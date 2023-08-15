Забыть о тревогах среди холмов? Все о походах в горы: как путешествовать комфортно и безопасно

Горы оказывают почти волшебное влияние на человека. От их могущественного величия и видов перехватывает дух! Спокойствие лесных троп и путь длиной в несколько часов дает пространство побыть наедине с собой.

Свежий воздух не только наполняет грудь кислородом, но и освобождает голову от тревожных мыслей, стресса и постоянной спешки больших городов. Покорение вершины наделяет силами покорить весь мир.

Среди карпатских троп есть возможность познать себя, родных и любимых. Вспомнить о своих ценностях, приоритетах и желаниях. Горы — это медитация и образ жизни, а лето — лучшее время, чтобы отправиться в такое путешествие.

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Хотя о красоте и эффекте гор можно говорить вечно, сегодня мы подробнее расскажем о том, как подготовиться к походу, чтобы путешествие прошло безопасно и комфортно. А именно, ты узнаешь:

как подготовиться к походу и что с собой взять;

лайфхаки от опытных туристов;

красивые маршруты и локации;

профессиональные советы от спасателей ГСЧС.

До полномасштабного вторжения наш департамент каждое лето традиционно ходил в горы. Бывали на разных маршрутах и в разную погоду. Поэтому главная редактор сайта Вікна Валерия Малицкая дала несколько важных советов из собственного опыта.

Также важными советами и лайфхаками поделилась опытная туристка, которая была в походах разной продолжительности и сложности, Любовь Русин.

Как подготовиться к походу: список вещей, которые следует взять

Каким бы большим ни был рюкзак, места в нем маловато. Мы расскажем, что взять с собой в горы, чтобы не перегрузить рюкзак.

Что нужно взять для похода на несколько дней

Собирать рюкзак нужно с мыслью, что никто вместо тебя его не пронесет. По дороге крутыми склонами гор ты понимаешь, что никому не нужны духи или косметичка. Ведь с каждым шагом вверх, вещи становятся все тяжелее.

С помощью опытных туристов мы составили список вещей, для которых действительно стоит выделить место во время летнего похода в горы. Этот список можно корректировать, учитывая индивидуальные потребности и особенности маршрута.

Рюкзак. Оптимальный объем для мужчин — 75-90 л, а для женщин — 55-75 л. Спальник. Каждый спальник имеет разную температурную выносливость. Так, летом можно брать модели, сохраняющие тепло при +10 – -18 °C. Если ты очень мерзнешь ночью, можно брать более теплые спальники, однако заметь, что они будут тяжелее. Палатка. На этой вещи нельзя экономить. Лучше всего покупать двухслойные модели, чтобы утренний конденсат собирался на втором слое палатки. Впрочем, есть еще много материалов и технологий, которые могут оказаться полезными для твоих нужд. Каремат и коврик-сидение. Система для приготовления пищи. Посуда: большая чашка, ложка и/или вилка. Сублиматы — пища быстрого приготовления. Из личного опыта Любви Русин, в горах часто хочется чего-то сладкого, поэтому можно взять немного сладостей: батончики, конфеты и т.д. Спички или зажигалка. Фонарик. Можно использовать и телефонный фонарь, если поход будет коротким. Влажные салфетки. Однако для них нужно предусмотреть мусорник, ведь они долго разлагаются и вредят природе. Маленькое полотенце. Трекинговые палки — не обязательно. Аптечка: антигистаминные препараты для аллергиков, пластырь, нашатырный спирт, эластичный бинт. Одежда и обувь:

футболки — две-три шт.;

термобелье;

флисовая кофта;

легкая куртка с пуховым наполнением, ведь ночью и утром в горах очень холодно;

штурмовка и штурмовые штаны от ветра;

лосины;

чистая одежда для сна: майка, мягкий свитер, шапка, если в спальник нет или капюшона;

дождевик и защита от дождя на рюкзак;

обязательно кепка или бандана, ведь под палящим солнцем легко получить солнечный удар;

носки, в горах их не бывает много. Следует брать минимум две пары обычных высоких носков, а также взять одну пару шерстяных;

кроссовки на ребристой подошве. Если это поход от пяти дней и более, то желательно взять запасную пару обуви;

кроксы или сандали. Вьетнамки не очень подходят для горной местности.

Как правильно сложить рюкзак: основы

Получился немалый перечень вещей и одежды, которые действительно пригодятся в походе. Теперь возникает вопрос, как все это упаковать, чтобы не только надеть рюкзак, но и иметь возможность подниматься с ним по горным склонам.

