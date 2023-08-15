Забутися від тривог серед пагорбів! Усе про походи в гори: як подорожувати комфортно та безпечно

Гори діють на людину майже магічно. Їхня могутня велич та краєвиди захоплюють. Спокій лісових стежок та шлях довжиною в кілька годин дає простір побути наодинці з собою.

Свіже повітря не лише наповнює груди киснем, а й звільняє голову від тривожних думок, стресу та постійного поспіху великих міст. Підкорення вершини наділяє силами підкорити весь світ.

Серед карпатських стежок є можливість пізнати себе, рідних та коханих. Згадати про свої цінності, пріоритети та бажання. Гори — це медитація і спосіб життя, а літо — найкращий час, щоб вирушити у таку мандрівку.

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Хоча про красу та ефект гір можна говорити вічно, сьогодні ми детальніше розповімо про те, як підготуватися до походу, щоб подорож пройшла безпечно та комфортно. А саме, ти дізнаєшся:

як підготуватися до походу й що з собою взяти;

лайфхаки від досвідчених туристів;

про красиві маршрути та локації;

професійні поради від рятувальників ДСНС.

До повномасштабного вторгнення наш департамент щоліта традиційно ходив у гори. Бували на різних маршрутах і у різну погоду. Тож головна редакторка сайту Вікна Валерія Маліцька дала кілька важливих порад з власного досвіду.

Також важливими порадами та лайфхаками поділилася досвідчена туристка, яка була в походах різної тривалості та складності, Любов Русин.

Як підготуватися до походу: перелік речей, які варто взяти

Яким би великим не був рюкзак, місця в ньому обмаль. Ми розповіли, що взяти з собою в гори, щоби не перевантажити рюкзак.

Що треба взяти для походу на кілька днів

Складати рюкзак треба з думкою, що ніхто замість тебе його не понесе. Так, дорогою крутими схилами гір ти розумієш, що нікому не потрібні парфуми чи косметичка. Адже з кожним кроком вгору речі здаватимуться тобі все важчими.

З допомогою досвідчених туристів та на основі власного досвіду ми склали перелік речей, для яких справді варто виділити місце під час літнього походу в гори.

Цей перелік можна коригувати, враховуючи індивідуальні потреби та особливості маршруту.

Рюкзак. Оптимальний об’єм для чоловіків — 75-90 л, а для жінок — 55-75 л. Спальник. Кожен спальник має різну температурну витривалість. Так, влітку можна брати моделі, які зберігають тепло при +10 – -18 °C. Якщо ж ти дуже мерзнеш вночі, можна брати тепліші спальники, проте зауваж, що вони будуть важчими. Намет. На цій речі не можна економити. Найкраще купувати двошарові моделі, щоб ранковий конденсат збирався на другому шарі намету. Втім, є ще багато матеріалів та технологій, які можуть виявитися кращими для твоїх потреб. Каримат та килимок-сидушка. Інтегрована система для приготування їжі. Посуд: велика чашка, ложка та/або виделка. Сублімати — їжа швидкого приготування. З особистого досвіду Любові Русин, у горах часто хочеться чогось солодкого, тому можна взяти з собою трішки солодощів: батончики, цукерки тощо. Сірники чи запальничка. Ліхтарик. Вологі серветки. Проте для них треба передбачити смітник, адже вони довго розкладаються та шкодять природі. Маленький рушник. Трекінгові палки — не обов’язково. Аптечка: антигістамінні препарати для алергіків, пластир, нашатирний спирт, еластичний бинт. Одяг та взуття:

футболки — дві-три шт.;

термобілизна;

флісова кофта;

легка куртка з пуховим наповненням, адже вночі та вранці в горах дуже холодно;

штурмовка та штурмові штани від вітру;

лосини;

чистий одяг для сну: майка, м’який светр, шапка, якщо у спальнику немає капюшона;

дощовик та захист від дощу на рюкзак;

обов’язково кепка чи бандана, адже під палючим сонцем легко дістати сонячний удар;

шкарпетки, в горах їх не буває багато. Слід брати мінімум дві пари звичайних високих шкарпеток, а також взяти одну пару шерстяних;

кросівки похідні на ребристій підошві, якщо це похід від п’яти днів і більше, то бажано взяти запасну пару взуття;

крокси або сандалі. В’єтнамки не дуже підходять для гірської місцевості.

Як правильно скласти рюкзак: основи

Вийшов чималий перелік речей та одягу, які дійсно знадобляться у поході. Тепер постає питання, як усе це спакувати, щоби не лише надіти рюкзак, а й мати змогу підійматися з ним по гірських схилах.

Найголовніше при укладанні рюкзака — не брати зайвого. Як правило, людина стандартної статури не повинна нести більше ніж 20-25% від своєї ваги при тривалих походах.

