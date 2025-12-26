Талант, що світить крізь пітьму: Starlight Media анонсує новинки сезону 2026

Starlight Media починає активну підготовку до нового сезону та обіцяє глядачам нові формати та повернення старих улюблених шоу.

У 2026 році Україна святкуватиме 35-річчя незалежності, а СТБ анонсує повернення культового проєкту “Україна має талант”, який вкотре доведе, що наша держава має найбільший скарб у світі — своїх людей.

А тим часом на ICTV2 незабаром виходить серіал “Повернення” — перше пригодницьке драмеді, до створення якого доєднались ветерани та ветеранки російсько-української війни.

Новий канал продовжить тішити глядача найкращими розважальними проєктами та новим сезоном “Будиночку на щастя”. Загалом у 2026 на глядачів чекає понад 1000 годин прем’єрних серіалів та проєктів, а також 1800 годин кращих суспільно-важливих програм і новин від Starlight Media.

Отже, три найпопулярніші телеканали країни в новому сезоні продемонструють силу нашого таланту і нагадають, що ми вистоїмо за будь-яких складнощів, навіть коли здається, що сил триматись більше немає. А своїм талантом ми маємо світити крізь пітьму.

Читати на тему Чорний гумор, братерство і любов: ICTV2 презентує новий серіал про військових Повернення

Маркетинг-директорка Starlight Media Олена Мартинова зауважила, що сезон 2026 — це час, коли вся країна на великих і маленьких екранах знову буде разом.

Наші історії об’єднують і лікують, дають сили й нагадують, що навіть у пітьмі ми світимо. У Starlight Media ми віримо в силу українських талантів і підсвічуємо їх — від творців контенту до брендів, що стають поруч. Разом із рекламодавцями ми покажемо світу: український контент — це космос.

А всі хітові премʼєри й нові сезони улюблених франшиз можеш побачити у ролику.

А поки ми очікуємо ці прем’єри, можна проглянути інші серіали грудня.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!