Самое главное при укладке рюкзака — не брать лишнего. Как правило, человек стандартного телосложения не должен нести более 20-25% от своего веса при длительных походах.

Центр тяжести рюкзака должен находиться ближе к телу и находиться на уровне плеч. Это поможет поймать равновесие и не позволит рюкзаку тащить тебя назад.

Если ты чувствуешь, что теряешь равновесие, это свидетельствует, что центр тяжести рюкзака расположен очень далеко от центра тяжести тела. Поэтому он будет давить на плечи и создавать неравномерную нагрузку.

Как уложить рюкзак: пошагово

Положи спальный мешок, снаряжение из пуха и другие легкие вещи на низ рюкзака. А вот тяжелые вещи следует класть наверх.

Тяжелое снаряжение: палатку, еду, тяжелые куртки и т.д. следует размещать выше уровня плеч, ближе к спине. Одежду можно положить наверху.

Мелкие вещи, которые ты будешь часто использовать, следует укладывать в карман на крышке рюкзака, чтобы их было легко достать.

Чтобы повысить обтекаемость рюкзака, снизить поверхность воздействия ветра и влаги, нужно разместить все вещи в рюкзаке как можно плотнее. Вещей, которые висят на ремнях извне, следует оставлять как можно меньше.

Сохраняй равномерное распределение веса, особенно в боковых карманах. Чтобы организовать пространство и уменьшить объем вещей, используй компрессионные мешки.

Также нужно использовать термомешки для вещей, которым нельзя мокнуть. К примеру, для спальника и одежды. Если попасть под ливень в горах, эти вещи не спасет даже рейнкавер — дождевик для рюкзака.

Лайфхаки от опытных туристов

Как бороться с мозолями в походе?

Поход в горы может стать настоящим вызовом выносливости. Кроме того, что приходится нести на себе немало вещей, дополнительные хлопоты могут доставить мозоли.

Мы собрали действенные советы, которые помогут избежать натирания ног и помогут, если это произошло.

Прежде всего, нельзя брать в поход новую обувь. Даже если она специально предназначена для походов и имеет отличные характеристики, сначала ее нужно разносить. Делать это следует минимум за неделю до похода.

Пластырь почти не помогает при мозолях, однако он поможет предотвратить их появление. Просто оберни каждый палец на ноге бактерицидным пастырем. Главное — клеить его ровно, чтобы не сделать хуже.

Держи ноги сухими. Если чувствуешь, что они влажные, лучше сменить носки.

Если мозоль все-таки появилась, не следует ее сдирать. Надо дать присохнуть, а затем заклеить пастырем и по возможности переобуться в сандали.

Как не замерзнуть в горах

Те, кто хоть раз были в горах, знают, какими холодными могут быть ночи и рассветы. Чтобы не мерзнуть, следует приобрести качественный спальный мешок.

Конечно, можно очень тепло одеться, но из личного опыта Любовь Русин говорит, что гораздо теплее спать в спальнике в белье, чем закутаться как луковица.

Однако каждый выбирает свой вариант, который будет комфортным.

Как мириться с дикой природой

Помимо красивых видов, трав и ягод в горах есть и опасности. Речь идет о зверях и насекомых, которые могут доставить хлопот. В частности, это муравьи, осы и пчелы, змеи, дикие кабаны и даже волки.

От муравьев и комаров поможет обычный спрей. Отпугнуть волков может костер, а на змей нужно просто не наступать, — говорит Любовь.

Обычно они вас не трогают, если вы не трогаете их. Мы идем в их среду, поэтому должны уважать и осторожно относиться к ней.

Что касается ос, то они могут укусить даже если их не трогают. Поэтому при себе нужно обязательно иметь антигистаминные препараты или инъекции, чтобы избежать роковых последствий.

Три маршрута для начинающих и опытных туристов

Когда приходит время выбирать маршрут, нужно объективно оценить уровень своих возможностей, учесть погодные условия, которые могут изменяться в горах за считанные часы.

Также можно взять с собой близких людей или же ходить в такие путешествия самостоятельно. Если ты выбираешь второй вариант, начинать лучшее с людных маршрутов, чтобы не было страшно, — советует Любовь.

Чтобы точно знать свое местонахождение, можно загрузить спутниковые приложения, которые помогают отслеживать путь и связываться со спасателями.

Среди полезных приложений, которые позволят просматривать карты в режиме офлайн — поход Карпатами, Maps.mi, Maps.CZ. Приложение Спасение в горах поможет вызвать помощь в случае экстерной необходимости.

