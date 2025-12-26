Талант, светящий сквозь тьму: Starlight Media анонсирует новинки сезона 2026

Starlight Media начинает активную подготовку к новому сезону и обещает зрителям новые форматы и возвращение старых любимых шоу.

В 2026 году Украина будет праздновать 35-летие независимости, а СТБ анонсирует возвращение культового проекта “Україна має талант”, который в очередной раз докажет, что у нашего государства есть наибольшее сокровище в мире — свои люди.

Тем временем на ICTV2 вскоре выходит сериал “Повернення” — первое приключенческое драмеди, к созданию которого присоединились ветераны и ветеранки российско-украинской войны.

Новый канал продолжит радовать зрителя лучшими развлекательными проектами и новым сезоном “Будиночок на щастя”. Всего в 2026 зрителей ждет более 1000 часов премьерных сериалов и проектов, а также 1800 часов лучших общественно важных программ и новостей от Starlight Media.

Итак, три самых популярных телеканала страны в новом сезоне продемонстрируют силу нашего таланта и напомнят, что мы выстоим при любых сложностях, даже когда, кажется, что сил держаться больше нет. А своим талантом мы должны светить сквозь тьму.

Маркетинг-директор Starlight Media Елена Мартынова отметила, что сезон 2026 — это время, когда вся страна на больших и маленьких экранах снова будет вместе.

Наши истории объединяют и лечат, дают силы и напоминают, что даже во тьме мы светим. В Starlight Media мы верим в силу украинских талантов и подсвечиваем их — от создателей контента до рядом становящихся брендов. Вместе с рекламодателями мы покажем миру: украинский контент – это космос.

