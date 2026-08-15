Вымышленные языки активируют мозг так же, как родной: неожиданное открытие ученых

Большинство из нас в детстве играли с секретными языками, переставляя слоги или добавляя странные окончания к привычным словам. Для ребенка это лишь игра, но для ученых — окно в сложные механизмы работы человеческого интеллекта.

Оказывается, создание новых форм коммуникации (так называемых конлангов) — это не просто забава фанатов фэнтези, а фундаментальный процесс, который раскрывает архитектуру нашего разума. Об этом пишет Phys.org.

Мозг и чужой язык: сенсационное исследование MIT

До недавнего времени наука не имела четкого ответа на вопрос: как именно серое вещество реагирует на искусственно созданные лингвистические структуры? Исследование 2025 года, проведенное в Массачусетском технологическом институте (MIT), расставило все точки над і.

С помощью функциональной МРТ ученые проанализировали активность мозга людей, которые свободно владеют конлангами — от логического эсперанто до экзотического клингонского или высокого валирийского из Игры престолов. Результаты оказались впечатляющими: наш мозг активирует те же нейронные сети для вымышленных языков, что и для родного языка.

Интересный нюанс: языки программирования, несмотря на их строгую логику и структуру, не вызывают такой реакции. Для того чтобы мозг воспринял систему как настоящий язык, она должна нести смысл об окружающем мире, человеческих отношениях и внутреннем состоянии. Мозг ищет коммуникативное намерение, а не просто набор команд.

История знает три основных пути появления новых языков:

Пиджины (языки необходимости): они возникают стихийно, когда встречаются две разные культуры (например, для торговли). Само слово пиджин происходит от искаженного китайского произношения английского business. Это упрощенные системы, которые имеют общие грамматические правила для облегчения выживания;

Плановые языки: самый известный пример — эсперанто (1887 год). Его создатель Л. Заменгоф мечтал об универсальном языке без исключений, который бы объединил мир;

Художественные конланги: Дж. Р. Р. Толкин, будучи профессиональным лингвистом, сначала создал грамматику и историю эльфийских языков, и только потом написал Властелина колец, чтобы этим языкам было где жить.

Совсем другой подход у клингонского языка (Star Trek). Его создавали в 80-х годах специально, чтобы он звучал максимально чужеродно, используя редкие звуки и нетипичную структуру предложений объект–глагол–подлежащее.

Психолингвисты часто выращивают миниатюрные языки в пробирках лабораторий. Это упрощенные системы с вымышленным словарем, которые помогают изучать, как быстро человек способен выявлять паттерны.

Удивительно, но то, как быстро вы усваиваете правила вымышленного языка в лаборатории, почти безошибочно прогнозирует вашу способность к изучению реальных иностранных языков в будущем.

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Главный урок научных исследований

Изучение искусственных языков учит нас важному уроку: несмотря на невероятное разнообразие говоров на планете, мы все имеем одинаковую ментальную архитектуру. Если любая форма коммуникации имеет правила и служит для обмена идеями, наш мозг мгновенно адаптирует ее. Для него не имеет значения, этой речи тысяча лет или ее придумали вчера для голливудского блокбастера — она становится полноценным инструментом для мышления и взаимодействия.

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