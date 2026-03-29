Википедия вводит жесткие ограничения на использование ИИ: детали

Эра бесконтрольного использования нейросетей для наполнения крупнейшей онлайн-энциклопедии мира подходит к концу. Сообщество Википедии официально утвердило жесткие ограничения на использование больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, для написания и редактирования материалов.

Как сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на обновленные внутренние регламенты платформы, новая политика ставит точку в дискуссиях о легитимности ИИ-текстов.

Википедия запретила использование текста от искусственного интеллекта: детали

Главное изменение коснулось формулировок, которые ранее оставляли пространство для манипуляций. Если раньше правила лишь не рекомендовали создавать новые статьи с нуля при помощи искусственного интеллекта, то нынешняя редакция звучит безапелляционно:

Использование LLM для генерации или переписывания содержания статей запрещено.

Границы допустимого: где редакторы все еще могут применять ИИ

Несмотря на строгость, Википедия не пытается полностью игнорировать прогресс. Редакторам все же оставили небольшое окно для использования технологий, но с очень жесткими условиями:

ИИ можно использовать для стилистических советов относительно уже написанного человеком текста;

Модель не имеет права вносить никакой новой информации от себя;

Любая правка, предложенная ИИ, должна пройти тщательную проверку человеком на соответствие приведенным источникам.

Ключевым опасением сообщества остаются галлюцинации ИИ — способность моделей выдумывать факты и ссылаться на несуществующие источники, что напрямую угрожает репутации Википедии как проверенного ресурса.

Этот шаг стал логическим продолжением событий июня 2025 года. Тогда администрация ресурса была вынуждена свернуть амбициозный пилотный проект, в рамках которого ИИ создавал краткие сводки статей. Протесты опытных редакторов тогда оказались настолько масштабными, что проект закрыли из-за страха потерять статус авторитетного источника.

Сейчас Википедия выбирает путь консерватизма, ставя качество верификации выше скорости масштабирования контента. Это четкий сигнал всему миру медиа: во времена засилья фейков и автоматизированного спама, живой человеческий интеллект остается единственным надежным фильтром.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!