Попасть на телевидение легко! СЕО Starlight Media Александр Богуцкий в интервью Fedoriv Vlog

Попасть на телевидение в 2025 году, кажется, может каждый! Главное — желание! СЕО Starlight Media Александр Богуцкий поделился, что телевидение прошло трансформацию, и билет туда можно получить не за миллион! Рассказываем больше об изменениях, популярных телепродуктах и ценностях компании. Роль телевидения и успех Starlight Media: Александр Богуцкий о главном СЕО Starlight Media Александр Богуцкий стал героем выпуска Fedoriv Vlog. В интервью он поделился, что помогает компании оставаться лидером зрительского внимания, а еще почему диджитал — не конкурент телевидению, а дополнительная возможность дистрибуции контента.Телевидение перестало быть местом, куда билет стоит миллион долларов, — говорит Александр Богуцкий. Александр поделился, что на телевидении нельзя накрутить просмотры, в отличие от других медиа. Статистика не вырастет за счет ботов. И именно здесь по продажам видны результаты сотрудничества. — Диджитал — это тоже площадка для трансляции контента. Но 60% самых популярных шоу в YouTube — это телешоу. Все они часть украинской культуры. Телевидение для страны это нечто особенное, потому что мы создаем каждый день национальные проекты. В 2024 году Starlight Media сделали 97 из 100 популярнейших телепродуктов Украины. Читать по теме Более 1100 часов реалити, сериалов и шоу: Starlight Media готовит сезон 2025 года Что подготовила Starlight Media для зрителей на новый сезон. В интервью Александр рассказал и как получить прирост клиентов. По словам СЕО Starlight Media, компании должны выделять бюджет на рекламу на телевидении. А уже потом заботиться о бренде, слогане, роликах и интеграции. Так результаты будут заметными и быстрыми. Андрей Федорив попал за кулисы телевизионной кухни! Александр Богуцкий провел ему экскурсию по новой съемочной площадке кулинарного шоу МастерШеф. Поэтому у Андрея была возможность познакомиться с судьями проекта — Эктором Хименесом-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. А еще он получил от них белый фартук! Более того, ведущий Fedoriv Vlog побывал на месте участников квиз-шоу Поле — и вместе с Александром Богуцким они сошлись в батле о слоганах известных брендов. Посмотреть выпуск Fedoriv Vlog с Александром Богуцким можно по ссылке. Ранее мы рассказывали историю оператора проектов Супермама, МастерШеф и Холостяк. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter