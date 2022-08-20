Чтобы спать сладко и качественно. Действенные методы от бессонницы

Сон очень важен для нашего эмоционального и физического здоровья. Во время качественного сна в организме происходит много процессов, помогающих нам быть бодрыми и эффективными весь следующий день.

Однако война внесла в жизнь и сон каждого свои коррективы. Теперь ночью нас могут будить сирены, которые сбивают график сна и становятся причиной бессонницы.

Конечно, бессонница может случиться с каждым, но если вовремя не наладить сон, можно получить выгорание.

Психолог Юлия Ворман посоветовала действенные методы, которые помогут тебе спать сладко и качественно.

Как бороться с бессонницей

Подготовься ко сну

Это не опечатка, ко сну тоже нужно готовиться, просто об этом мало кто знает. Обычно люди просто лежат в постели и листают ленту в соцсетях либо просматривают любимые передачи.

Попробуй вместо мониторинга новостей сделать что-то действительно полезное для себя и своего сна.

За час до сна

Проветри комнату.

Прими теплый душ.

Подыши, используя дыхательные практики.

Одно из самых эффективных упражнений называется 4-7-8. Автор методики — профессор Эндрю Вэйл. Все, что нужно сделать, — удобно сесть и закрыть глаза. В таком положении вдыхать и выдыхать по схеме названия.

Вдох нужно делать в течение четырех секунд, задержать дыхание на семь секунд и медленно выпускать воздух в течение восьми секунд.

Таким образом ты поможешь себе расслабиться и заснуть, ведь активируешь парасимпатическую нервную систему.

За три часа до сна

За три часа до сна наш организм уже устал, натрудился, поэтому ты можешь чувствовать характерную усталость и естественную расслабленность, которая готовит тебя к перезагрузке системы.

Однако все это можно легко потерять, а посодействуют в этом:

любые физические упражнения;

тяжелая, острая и сладкая еда с сахарами, сюда же можно отнести и фрукты;

курение;

употребление алкоголя;

употребление кофеина за шесть часов до сна.

В результате активируется запасная батарейка, которая, несмотря на усталость, не позволит тебе заснуть вовремя, вызовет бессонницу, а последующий сон будет сомнительного качества.

А если проблема противоположная, когда беспокоит не бессонница, а гиперсонливость? О чем говорит постоянное желание спать и как этого избежать, читай в нашем материале.

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