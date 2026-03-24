Без повесток, но с новыми услугами: какие обновления готовит

Министерство цифровой трансформации готовит фундаментальное изменение концепции государственных услуг. До конца года приложение Дія пополнится двумя десятками новых сервисов, а в основу будущего цифрового государства ляжет искусственный интеллект.

О планах ведомства, внедрении модели Agentic State и наиболее острых вопросах цифровизации в интервью SPEKA рассказал и.о. министра Александр Борняков.

В Дие запустят более 20 новых услуг: детали

Главная амбиция Минцифры на ближайшее время — переход от простого оцифрования бумаг к созданию системы, где ИИ-агенты решают задачи граждан практически без их участия. Александр Борняков объясняет, что концепция Agentic State должна изменить саму логику взаимодействия человека с властью.

— Мы обещали масштабное обновление Дии, и мы это делаем. Наша цель – не просто отцифровать старые бюрократические процессы, а изменить саму логику взаимодействия с государством. Мы строим Agentic State – модель, в которой ИИ-агенты решают проблемы граждан и предпринимателей незаметно, быстро и в несколько кликов, — подчеркнул он.

Вместо длинных очередей и бумажной волокиты, Минцифра интегрирует более 20 новых услуг. Для предпринимателей готовят настоящий прорыв: запуск Дія.Підпису для юридических лиц, возможность открывать счета для ООО полностью онлайн и быструю регистрацию общественных организаций.

Особое внимание уделили электронному воинскому учету для бизнеса, что позволит автоматизировать бронирование работников без физических визитов в ТЦК.

Повседневная жизнь украинцев также станет проще благодаря цифровизации специфических процедур. Например, водители смогут оформлять ДТП без вызова полиции через электронный европротокол или бронировать место в очереди на границе для легковых авто.

Также в планах — запуск онлайн-разрешений на оружие, возможность развода через смартфон для пар без детей и интеграция в европейскую систему цифровых кошельков eWallet. Социальный блок будет включать единое электронное заявление для получения статусов многодетной семьи или инвалидности, что заменит кучу бумажных справок.

Электронные повестки в Дії: будут ли внедрять

Несмотря на многочисленные слухи в соцсетях, Александр Борняков дал максимально четкий ответ относительно возможности рассылки повесток через Дию. По его словам, министерство не рассматривает такой сценарий, поскольку это противоречит самой философии сервиса как удобного партнера для гражданина.

Рассматривается ли внедрение электронных повесток? Мой ответ максимально четкий: нет. Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в Дие, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной, — заявил Борняков.

Он добавил, что любое использование приложения как механизма принуждения подорвет доверие миллионов пользователей. Вместо этого в сфере обороны фокус смещается на цифровизацию услуг для действующих военных, развитие технологического кластера Brave1 и внедрение инноваций непосредственно на фронте.

Государство стремится сделать процессы получения статусов и льгот для защитников максимально быстрыми и лишенными бюрократии.

Теперь ты знаешь, что в Дие будут появляться десятки новых услуг, однако электронных повесток там не будет.

