Чорний гумор, братерство і любов: ICTV2 презентує новий серіал про військових Повернення

Медіакомпанія Starlight Media та канал ICTV2 презентували тизер серіалу Повернення — драмеді, створеного разом з українськими воїнами.

8-серійний серіал показує досвід повернення до цивільного життя з усіма його викликами та складнощами, чорним гумором, пригодами, братерством і, звісно, любов’ю.

Серіал розповідає чесну історію про шлях воїна додому. Головна мета — допомогти змінити ставлення суспільства до ветеранів. Через жанр драмеді творці говоритимуть про дуже серйозне з гумором і ліризмом.

Виконавець головної ролі Євген Григор’єв зауважив, що драмеді — це можливість відобразити реальність якою вона є.

— Це не тільки про сльози, а й про сміх, без якого морально неможливо залишатися нормально в умовах війни. Про найкращий колектив, побут, спільні задачі, операції, у яких постійно щось відбувається, але весь час знаходиться місце гумору: як звичайному, так і чорному, звісно.

Серіал Повернення: сюжет

Після поранення військовий Олександр Кречет хоче якнайшвидше повернутися у стрій. Втім, його зупиняють проблеми з проходженням ВЛК та обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі. Він змушений затриматися у столиці та допомогти сину друга здійснити дитячу мрію.

Ця пригода стає справжнім випробуванням: цивільне життя, турбота про десятирічну дитину та тихе народження заборонених почуттів до дружини побратима не менш складні, ніж бойові накази — особливо коли в голові звучить голос побратима, який не дає рухатися далі.

Але у момент, коли на родину Верби полює впливовий і жорстокий бізнес-ворог, Олександр робить те, що вміє найкраще: ризикуючи власним життям, захищає тих, хто вже став для нього рідними. Історія Кречета — це своєрідний путівник для тих, хто повертається з фронту, і для тих, хто чекає.

Автор ідеї серіалу Дмитро Хрипун додає, що Повернення — це історія не про війну, а про життя після.

Наш серіал про тих, хто повертається, і тих, хто чекає. Про кохання, дружбу, братерство та про ту саму надію, що не дає зупинитися. Повернення не намагається вчити чи моралізувати — серіал просто запрошує здолати шлях поруч із героями.

Це перший серіал, значна частина команди якого — люди з досвідом служби. Половина акторського складу є ветеранами або військовими (понад 70 людей). Воїни брали участь у роботі зі сценарієм, а також стали частиною виробничої команди: Starlight Media та продакшен Onset films започаткували спеціальну програму стажування для ветеранів.

Творці стверджують, що чорний гумор, яким просякнутий серіал, це художній спосіб прийняти приголомшливу реальність і не дати їй зламати головного героя.

— Мені справді сподобався сценарій: ми не посипаємо, звісно, голову попелом, не ліземо в депресію. Там і гумор є. Але це жорстка історія з непростим реальним поверненням, з ПТСР, із втратою друзів, втратою кінцівки, — говорить ветеран, громадський активіст та один із головних героїв серіалу Олег Симороз.

