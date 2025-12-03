Новые сериалы декабря 2025: громкие премьеры, которые нельзя пропустить

Декабрь приносит с собой предвкушение праздников, а вместе с ним — и долгожданные премьеры, которые идеально подходят для зимних вечеров.

В этом году нас ждёт особая смесь жанров — от суровых вестернов до лёгких комедий, от корейских триллеров до магических приключений.

Стриминговые платформы подготовились как следует: Netflix, Disney+ и Prime Video выпускают ряд громких новинок и продолжений.

Какие самые ожидаемые сериалы посмотреть в декабре 2025 — читай в материале.

Какие новые сериалы посмотреть в декабре 2025

Читай об одиннадцати новых сериалах, которые выйдут в декабре 2025 — мы собрали для тебя их трейлеры и расскажем о фабуле каждого из них.

Покинутые — премьера 4 декабря, Netflix

Дикий Запад середины 19 века — жёсткий, как и борьба между двумя семьями, оказавшимися по разные стороны социума — фронтира действует лишь один закон: выживает тот, кто готов пойти дальше остальных. Драматический вестерн, который уже претендует стать одним из самых ярких новых сериалов декабря.

Цена признания — премьера 5 декабря, Netflix

Южнокорейские сериалы умеют держать зрителя в напряжении, и этот триллер — не исключение. Женщину обвиняют в убийстве, и когда кажется, что путей к спасению нет, появляется незнакомка с предложением. Чтобы избежать наказания, героине придётся пойти на ещё одно преступление — и сделать выбор, который изменит всё.

Surely Tomorrow — новый корейский сериал, премьера 6 декабря, Prime Video

Это сериал о второй — не менее драматичной — любви: через годы, ошибки и скандалы герои получают шанс на новое начало. Прошлая любовь, которая казалась потерянной, возвращается — но смогут ли они довериться снова, когда прошлое уже оставило следы?

Перси Джексон и Олимпийцы — сезон 2, 10 декабря, Disney+

Перси снова оказывается в эпицентре мифологических приключений. На этот раз ему придётся отправиться к опасному Морю чудовищ, чтобы спасти друга и найти Золотое руно — единственную надежду для лагеря полукровок.

Несчастный случай — сезон 2, 10 декабря, Netflix

Четыре семьи всё ещё пытаются оправиться после трагедии, которая перевернула их жизнь. Но прошлое упорно напоминает о себе: тайны всплывают одна за другой, усложняя отношения и заставляя каждого из героев переосмысливать собственные выборы.

Читать по теме Лучшие сериалы HBO, которые не оставят равнодушными Читай рейтинг топ-10 сериалов HBO с описанием, чем они покорили зрителей и почему стали культовыми – в материале

Город — 11 декабря, Netflix

Этот турецкий драматический сериал напоминает: деньги, свалившиеся с неба, могут стать не благословением, а испытанием. Друзья, которые едва сводят концы с концами, внезапно находят целое состояние. Но лёгкие деньги быстро превращают их жизнь в хаос.

Человек против младенца — 11 декабря, Netflix

Лёгкий, праздничный комедийный сериал. Тревор Бингли устраивается на работу смотрителем элитного пентхауса, и Рождество дарит ему неожиданный “подарок” — в квартире забыли младенца. Тревор становится случайной няней, а его приключения с малышом перерастают в веселый хаос.

Город теней — 12 декабря, Netflix

Испанская криминальная драма переносит нас в Барселону — чарующую, но полную загадок. Когда на фасаде здания находят тело, инспекторы Майло и Ребекка берутся за непростое дело, которое ведёт их в глубины древних тайн. Преступление здесь — лишь первая ниточка в куда более сложном клубке.

Fallout — сезон 2, 17 декабря, Prime Video

Поклонники пост апокалиптических вселенных наконец получат продолжение истории. Лос-Анджелес, опустошённый ядерной катастрофой, и дальше остаётся территорией мутантов, опасных группировок и смертельных пустошей. Люди прячутся в бункерах, ведь каждый выход на поверхность — игра со смертью.

Эмили в Париже — сезон 5, 18 декабря, Netflix

Новая глава жизни Эмили открывается в Риме. Другая работа, знакомства, новые впечатления и, конечно, новые романтические проблемы — на этот раз с итальянцем Марчелло. Сериал сохраняет свой фирменный европейский шарм лёгкого приключения.

Очень странные дела — сезон 5: финальные эпизоды, 26 декабря, Netflix

История Хокинса приближается к развязке. Тёмные силы готовятся к последнему удару, а герои — к самому большому испытанию. Финальные серии обещают яркие эмоции и ответы на вопросы, которые мучили фанатов много лет. Вторая часть сериала выйдет 26 декабря, а финальная — уже 1 января.

Узнай также о популярных сериалах Netflix, которые стоит посмотреть на досуге: от детектива и романтики до ограбления и фантастики.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!