
Свежий воздух не только наполняет грудь кислородом, но и освобождает голову от тревожных мыслей, стресса и постоянной спешки больших городов. Покорение вершины наделяет силами покорить весь мир.
Среди карпатских троп есть возможность познать себя, родных и любимых. Вспомнить о своих ценностях, приоритетах и желаниях. Горы — это медитация и образ жизни, а лето — лучшее время, чтобы отправиться в такое путешествие.
Хотя о красоте и эффекте гор можно говорить вечно, сегодня мы подробнее расскажем о том, как подготовиться к походу, чтобы путешествие прошло безопасно и комфортно. А именно, ты узнаешь:
До полномасштабного вторжения наш департамент каждое лето традиционно ходил в горы. Бывали на разных маршрутах и в разную погоду. Поэтому главная редактор сайта Вікна Валерия Малицкая дала несколько важных советов из собственного опыта.
Также важными советами и лайфхаками поделилась опытная туристка, которая была в походах разной продолжительности и сложности, Любовь Русин.
Каким бы большим ни был рюкзак, места в нем маловато. Мы расскажем, что взять с собой в горы, чтобы не перегрузить рюкзак.
Собирать рюкзак нужно с мыслью, что никто вместо тебя его не пронесет. По дороге крутыми склонами гор ты понимаешь, что никому не нужны духи или косметичка. Ведь с каждым шагом вверх, вещи становятся все тяжелее.
С помощью опытных туристов мы составили список вещей, для которых действительно стоит выделить место во время летнего похода в горы. Этот список можно корректировать, учитывая индивидуальные потребности и особенности маршрута.
Получился немалый перечень вещей и одежды, которые действительно пригодятся в походе. Теперь возникает вопрос, как все это упаковать, чтобы не только надеть рюкзак, но и иметь возможность подниматься с ним по горным склонам.
Самое главное при укладке рюкзака — не брать лишнего. Как правило, человек стандартного телосложения не должен нести более 20-25% от своего веса при длительных походах.
Самое главное при укладке рюкзака — не брать лишнего. Как правило, человек стандартного телосложения не должен нести более 20-25% от своего веса при длительных походах.
Центр тяжести рюкзака должен находиться ближе к телу и находиться на уровне плеч. Это поможет поймать равновесие и не позволит рюкзаку тащить тебя назад.
Если ты чувствуешь, что теряешь равновесие, это свидетельствует, что центр тяжести рюкзака расположен очень далеко от центра тяжести тела. Поэтому он будет давить на плечи и создавать неравномерную нагрузку.
Тяжелое снаряжение: палатку, еду, тяжелые куртки и т.д. следует размещать выше уровня плеч, ближе к спине. Одежду можно положить наверху.
Тяжелое снаряжение: палатку, еду, тяжелые куртки и т.д. следует размещать выше уровня плеч, ближе к спине. Одежду можно положить наверху.
Мелкие вещи, которые ты будешь часто использовать, следует укладывать в карман на крышке рюкзака, чтобы их было легко достать.
Поход в горы может стать настоящим вызовом выносливости. Кроме того, что приходится нести на себе немало вещей, дополнительные хлопоты могут доставить мозоли.
Мы собрали действенные советы, которые помогут избежать натирания ног и помогут, если это произошло.
Если мозоль все-таки появилась, не следует ее сдирать. Надо дать присохнуть, а затем заклеить пастырем и по возможности переобуться в сандали.
Если мозоль все-таки появилась, не следует ее сдирать. Надо дать присохнуть, а затем заклеить пастырем и по возможности переобуться в сандали.
Те, кто хоть раз были в горах, знают, какими холодными могут быть ночи и рассветы. Чтобы не мерзнуть, следует приобрести качественный спальный мешок.
Конечно, можно очень тепло одеться, но из личного опыта Любовь Русин говорит, что гораздо теплее спать в спальнике в белье, чем закутаться как луковица.
Конечно, можно очень тепло одеться, но из личного опыта Любовь Русин говорит, что гораздо теплее спать в спальнике в белье, чем закутаться как луковица.
Однако каждый выбирает свой вариант, который будет комфортным.
Помимо красивых видов, трав и ягод в горах есть и опасности. Речь идет о зверях и насекомых, которые могут доставить хлопот. В частности, это муравьи, осы и пчелы, змеи, дикие кабаны и даже волки.
От муравьев и комаров поможет обычный спрей. Отпугнуть волков может костер, а на змей нужно просто не наступать, — говорит Любовь.
Обычно они вас не трогают, если вы не трогаете их. Мы идем в их среду, поэтому должны уважать и осторожно относиться к ней.
Обычно они вас не трогают, если вы не трогаете их. Мы идем в их среду, поэтому должны уважать и осторожно относиться к ней.
Что касается ос, то они могут укусить даже если их не трогают. Поэтому при себе нужно обязательно иметь антигистаминные препараты или инъекции, чтобы избежать роковых последствий.
Когда приходит время выбирать маршрут, нужно объективно оценить уровень своих возможностей, учесть погодные условия, которые могут изменяться в горах за считанные часы.
Также можно взять с собой близких людей или же ходить в такие путешествия самостоятельно. Если ты выбираешь второй вариант, начинать лучшее с людных маршрутов, чтобы не было страшно, — советует Любовь.
Чтобы точно знать свое местонахождение, можно загрузить спутниковые приложения, которые помогают отслеживать путь и связываться со спасателями.
Чтобы точно знать свое местонахождение, можно загрузить спутниковые приложения, которые помогают отслеживать путь и связываться со спасателями.
Среди полезных приложений, которые позволят просматривать карты в режиме офлайн — поход Карпатами, Maps.mi, Maps.CZ. Приложение Спасение в горах поможет вызвать помощь в случае экстерной необходимости.
По этому маршруту можно пойти как в однодневный поход, так и в поход с ночевкой. Гора Ягодная не трудна для подъема, с ней справится даже начинающий, однако оттуда открываются невероятные виды на Черногору и Горганы.
Можно начать путь в селе Микуличин и покорить гору Ягодную, высотой 1216 м. Там много благоприятных локаций, где можно разместить лагерь с ночевкой.
На следующий день можно продолжить путь и покорить гору Леснов, высотой 1257 м. После чего спуститься по хребту в поселок, с которого начинался путь.
Расстояние в 14.9 км позволяет пройти маршрут за один день, для покорения всех вершин понадобится шесть часов.
Этот маршрут я проходила лично. Его можно адаптировать под любой уровень трудности. Мой маршрут был длиннее и тяжелее, но необязательно делать его таким.
С Заросляка я поднялась на Говерлу, потом шла по хребту к озеру Насамовитому и спускалась по другой тропинке к Заросляку. Мой маршрут протяженностью в 25 км занял около десяти часов ходьбы в обе стороны.
Можно не делать большой крюк и сразу подняться к Неистовому. Такой маршрут по силам даже начинающим. Его длина в одну сторону — 7 км, подъем занимает около четырех часов.
Мой поход был однодневным, но можно разнообразить его и совершить привал. Важно делать его не у самого озера. Для ночевки лучше спуститься в лесную местность и расположиться недалеко от реки.
Несмотря на то, что у озера отдыхают многие туристы с палатками, рельеф местности не способен защитить от меняющейся и непредсказуемой горной погоды.
Несмотря на то, что у озера отдыхают многие туристы с палатками, рельеф местности не способен защитить от меняющейся и непредсказуемой горной погоды.
Кроме того, там нельзя разводить костер и купаться, ведь это может привести к пожару или заболоченности озера.
Начинать маршрут нужно с села Делового. Придется пройти 19 км и подняться на 1000 м, чтобы добраться до Полонины Лисичей. Маршрут, вдоль потока Белого, урочище Ялин, долину Мрамора займет около семи часов.
На горной долине можно расположиться, а на следующий день отправиться на гору Поп Иван Мармаросский. Подъем на гору и возвращение в долину Лисичью суммарно займет девять часов, нужно будет преодолеть 15 км.
Третий день можно наслаждаться отдыхом, а затем спуститься назад в село Деловое. Путь вниз можно преодолеть за четыре-пять часов.
К сожалению, горы могут быть небезопасными. Однако ничего плохого не произойдет, если соблюдать все правила безопасности. Служба ГСЧС Украины поделилась памяткой, которая может сохранить жизнь в горах.
Даже если ты идешь с другими, нужно внимательно изучить карты и рассказать о путешествии близким или знакомым, чтобы они знали приблизительное время, когда ты должен(-а) выйти на связь.
Даже если ты идешь с другими, нужно внимательно изучить карты и рассказать о путешествии близким или знакомым, чтобы они знали приблизительное время, когда ты должен(-а) выйти на связь.
Учти, что уплата туристического сбора на КПП не является регистрацией маршрута.
Учти, что уплата туристического сбора на КПП не является регистрацией маршрута.
Наслаждайся горами, береги себя и обязательно забирай свой мусор с собой.
Еще больше маршрутов можно найти в нашем материале. Мы рассказали о самых высоких точках Карпатского хребта и маршрутах, по которым можно туда подняться.
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