AI Factory — як проект від Мінцифри покращить роботу ШІ-помічника у Дії

Україна працює над створенням AI Factory — інфраструктури спеціально для стабільної роботи ШІ. В Мінцифри повідомили, що цей проект дозволить створити першу державну інфраструктуру для запуску та масштабування AI-продуктів у країні.

AI Factory — державна ШІ-інфраструктура: деталі

Завдяки цій розробці дані держави й громадян з AI-сервісів залишатимуться в Україні та будуть захищені суверенними дата-центрами. Водночас ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть ще швидшими.

На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, створені WINWIN AI Center of Excellence спеціально для Міністерства цифрової трансформації.

Першочергово йдеться про ШІ-помічник у Дії. Також AI Factory використовуватимуть для AI-тьютора в Мрії, а згодом для проектів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

Нова інфраструктура забезпечить стабільну роботу у таких напрямках:

технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних;

програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних;

інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами;

навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з ШІ-рішеннями.

В Мінцифри впевнені, що запуск AI Factory стане кроком до технологічного суверенітету та цифрової безпеки України. А також це розвиток своєї незалежної AI-екосистеми, де рішення створюються всередині держави для її громадян.

Нагадаємо, раніше Мінцифри повідомляли про розробку власної ШІ-моделі. Вона буде доступна для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Читай, коли саме планують представити першу версію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!