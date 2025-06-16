Попасть на телевидение легко! СЕО Starlight Media Александр Богуцкий в интервью Fedoriv Vlog

Попасть на телевидение в 2025 году, кажется, может каждый! Главное — желание! СЕО Starlight Media Александр Богуцкий поделился, что телевидение прошло трансформацию, и билет туда можно получить не за миллион!

Рассказываем больше об изменениях, популярных телепродуктах и ​​ценностях компании.

Роль телевидения и успех Starlight Media: Александр Богуцкий о главном

СЕО Starlight Media Александр Богуцкий стал героем выпуска Fedoriv Vlog. В интервью он поделился, что помогает компании оставаться лидером зрительского внимания, а еще почему диджитал — не конкурент телевидению, а дополнительная возможность дистрибуции контента.

Телевидение перестало быть местом, куда билет стоит миллион долларов, — говорит Александр Богуцкий.

Александр поделился, что на телевидении нельзя накрутить просмотры, в отличие от других медиа. Статистика не вырастет за счет ботов. И именно здесь по продажам видны результаты сотрудничества.

— Диджитал — это тоже площадка для трансляции контента. Но 60% самых популярных шоу в YouTube — это телешоу. Все они часть украинской культуры. Телевидение для страны это нечто особенное, потому что мы создаем каждый день национальные проекты.

В 2024 году Starlight Media сделали 97 из 100 популярнейших телепродуктов Украины.

В интервью Александр рассказал и как получить прирост клиентов. По словам СЕО Starlight Media, компании должны выделять бюджет на рекламу на телевидении. А уже потом заботиться о бренде, слогане, роликах и интеграции. Так результаты будут заметными и быстрыми.

Андрей Федорив попал за кулисы телевизионной кухни! Александр Богуцкий провел ему экскурсию по новой съемочной площадке кулинарного шоу МастерШеф.

Поэтому у Андрея была возможность познакомиться с судьями проекта — Эктором Хименесом-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. А еще он получил от них белый фартук!

Более того, ведущий Fedoriv Vlog побывал на месте участников квиз-шоу Поле — и вместе с Александром Богуцким они сошлись в батле о слоганах известных брендов.

Посмотреть выпуск Fedoriv Vlog с Александром Богуцким можно по ссылке.

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