Первый робот-врач: в США представили андроида, работающего в медлаборатории

Работы в белых халатах — уже не фантастика. В США робот официально работает в одной из медлабораторий. Его задача не просто нажимать кнопки, а создавать новое лекарство, работать с реагентами и оборудованием.

Можно ли это считать прорывом или это новая опасность для человечества? Разбирались в программе Ранок у великому місті.

Робот в медицинской лаборатории: новый прорыв науки

Лаборатория, где вместо людей работают работы, которые не устают, не ошибаются и не нуждаются в кофе, уже существует. Это реальность, которую уже сделали возможной в США.

Там на работу взяли настоящего андроида по имени Эдибот. Он предназначен для выполнения задач, требующих человеческой гибкости.

Эдибот может работать с лабораторным оборудованием, проводить пипетирование, взаимодействовать с реагентами и сопровождать экскурсии по лаборатории.

Эта роботизированная лаборатория совмещает искусственный интеллект, робототехнику и биологические исследования. Робот помогает создавать новое лекарство быстрее, чем кто-либо из нас успевает изменить батарейку на пульте от телевизора.

С момента запуска роботов-работников компания уже разработала более 30 тестеров нового лекарства, из которых 10 уже получили разрешение на клинические испытания. Один из препаратов проходит первую фазу клинических испытаний.

Тем временем в Китае тоже спешат совершенствовать ИИ и создавать новые модели роботов. Там презентовали настоящего боевого андроида, который не только стоит на ногах лучше некоторых людей, но и умело раздает боксерские апаркоты.

Это гуманоидный робот, который двигается с изумительной ловкостью и уже демонстрирует технику настоящего профессионального боксера. Его создали на базе искусственного интеллекта способного учиться.

Он уже овладел серией ударов и уклонений. Робот не устает, не потеет и не просит воду между раундами.

На видео, которые разлетелись интернетом заметно, что он проводит спарринги с другим андроидом и обмениваются сериями ударов.

Представь двух роботов, которые выходят на ринг, а каждый раунд длится столько, сколько выдержит батарея, то есть на протяжении нескольких часов.

Разработчики говорят, что сначала будут продолжаться тренировки, а дальше участие в соревнованиях между работами. Потом, может быть, работы начнут боксировать с людьми.

А в Британии хотят использовать ИИ, чтобы предотвратить убийства. Как именно и чем помогут новейшие технологии — читай в материале.

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