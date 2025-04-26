Путешествия и вдохновение

Первый робот-врач: в США представили андроида, работающего в медлаборатории

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 апреля 2025, 17:00
Первый робот-врач: в США представили андроида, работающего в медлаборатории
Фото Unsplash
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