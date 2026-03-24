Без повісток, але з новими послугами: які оновлення готує Дія

Міністерство цифрової трансформації готує фундаментальну зміну концепції державних послуг. До кінця року застосунок Дія поповниться двома десятками нових сервісів, а в основу майбутньої цифрової держави ляже штучний інтелект.

Про плани відомства, впровадження моделі Agentic State та найбільш гострі питання цифровізації в інтерв’ю SPEKA розповів в.о. міністра Олександр Борняков.

У Дії запустять понад 20 нових послуг: деталі

Головна амбіція Мінцифри на найближчий час — перехід від простого оцифрування паперів до створення системи, де ШІ-агенти вирішують завдання громадян практично без їхньої участі. Олександр Борняков пояснює, що концепція Agentic State має змінити саму логіку взаємодії людини з владою.

Ми обіцяли масштабне оновлення Дії, і ми це робимо. Наша мета – не просто відцифрувати старі бюрократичні процеси, а змінити саму логіку взаємодії з державою. Ми будуємо Agentic State – модель, у якій ШІ-агенти вирішують проблеми громадян та підприємців непомітно, швидко й у кілька кліків, — наголосив він.

Замість довгих черг та паперової тяганини, Мінцифра інтегрує понад 20 нових послуг. Для підприємців готують справжній прорив: запуск Дія.Підпису для юридичних осіб, можливість відкривати рахунки для ТОВ повністю онлайн та швидку реєстрацію громадських організацій.

Окрему увагу приділили електронному військовому обліку для бізнесу, що дозволить автоматизувати бронювання працівників без фізичних візитів до ТЦК.

Повсякденне життя українців також стане простішим завдяки цифровізації специфічних процедур. Наприклад, водії зможуть оформлювати ДТП без виклику поліції через електронний європротокол або бронювати місце в черзі на кордоні для легкових авто.

Також у планах — запуск онлайн-дозволів на зброю, можливість розлучення через смартфон для пар без дітей та інтеграція в європейську систему цифрових гаманців eWallet. Соціальний блок включатиме єдину електронну заяву для отримання статусів багатодітної сім’ї чи інвалідності, що замінить купу паперових довідок.

Електронні повістки у Дії: чи будуть впроваджувати

Попри численні чутки у соцмережах, Олександр Борняков дав максимально чітку відповідь щодо можливості розсилання повісток через Дію. За його словами, міністерство не розглядає такий сценарій, оскільки це суперечить самій філософії сервісу як зручного партнера для громадянина.

Чи розглядається впровадження електронних повісток? Моя відповідь максимально чітка: ні. Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в Дії, ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною, — заявив Борняков.

Він додав, що будь-яке використання застосунку як механізму примусу підірве довіру мільйонів користувачів. Натомість у сфері оборони фокус зміщується на цифровізацію послуг для діючих військових, розвиток технологічного кластера Brave1 та впровадження інновацій безпосередньо на фронті.

Держава прагне зробити процеси отримання статусів та пільг для захисників максимально швидкими та позбавленими бюрократії.

Тепер ти знаєш, що у Дії з'являтимуться десятки нових послуг, проте електронних повісток там не буде.

