WhatsApp запускає бронювання нікнеймів: як працює нова функція

Поділитися номером телефону з ледь знайомою людиною — це завжди певний ризик. Номер прив’язаний до банківських карток, соціальних мереж та особистого життя. У WhatsApp нарешті почули запити користувачів і зробили великий крок до повної приватності: месенджер впроваджує нікнейми (імена користувачів).

Навіщо це потрібно

Уяви ситуацію: ти вступаєш в батьківський чат, групу футбольної команди або знайомитеся з кимось на конференції. Раніше всі учасники таких груп автоматично бачили ваш номер телефону. Тепер це в минулому. Ти зможеш використовувати нікнейм замість цифр.

З цього тижня месенджер відкриває раннє бронювання імен. Оскільки аудиторія месенджеру вже перевалила за три мільярди, багато популярних нікнеймів можуть бути зайняті миттєво. Тому розробники радять не зволікати та зарезервувати свій варіант уже зараз, хоча сама функція повноцінно запрацює трохи пізніше цього року.

Головна особливість нікнеймів — відсутність відкритого каталогу. Тебе не зможуть знайти за допомогою пошуку, просто перебираючи імена. Щоб написати тобі уперше, людина повинна знати ваш точний нікнейм.

Як забронювати свій нікнейм уже зараз

Ба більше, розробники додали функцію додаткового ключа. Якщо ти її активуєш, навіть знаючи твій нікнейм, сторонні не зможуть надіслати повідомлення, поки не введуть спеціальний код-підтвердження. Коли функція запрацює на повну, при першому контакті з новою людиною чи компанією твій номер телефону залишиться прихованим.

Для тих, хто розвиває бізнес або особистий бренд, передбачена можливість синхронізації. Ти зможеш підтвердити свої права на нікнейм, який уже використовуєш в Instagram або Facebook. Це допоможе зберегти впізнаваність і стабільність онлайн-присутності на всіх платформах корпорації Meta.

Процедура максимально проста і забере лише кілька секунд:

Переконайся, що у тебе встановлена остання версія WhatsApp.

Перейди у Налаштування.

Обери розділ Акаунт.

Знайдіть пункт Ім’я користувача та введи бажаний варіант.

Функцію впроваджуватимуть поступово протягом наступних місяців. Ви отримаєте офіційне сповіщення від WhatsApp, коли нікнейми стануть доступними для використання у вашому регіоні.

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