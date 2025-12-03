Нові серіали грудня 2025 року: гучні прем’єри, які не можна пропустити

Грудень приносить із собою передчуття свят, а з ним — і довгоочікувані прем’єри, що ідеально підходять для зимових вечорів.

Цього року на нас чекає особлива суміш жанрів — від суворих вестернів до легких комедій, від корейських трилерів до магічних пригод.

Стрімінгові платформи підготувалися як слід: Netflix, Disney+ і Prime Video випускають низку гучних новинок і продовжень.

Які найбільш очікувані серіали подивитись у грудні 2025 — читай у матеріалі.

Які нові серіали подивитись у грудні 2025

Читай про одинадцять нових серіалів, які вийдуть у грудні 2025 — ми зібрали для тебе їхні трейлери, і розповімо про фабулу кожного з них.

Покинуті — прем’єра 4 грудня, Netflix

Дикий Захід середини 19 століття — жорсткий, як і боротьба між двома родинами, що опинилися по різні боки соціуму. Тут діє лише один закон: виживає той, хто готовий піти далі за інших. Драматичний вестерн, що вже претендує стати одним з найяскравіших нових серіалів грудня.

Ціна зізнання — прем’єра 5 грудня, Netflix

Південнокорейські серіали вміють тримати глядача в напрузі, і цей трилер — не виняток. Жінку звинувачують у вбивстві, і коли здається, що шляхів до порятунку немає, з’являється незнайомка з пропозицією. Щоб уникнути покарання, героїні доведеться піти на ще один злочин — і зробити вибір, який змінить усе.

Surely Tomorrow — новий корейський серіал, прем’єра 6 грудня, Prime Video

Це серіал про другу — не менш драматичну — любов: через роки, помилки й скандали герої отримують шанс на новий початок. Колишнє кохання, яке здавалося втраченим, повертається — але чи зможуть вони довіритися знову, коли минуле вже залишило сліди?

Персі Джексон і Олімпійці — сезон 2, 10 грудня, Disney+

Персі знову опиняється в епіцентрі міфологічних пригод. Цього разу йому доведеться вирушити до небезпечного Моря чудовиськ, аби врятувати друга та знайти Золоте руно — єдину надію для табору напівкровок.

Нещасний випадок — сезон 2, 10 грудня, Netflix

Чотири родини все ще намагаються оговтатися після трагедії, що перевернула їхнє життя. Та минуле вперто дає про себе знати: таємниці спливають одна за одною, ускладнюючи стосунки і змушуючи кожного з героїв переосмислювати власні вибори.

Місто — 11 грудня, Netflix

Цей турецький драматичний серіал нагадує: гроші, що звалилися з неба, можуть стати не благословенням, а випробуванням. Друзі, які ледве зводять кінці з кінцями, раптом знаходять цілий статок. Але легкі гроші швидко перетворюють їхнє життя на хаос.

Людина проти немовляти — 11 грудня, Netflix

Легкий, святковий комедійний серіал. Тревор Бінґлі влаштовується на роботу доглядачем елітного пентхауса, та Різдво дарує йому несподіваний “подарунок” — у квартирі забули немовля. Тож тепер Тревор стає випадковою нянею, а його пригоди з малюком перетворюються на веселий хаос.

Місто тіней — 12 грудня, Netflix

Іспанська кримінальна драма переносить нас у Барселону — чарівну, але сповнену загадок. Коли на фасаді будівлі знаходять тіло, інспектори Майло та Ребека беруться за непросту справу, що веде їх у глибини давніх таємниць. Злочин тут — лише перша ниточка в куди складнішому клубку.

Fallout — сезон 2, 17 грудня, Prime Video

Прихильники постапокаліптичних всесвітів нарешті доечекаються продовження історії. Лос-Анджелес, спустошений ядерною катастрофою, і надалі лишається територією мутантів та небезпечних угруповань. Люди ховаються у бункерах, бо кожен вихід на поверхню — гра зі смертю.

Емілі в Парижі — сезон 5, 18 грудня, Netflix

Новий етап життя Емілі приводить її в Рим. Інша робота, знайомства, нові враження та, звісно, нові романтичні проблеми — цього разу з італійцем Марчелло. Серіал зберігає свій фірмовий європейський шарм легкої пригоди.

Дуже дивні справи — сезон 5: фінальні епізоди, 26 грудня, Netflix

Історія Гокінса наближується до розв’язки. Темні сили готуються до останнього удару, а герої — до найбільшого випробування. Фінальні серії обіцяють яскраві емоції та відповіді на питання, які мучили фанатів багато років. Друга частина серіалу вийде 26 грудня, а фінальна — вже 1 січня.