Двухдневный поход Микуличин — г.Ягодная, г.Леснов

По этому маршруту можно пойти как в однодневный поход, так и в поход с ночевкой. Гора Ягодная не трудна для подъема, с ней справится даже начинающий, однако оттуда открываются невероятные виды на Черногору и Горганы.

Можно начать путь в селе Микуличин и покорить гору Ягодную, высотой 1216 м. Там много благоприятных локаций, где можно разместить лагерь с ночевкой.

На следующий день можно продолжить путь и покорить гору Леснов, высотой 1257 м. После чего спуститься по хребту в поселок, с которого начинался путь.

Расстояние в 14.9 км позволяет пройти маршрут за один день, для покорения всех вершин понадобится шесть часов.

Маршрут Говерла — Несамовите

Этот маршрут я проходила лично. Его можно адаптировать под любой уровень трудности. Мой маршрут был длиннее и тяжелее, но необязательно делать его таким.

С Заросляка я поднялась на Говерлу, потом шла по хребту к озеру Насамовитому и спускалась по другой тропинке к Заросляку. Мой маршрут протяженностью в 25 км занял около десяти часов ходьбы в обе стороны.

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Можно не делать большой крюк и сразу подняться к Неистовому. Такой маршрут по силам даже начинающим. Его длина в одну сторону — 7 км, подъем занимает около четырех часов.

Мой поход был однодневным, но можно разнообразить его и совершить привал. Важно делать его не у самого озера. Для ночевки лучше спуститься в лесную местность и расположиться недалеко от реки.

Несмотря на то, что у озера отдыхают многие туристы с палатками, рельеф местности не способен защитить от меняющейся и непредсказуемой горной погоды.

Кроме того, там нельзя разводить костер и купаться, ведь это может привести к пожару или заболоченности озера.

Трехдневный маршрут Полонина Лисича — с.Деловое

Начинать маршрут нужно с села Делового. Придется пройти 19 км и подняться на 1000 м, чтобы добраться до Полонины Лисичей. Маршрут, вдоль потока Белого, урочище Ялин, долину Мрамора займет около семи часов.

На горной долине можно расположиться, а на следующий день отправиться на гору Поп Иван Мармаросский. Подъем на гору и возвращение в долину Лисичью суммарно займет девять часов, нужно будет преодолеть 15 км.

Третий день можно наслаждаться отдыхом, а затем спуститься назад в село Деловое. Путь вниз можно преодолеть за четыре-пять часов.

Советы от спасателей

К сожалению, горы могут быть небезопасными. Однако ничего плохого не произойдет, если соблюдать все правила безопасности. Служба ГСЧС Украины поделилась памяткой, которая может сохранить жизнь в горах.

Ходи в горы с группой. Самостоятельный поход в горы — интересный опыт, однако если у тебя нет опыта, или ты планируешь поход по неизученному маршруту, то лучше ходить с людьми, которые хорошо знают куда идти.

Даже если ты идешь с другими, нужно внимательно изучить карты и рассказать о путешествии близким или знакомым, чтобы они знали приблизительное время, когда ты должен(-а) выйти на связь.

Регистрируй путешествия у спасателей. Лучший способ это сделать — самостоятельно пойти в отделение горных спасателей и зарегистрировать маршрут. Есть и другие возможности для регистрации.

Можно заполнить Google форму на сайтах ГСЧС Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Зарегистрировать маршрут в приложении Спасение в горах. Он не только помогает регистрировать маршруты, а и совершает голосовые звонки и передает сигнал SOS в экстренной ситуации.

Учти, что уплата туристического сбора на КПП не является регистрацией маршрута.

Подготовься к любым горным вызовам. Погода в горах может стать настоящим вызовом, привести к травмам и заблокировать дальнейшее передвижение. Поэтому лучше внимательно просматривать прогноз перед походом и выбирать подходящие дни.

Погода в горах может стать настоящим вызовом, привести к травмам и заблокировать дальнейшее передвижение. Поэтому лучше внимательно просматривать прогноз перед походом и выбирать подходящие дни. Запасы. Даже если ты отправляешься в маленький поход, нужно иметь с собой теплые вещи, запас воды и еды и хорошо заряженный телефон и power-bank.

Даже если ты отправляешься в маленький поход, нужно иметь с собой теплые вещи, запас воды и еды и хорошо заряженный телефон и power-bank. Одевай яркую одежду и надежную обувь. Желательно, чтобы на них были световозвращающие элементы.

Наслаждайся горами, береги себя и обязательно забирай свой мусор с собой.

Еще больше маршрутов можно найти в нашем материале. Мы рассказали о самых высоких точках Карпатского хребта и маршрутах, по которым можно туда подняться.

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