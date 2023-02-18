Чи може насилля бути методом виховання — коментар психолога про побиття дітей у садочку

Днями українців шокувала новина про те, що в Києві працівниці дитсадка катували та знущались з дітей.

Насилля певний час залишалось непоміченим через те, що малюки не могли поскаржитись батькам на це через особливості свого розвитку.

Медичний психолог та дитячий нейропсихолог Дмитро Вакуленко вважає, що цей випадок є дуже показовим та свідчить про глобальні проблеми в системі охорони психічного здоров’я в Україні.

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Експерт розповів, чи можна знайти виправдання для жорстокості вихователів та як закладам освіти працювати з дітьми, які мають особливі потреби.

Чи можна бити дітей — думка психолога

Ні в якому разі, за жодних обставин не має відбуватись психологічне, фізичне або інше насилля щодо дітей. Неважливо, чи діти мають особливі освітні потреби, чи ні.

Ніщо не може виправдовувати насилля над дітьми, — зазначає Вакуленко.

Про це повинні пам’ятати як персонал освітніх закладів, так і самі батьки та родичі дітей.

Справді, є рідкісні випадки, коли дитина становить небезпеку собі або іншим. Тоді дорослий (наприклад, вихователь) може її фізично обмежити.

Це в жодному разі не означає побиття чи насилля. Йдеться про створення умов, за яких малюк не зможе нікому нашкодити, зокрема й собі.

При цьому про такий випадок потрібно негайно повідомити батьків та пояснити їм, що надалі продовжувати роботу з таким малюком можна лише з медикаментозним супроводом.

Інакше це небезпечно як для самої дитини, так і для її оточення. Дитячий садок (або інший заклад освіти) не може взяти на себе таку відповідальність.

Ця ситуація є вершиною айсберга і наслідком глобальних проблем в системі охорони психічного здоров’я в Україні. Зокрема те, що психологи не мають ліцензії, на превеликий жаль.

Те, що відбувається в кабінетах дитячих психологів, виявляється великою загадкою, — коментує експерт.

Тому державі потрібно звернути на це увагу та почати зміни в цій галузі.

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