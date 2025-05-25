Эверест женской силы: истории женщин, покоряющих не только горы, но и жизнь

Альпинизм всегда считался исключительно мужским видом спорта, символом мужества и силы.

Женщинам в нём не было места — их физическая и эмоциональная выносливость ставилась под сомнение.

Первые женщины, осмелившиеся покорять вершины, в основном сопровождали своих мужей или братьев, редко возглавляя маршруты.

Однако времена меняются, и сегодня всё больше женщин выбирают горные вершины, где воздух разрежен, а ощущение себя настоящей — глубже.

Подробнее в этой теме разбирались ELLE.

Альпинизм: больше чем спорт

Быть альпинисткой — это уникальное сочетание силы и хрупкости. Это о решимости сделать шаг в неизвестность, когда под ногами хрупкий лёд, а над головой безграничное небо.

Это об умении понимать природу, доверять своей интуиции и ощущать мир всем своим существом.

История знает немало примеров женщин, которые бросили вызов предубеждениям и покорили неприступные вершины.

Пионерки женского альпинизма

Генриетта д’Анжу — первая французская альпинистка, которая в 1838 году, в возрасте 44 лет, осмелилась покорить Монблан.

Представьте Францию 1830-х годов, где дамы носили корсеты и проводили время в салонах. Аристократка Генриетта, унаследовав после смерти отца небольшое поместье и свободу, мечтала о путешествиях.

Услышав о восхождении на Монблан, она решила присоединиться. С командой из 16 гидов, носильщиков и врача, Генриетта медленно, но уверенно преодолевала высоту в длинном шерстяном платье.

На высоте почти пяти тысяч метров она откупорила шампанское, подняв тост за свободу, и вписала своё имя в историю женского альпинизма.

Её прозвали невестой Монблана (la fiancée du Mont Blanc), и хотя она больше не поднималась так высоко, её имя стало символом первой женской победы над “недоступной” высотой.

Жанетт Имминк, родившаяся в 1853 году в Нидерландах, стала второй известной женщиной-альпинисткой. Она поменяла принцип восприятия женщин в горах.

Разведясь с мужем, Жанетт вместе с сыном поселилась у подножия Доломитовых Альп в Италии.

Там она впервые надела брюки — это был настоящий скандал в обществе, где такая одежда для женщин считалась неприличной.

Несмотря ни на что, Жанетт бесстрашно лазила по скалам, открывала новые маршруты, которые и сегодня считаются экстремальными.

Гиды, которые её сопровождали, удивлялись её выносливости, признавая, что она не уступает лучшим мужчинам-альпинистам. Жанетт не искала славы, она искала ощущение жизни, которое появляется там, где пропасть совсем близко, а сердце бьётся в унисон с ветром.

Она оставила альпинизм в 40 лет, но её наследие — это символ новой женской смелости.

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Современные покорительницы вершин

Ванда Руткевич — польский инженер, родившаяся в 1943 году в Литве. Внешне хрупкая, она обладала необычайной внутренней дисциплиной.

Её жизнь стала романом с высотой, где не было места измене.

Несмотря на то, что в её времена женщинам даже не разрешали ходить в одну экспедицию с мужчинами, Ванда стала профессиональной альпинисткой.

В 1978 году она стала первой европейкой, поднявшейся на Эверест. Её называли феноменом Руткевич из-за холодного рассудка, железной воли и отсутствия страха.

Она пережила гибель многих друзей в экспедициях, но каждый раз возвращалась в горы.

В 1992 году Ванда исчезла во время восхождения на Канченджангу. После себя женщина оставила книги, дневники и легенду, вдохновив женщин идти в горы по-своему: глубоко, интуитивно, без лишнего шума.

Герлинде Кальтенбруннер, родившаяся в 1970 году в Австрии, совершила своё первое восхождение в 13 лет.

Тогда она ощутила что-то сакральное: покой, силу и ясность.

Работая медсестрой, Герлинде откладывала каждую копейку на экспедиции.

В конце концов, она стала первой женщиной, покорившей все 14 восьмитысячников без кислорода. Её стиль — медленный, неконфликтный.

Она никогда не соревновалась за скорость или медали, для неё каждая гора — это разговор, который нельзя торопить.

Герлинде часто возвращалась назад, если чувствовала опасность, и именно это спасло ей жизнь там, где другие погибали.

Она не ставила себя против природы, а шла с ней рядом.

Сегодня Герлинде преподаёт, пишет книги и обучает философии “медленного альпинизма” — глубокого присутствия в горах.

Найла Киани — первая пакистанка, покорившая 11 из 14 восьмитысячников мира. Она выросла в стране, где женщинам часто навязывают определённые роли, но Найла — другая.

Она изучала аэрокосмическую инженерию, работала в банковской сфере, родила двоих детей и мечтала о горах.

Её путь к вершинам был тернистым: без государственной поддержки и специальных программ. Первую экспедицию она финансировала самостоятельно.

Первый восьмитысячник, Гашербрум II, стал для неё доказательством того, что всё возможно. За ним последовали К2, Эверест, Лхоцзе, Манаслу, Канченджанга — каждое восхождение на пределе возможностей.

Найла стала не только примером женской силы, но и открытой поборницей прав девушек в Пакистане. Она говорит о сексизме, отсутствии доступа к образованию и о том, что каждая девушка заслуживает собственных вершин — не обязательно горных. Её история — это борьба за право идти к своей мечте.

Кристин Харила, родившаяся в 1986 году в Норвегии, доказала, что скорость может идти рядом с осознанностью.

В 2023 году она установила мировой рекорд, пройдя все 14 восьмитысячников за 92 дня вместе с Тендженом Ламой Шерпой.

Хотя она и была вынуждена сойти с маршрута во время лыжной гонки к Южному полюсу из-за травмы, Кристин не останавливается.

С 2025 года она организует экспедиции для подростков, обучая их беречь природу, а не покорять её.

Её философия:

Ты не должна становиться как мужчина, чтобы быть сильной. Быть женщиной уже достаточно.

Её история — это не борьба с горами, а союз с ними и жизнь на высоте без потери совести.

Ваши собственные вершины

У каждой из нас есть свои вершины. Они не всегда обозначены на картах и не всегда покрыты снегом.

Это может быть решение начать всё с нуля. Выйти из токсичных отношений. Родить ребёнка или не родить. Возглавить проект. Отправиться в соло-путешествие. Вернуть себе своё тело, голос, желания.

Быть покорительницей — это не всегда о горах, но всегда о себе.

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