Центр ваги рюкзака має перебувати ближче до тіла і на рівні плечей. Це допоможе зловити рівновагу й не дасть змоги рюкзаку тягнути тебе назад.

Якщо ж ти відчуваєш, що втрачаєш рівновагу — це свідчить про те, що центр ваги рюкзака розташований дуже далеко від центру ваги тіла. Через це він буде тиснути на плечі та створювати нерівномірне навантаження.

Як укласти рюкзак: покроково

Поклади спальний мішок, спорядження з пуху та інші легкі речі на низ рюкзака. Натомість важкі речі слід класти наверх.

Важке спорядження: намет, їжу, важкі куртки тощо слід розміщувати вище рівня плечей, ближче до спини. Одяг можна покласти вгорі.

Дрібні речі, які ти будеш часто використовувати, слід класти в кишеню на кришці рюкзака, щоб їх було легко дістати.

Щоб підвищити обтічність рюкзака, зменшити поверхню впливу вітру і вологи, треба розмістити усі речі в рюкзаку якомога щільніше. Речей, які висять на ременях ззовні, варто залишати якомога менше.

Зберігай рівномірний розподіл ваги, особливо в бічних кишенях. Щоб організувати простір та зменшити обсяг речей, використовуй компресійні мішки.

Також треба використовувати термомішки для речей, яким не можна мокнути. Наприклад, для спальника та одягу. Якщо потрапити під зливу в горах, то ці речі не врятує навіть рейнкавер — дощовик для рюкзака.

Лайфхаки від досвідчених туристів

Як боротися з мозолями в поході?

Похід в гори може стати справжнім викликом витривалості. Крім того, що доводиться нести на собі чимало речей, додаткових клопотів можуть завдати мозолі.

Ми зібрали поради, які допоможуть уникнути натирання ніг та допоможуть, якщо це все ж сталося.

Передовсім, не можна брати в похід нове взуття. Навіть якщо воно спеціально призначене для походів та має відмінні характеристики, спершу його треба розносити. Робити це слід мінімум за тиждень до походу.

Пластир майже не допомагає при мозолях, проте він допоможе попередити їхню появу. Просто обгорни кожен палець на нозі бактерицидним пастирем. Головне — клеїти його рівно, щоб не зробити гірше.

Тримай ноги сухими. Якщо відчуваєш, що вони вологі, краще змінити шкарпетки.

Якщо ж мозоль все-таки з’явився, не треба його здирати. Потрібно дати йому присохнути, а потім заліпити пастирем і за можливості перевзутися в сандалі.

Як не замерзнути у горах

Ті, хто хоч раз були у горах, знають, якими холодним можуть бути ночі та світанки. Щоб не мерзнути, слід придбати якісний спальний мішок.

Звісно, можна дуже тепло вдягтися, та з особистого досвіду Любов Русин каже, що набагато тепліше спати у спальнику в білизні, ніж закутатися, як цибулина.

Проте кожен обирає свій варант, який буде комфортним.

Як миритися з дикою природою

Крім красивих краєвидів, трав та ягід у горах є й небезпеки. Йдеться про звірів та комах, які можуть завдати клопоту. Зокрема, це мурахи, оси та бджоли, змії, дикі кабани й навіть вовки.

Від мурах та комарів допоможе звичайний спрей. Відлякати вовків може багаття, а на змій треба просто не наступати, — каже Любов.

Зазвичай вони вас не чіпають, якщо ви не чіпаєте їх. Ми йдемо в їхнє середовище, тому маємо поважати й обережно ставитися до нього.

Щодо бджіл, то вони можуть вкусити, навіть якщо їх не чіпають. Тому при собі треба обов’язково мати антигістамінні препарати чи ін’єкції, щоб уникнути фатальних наслідків.

Три маршрути для початківців та досвідчених туристів

Коли приходить час обирати маршрут, треба об’єктивно оцінити рівень своїх можливостей, врахувати погодні умови, які в горах можуть змінюватися за лічені години.

Також можна взяти з собою близьких людей або ж ходити в такі подорожі самостійно. Якщо ти обираєш другий варіант, починати краще з людних маршрутів, щоб не було страшно, — радить Любов.

Щоб точно знати своє місцеперебування, можна завантажити супутникові застосунки, які допомагають відстежувати шлях та зв’язуватися з рятувальниками.

Серед корисних застосунків, як дадуть змогу переглядати карти в режимі офлайн — В похід Карпатами, Maps.mi, Maps.CZ. Додаток Порятунок у горах допоможе викликати допомогу в разі екстерної потреби.

Дводенний похід Микуличин — г.Ягідна, г.Ліснів

На цьому маршруті можна піти як в одноденний похід, так і у похід з ночівлею. Гора Ягідна не важка для підйому, з нею впорається навіть початківець, проте звідти відкриваються неймовірні краєвиди на Чорногору та Горгани.

