Черный юмор, братство и любовь: ICTV2 представит новый сериал о военных Повернення

Медиакомпания Starlight Media и канал ICTV2 представили тизер сериала Повернення — драмеди, созданного вместе с украинскими воинами.

8-серийный сериал показывает опыт возвращения к гражданской жизни со всеми его вызовами и сложностями, черным юмором, приключениями, братством и, конечно, любовью.

Сериал рассказывает честную историю о пути воина домой. Главная цель — помочь изменить отношение общества к ветеранам. Через жанр драмеди создатели будут говорить об очень серьезном с юмором и лиризмом.

Исполнитель главной роли Евгений Григорьев отметил, что драмеди — это возможность отразить реальность, какой она есть.

— Это не только о слезах, но и о смехе, без которого морально невозможно оставаться нормально в условиях войны. О лучшем коллективе, быте, общих задачах, операциях, в которых постоянно что-то происходит, но все время находится место юмора: как обычному, так и черному, конечно.

Сериал Повернення: сюжет нового проекта

После ранения военный Александр Кречет хочет поскорее вернуться в строй. Впрочем, его останавливают проблемы с прохождением ВЛК и обещание погибшему побратиму Сергею Вербе. Он вынужден задержаться в столице и помочь сыну друга осуществить детскую мечту.

Это происшествие становится настоящим испытанием: гражданская жизнь, забота о десятилетнем ребенке и тихом рождении запретных чувств к жене побратима не менее сложны, чем боевые приказы — особенно когда в голове звучит голос побратима, который не дает двигаться дальше.

Но в момент, когда на семью Вербы охотится влиятельный и жестокий бизнес-враг, Александр делает то, что умеет лучше: рискуя собственной жизнью, защищает тех, кто уже стал для него родными. История Кречета — это своеобразный путеводитель для возвращающихся с фронта и для тех, кто ждет.

Автор идеи сериала Дмитрий Хрипун добавляет, что Повернення — это история не о войне, а о жизни после.

Наш сериал о возвращающихся и тех, кто ждет. О любви, дружбе, братстве и той же надежде, что не дает остановиться. Повернення не пытается учить или морализовать — сериал просто приглашает проделать путь рядом с героями.

Это первый сериал, значительная часть команды которого — люди с опытом службы. Половина актерского состава являются ветеранами или военными (более 70 человек). Воины участвовали в работе со сценарием, а также стали частью производственной команды: Starlight Media и продакшен Onset films положили начало специальной программе стажировки для ветеранов.

Создатели утверждают, что черный юмор, которым пропитан сериал, это художественный способ принять потрясающую реальность и не дать ей сломить главного героя.

— Мне действительно понравился сценарий: мы не посыпаем, конечно, голову пеплом, не лезем в депрессию. Там и юмор есть. Но это жесткая история с непростым реальным возвращением, с ПТСР, с потерей друзей, потерей конечности, — говорит ветеран, общественный активист и один из главных героев сериала Олег Симороз.

А пока мы ожидаем премьеру проекта, можно посмотреть другие сериалы декабря.

