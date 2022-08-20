Чтобы спать сладко и качественно. Действенные методы от бессонницы

Сон очень важен для нашего эмоционального и физического здоровья. Во время качественного сна в организме происходит много процессов, помогающих нам быть бодрыми и эффективными весь следующий день.
Однако война внесла в жизнь и сон каждого свои коррективы. Теперь ночью нас могут будить сирены, которые сбивают график сна и становятся причиной бессонницы.
Конечно, бессонница может случиться с каждым, но если вовремя не наладить сон, можно получить выгорание.
Психолог Юлия Ворман посоветовала действенные методы, которые помогут тебе спать сладко и качественно.
Это не опечатка, ко сну тоже нужно готовиться, просто об этом мало кто знает. Обычно люди просто лежат в постели и листают ленту в соцсетях либо просматривают любимые передачи.
Попробуй вместо мониторинга новостей сделать что-то действительно полезное для себя и своего сна.
Одно из самых эффективных упражнений называется 4-7-8. Автор методики — профессор Эндрю Вэйл. Все, что нужно сделать, — удобно сесть и закрыть глаза. В таком положении вдыхать и выдыхать по схеме названия.
Вдох нужно делать в течение четырех секунд, задержать дыхание на семь секунд и медленно выпускать воздух в течение восьми секунд.
Вдох нужно делать в течение четырех секунд, задержать дыхание на семь секунд и медленно выпускать воздух в течение восьми секунд.
Таким образом ты поможешь себе расслабиться и заснуть, ведь активируешь парасимпатическую нервную систему.
За три часа до сна наш организм уже устал, натрудился, поэтому ты можешь чувствовать характерную усталость и естественную расслабленность, которая готовит тебя к перезагрузке системы.
Однако все это можно легко потерять, а посодействуют в этом:
В результате активируется запасная батарейка, которая, несмотря на усталость, не позволит тебе заснуть вовремя, вызовет бессонницу, а последующий сон будет сомнительного качества.
А если проблема противоположная, когда беспокоит не бессонница, а гиперсонливость? О чем говорит постоянное желание спать и как этого избежать, читай в нашем материале.
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