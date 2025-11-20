Чому в Дії не відображається паспорт: що сталося і як це виправити

Коли Дія завантажена в телефон, носити з собою паспорт вже не обов’язково, адже пред’явити його можна просто в застосунку.

Але інколи ця опція може виявитися недоступною, і в Дії не відображається паспорт. Чому так стається і як розв’язати проблему — пояснюємо у матеріалі.

Які паспорти підтягуються в Дію

Звернемо увагу: у застосунок Дія автоматично підтягуються тільки ті паспорти, дані про які містяться в єдиному державному демографічному реєстрі та які мають цифрові біометричні носії. А саме:

ID-картка, тобто паспорт громадянина України у формі картки — це сучасний документ, дані про який зберігаються в демографічному реєстрі. Він має електронний чіп, з якого Дія може отримати підтверджені цифрові дані.

Який паспорт не відображається в Дії і чому

Паспорт-книжечка старого зразка — такий документ не є біометричним, не має електронного чіпа, через це Дія не може автоматично отримати й підтвердити його дані.

Чому в Дії може не відображається паспорт, і що з цим робити

З’ясуємо, з яких причин паспорт не відображається в Дії, і як налагодити цю функцію. Про це можна дізнатися на сторінці у Facebook застосунку Дія. Там дається таке пояснення:

У вас застаріла версія застосунку. Електронні паспорти доступні у версії 1.7.0, тому потрібно оновити застосунок за посиланням: https://go.diia.app Є невідповідність даних. Ваші ПІБ та РНОКПП (ІПН) у демографічному реєстрі можуть не збігатися з даними в банку. Необхідно звірити ПІБ латиницею та РНОКПП з персональними даними — це можна зробити в банку або податковій службі. Також можна спробувати авторизуватися через інший банк. Документ може завантажитися не одразу. Вийдіть із застосунку в налаштуваннях та увійдіть повторно. Документи можуть підвантажуватися протягом кількох днів. У вас старий тип паспорта. Якщо у вас паспорт-книжечка, він не відобразиться. Дія зацифровує лише ID-картку та закордонний біометричний паспорт. Щоб отримати паспорт нового зразка, зверніться до найближчого ЦНАПу, підрозділу ДМС або до Паспортного сервісу. Коли ви отримаєте виготовлену ID-картку, дані автоматично відобразяться у застосунку Дія.