Можна розпочати шлях у селі Микуличин та підкорити гору Ягідну, висотою 1216 м. Там є багато сприятливих локацій, де можна розмістити табір з ночівлею.

Наступного дня можна продовжити шлях й підкорити гору Ліснів, висотою 1257 м. Після чого спуститися хребтом до селища, з якого починався шлях.

Відстань у 14.9 км дозволяє пройти маршрут за один день, для підкорення усіх вершин знадобиться шість годин.

Маршрут Говерла — Несамовите

Цей маршрут я проходила особисто. Його можна адаптувати під будь-який рівень складності. Мій маршрут був довшим та важчим, та не обов’язково робити його таким.

Із Заросляка я піднялася на Говерлу, далі йшла хребтом до озера Несамовитого й спускалася іншою стежкою до Заросляка. Мій маршрут довжиною у 25 км зайняв близько десяти годин в обидва боки.

Забутися від тривог серед пагорбів! Усе про походи в гори: як подорожувати комфортно та безпечно / 3 Фотографії

Можна не робити великий гак й одразу піднятися до Несамовитого. Такий маршрут під силу навіть початківцям. Його довжина в один бік — 7 км, підйом займає близько чотирьох годин.

Мій похід був одноденним, проте можна урізноманітнити його й зробити привал. Важливо робити його не біля самого озера. Для ночівлі краще спуститися у лісову місцевість та отаборитися недалеко від річки.

Попри те, що біля озера відпочиває багато туристів з наметами, рельєф місцевості не здатен захистити від мінливої та непередбачуваної гірської погоди.

Крім того, там не можна розводити багаття та купатися, адже це може призвести до пожежі чи заболочення озера.

Триденний маршрут Полонина Лисича — с.Ділове

Починати маршрут треба з села ділового. Доведеться пройти 19 км, та піднятися на 1000 м, щоб дістатися до Полонини Лисичої. Маршрут попри потік Білий, урочище Ялин, полонину Мармуру займе близько сім годин.

На полонині можна отаборитися, а наступного дня вирушити на гору Піп Іван Мармароський. Підйом на гору та повернення на полонину Ласичу сумарно займе дев’ять годин, треба буде подолати 15 км.

Третій день можна насолоджуватися відпочинком, а потім спуститися назад до села Ділове. Шлях вниз можна подолати за чотири-п’ять годин.

Поради від рятувальників

На жаль, гори можуть бути небезпечними. Проте нічого поганого не станеться, якщо дотримуватися усіх правил безпеки. Служба ДСНС України поділилася пам’яткою, яка може зберегти життя у горах.

Ходи в гори з групою. Самостійний похід у гори — цікавий досвід, проте якщо у тебе немає досвіду, або ти плануєш похід невивченим маршрутом, то краще ходити з людьми, які добре знають куди йти.

Навіть, якщо ти йдеш з іншими, треба уважно вивчити карти та розповісти про мандрівку близьким або знайомим, щоб вони знали орієнтовний час, коли ти маєш вити на зв’язок.

Реєструй мандрівки у рятувальників. Найкращий спосіб це зробити — самостійно піти до відділення гірських рятувальників та зареєструвати маршрут. Та є й інші можливості для реєстрації.

Можна заповнити Google-форму на сайтах ДСНС Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей. Зареєструвати маршрут у застосунку Порятунок у горах. Він не лише допомагає реєструвати маршрути, а й може здійснювати голосові дзвінки та передавати сигнал SOS в екстреній ситуації.

Зверни увагу, що сплата туристичного збору на КПП не є реєстрацією маршруту.

Підготуйся до будь-яких гірських викликів. Погода у горах може стати справжнім викликом, призвести до травм та навіть заблокувати подальше пересування. Тому краще уважно проглядати прогноз перед походом та обирати сприятливі дні.

Погода у горах може стати справжнім викликом, призвести до травм та навіть заблокувати подальше пересування. Тому краще уважно проглядати прогноз перед походом та обирати сприятливі дні. Запаси. Навіть якщо ти вирушаєш у маленький похід, треба мати з собою теплі речі, запас води та їжі й гарно заряджений телефон й power-bank.

Навіть якщо ти вирушаєш у маленький похід, треба мати з собою теплі речі, запас води та їжі й гарно заряджений телефон й power-bank. Одягай яскравий одяг та надійне взуття. Бажано, щоб на них були світловідбивні елементи.

Насолоджуйся горами, бережи себе й обов’язково забирай своє сміття з собою.

Ще більше маршрутів можеш знайти у нашому матеріалі. Ми розповіли про найвищі точки Карпатського хребта та маршрути, якими можна туди піднятись.

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