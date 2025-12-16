Стиль життя Шоу-біз

Чорний гумор, братерство і любов: ICTV2 презентує новий серіал про військових Повернення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Грудня 2025, 11:00 3 хв.
Фото: ICTV2

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь