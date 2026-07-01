Стиль життя Техно

WhatsApp запускає бронювання нікнеймів: як працює нова функція

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Липня 2026, 14:00 2 хв.
WhatsApp приховує номери телефонів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь