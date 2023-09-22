Плохие законы или плохие родители? Почему у украинцев в Европе отбирают детей и как действовать в таких случаях

Из-за войны многие украинские женщины выехали за границу вместе с детьми, чтобы спасти последних от опасности. На чужбине судьба у всех складывается по-разному, однако в Европе украинки столкнулись с другой проблемой: социальные службы изымают детей у родителей или опекунов.

Причины — разные, однако такие тяжелые, как насилие или сексуальные преступления — единичные случаи, а не система. В основном в странах Европы изымают детей из-за таких вещей, на которые в Украине внимания бы не обратили.

Но хорошая ли это для нас новость? Действительно ли родительство в Украине и Европе так отличается и есть ли шанс вернуть ребенка, если у тебя его изъяли органы опеки? Обо всем этом рассказало BBC Украина, поэтому мы распространяем важную информацию дальше.

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Случаи изъятия детей у украинок за границей: что известно

Летом представительница прав детей, семьи, молодежи и спорта офиса уполномоченного Верховной Рады Ирина Суслова сообщала о, по меньшей мере 240 случаях, когда у родителей или опекунов в западных странах отбирали детей местные соцслужбы.

ВВС Украина смогла узнать, что только официально таких случаев зафиксировано:

75 — в Польше;

7 — в Италии;

11 — во Франции.

Германия точное количество таких случаев не обнародует, однако именно в этом правовом государстве, по историям родителей, чаще всего отбирают детей.

Основанием для такого решения могут стать прогулы школы без уважительной причины, систематическая плохая успеваемость в учебе или подозрительное поведение родителей. В конце концов, чаще всего детей семьям возвращают, и те — в большинстве — спешат вернуться в Украину.

Украинские законы и менталитет, традиции воспитания отличаются от европейских. К сожалению, типичные для нас ссоры и ударіы ребенка “по мягкому месту” здесь считаются воспитанием. А там — преступлением.

Законно ли отбирают детей у украинок за границей — решать каждому и каждой. Своими историями поделились женщины, которые это пережили.

Им показалось, что я употребляю наркотики

Елена с дочерью от войны убегали дважды: из родного Луганска в 2014 и из Харькова в 2022. Перебрались в Берлин, где женщина стала активным членом местного сообщества. Она свободно говорит по-английски и пошла на курсы по немецкому.

Однако в больнице ей выписали неправильную дозу антидепрессантов, от чего Елена была сонной и слабой. В школе обратились в Югендамт — немецкую службу защиты прав детей. Они подумали, что женщина употребляет наркотики.

Мы общались уже год, они знали, что мы адекватная семья, что мы приехали из-за российской агрессии. Они говорят, что подумали, что я употребляю наркотики, но они могли бы и спросить об этом, — говорит женщина.

Рецепт на лекарства и слова врачей не убедили Югендамт. 10-летнюю дочь отобрали у Елены на два долгих месяца, во время которых им разрешали видеться только в определенные дни.

Усложняло все то, что дочь Елены нуждается в особом уходе. Во время разлуки с мамой у девочки произошел регресс, она стала вести себя как младенец.

Вернуть дочь удалось благодаря огласке и адвокату, в присутствии которого представители Югендамта даже говорили к Елене иначе. Но теперь и девочка, и мама переживают травму: женщина навещает терапевта, а дочь до сих пор боится отпускать маму.

Все произошло из-за моего скандала с мамой

Львовянка Татьяна, которая вместе с шестилетним сыном и матерью выехали в городок Вайден в Баварии, не знала немецкого.

Сына у неё забрали четыре месяца назад, за все это время она видела его только однажды. Сейчас идет суд, который и решит судьбу Татьяны и её ребенка.

По словам женщины, причиной таких действий стала ссора между ней и её матерью. Она, вроде как, имела сложные отношения с дочерью, рассказала социальным службам о насилии со стороны дочери.

Старшую женщину поселили в приюте для женщин, пострадавших от семейного насилия. Мальчика изъяли социальные службы.

— У нас были скандалы с мамой, но свои родительские обязанности я выполняла. Я не алкоголичка, дома всегда порядок, есть еда, — возмущается Татьяна.

Почему могут изъять детей из семьи за границей

Среди причин, кроме избиений, психологического насилия и проявлений любого унижения человеческого достоинства, за границей изъять ребенка могут и при других обстоятельствах.

Например, поводом для обращения в Службу по вопросам детей может быть громкий крик из другой квартиры, длительный детский плач, царапины или синяки на теле ребенка.

В Европе законодательством запрещено покидать ребенка самого дома. В Польше возраст, после которого ребенок может оставаться один, считается семь лет, а в Великобритании и Франции — 12 лет.

Чаще всего проблемой для украинских семей за границей есть разница в законодательстве и так называемых “традициях воспитания” в Украине и на чужбине. За границей службы по делам детей действуют быстрее, более решительно и не допускают компромиссов.

В Польше детей чаще всего отбирали у родителей или опекунов, которые злоупотребляли алкоголем.

Такая же ситуация и с посещением школы: о неотложной и уважительной причине родители должны сообщить администрации школы.

Соучредитель благотворительного фонда Голоса детей Елена Розвадовская добавляет, что уважительной причиной здесь не считается отпуск. Вполне возможно, что полицейский, который не во время летних каникул увидит родителей с ребенком в аэропорту, подойдет и будет выяснять причину прогулов школы.

Отдельные ограничения — возраст опекуна. Во Франции и Италии опекуном ребенка не может быть человек старше 65 лет.

И это не вопрос плохих законов, ведь в Украине они тоже есть. Просто — не работают. Или, по крайней мере, работают не так, как это происходит в Европе. Елена Розвадовская отмечает: там нет разницы между “большим” или “меньшим” насилием.

— Для закона нет меньшего насилия или большего — синяк на руке, подзатыльник или крик. Побили до полусмерти или просто за руку дернули. Это все насилие.

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Что делать родителям в Европе

Первое, что необходимо сделать всем родителям, которые переехали в Европу со своими несовершеннолетними детьми — разобраться с тамошними правилами и законами.

В Европе не отнимают детей просто так. Социальные службы там ждут взрослого поведения от родителей. Если родители или опекуны не понимают своих ошибок, значит, им нельзя доверять детей.

Эксперты также советуют не реагировать агрессивно на визиты социальных служб или их просьбы пройти, например, тест на наркотики. Агрессия только усугубит подозрение — даже если возмущение логично.

Если ребенка уже изъяли или есть такая угроза, нужно обращаться в местное украинское консульство, офис Уполномоченного по правам человека, местные благотворительные организации и общины.

Воспитание детей — это основа семьи. Однако некоторые методы, свойственные нашему обществу, следует искоренять и забывать. Раньше мы рассказывали тебе, как физическое наказание влияет на психику ребенка.

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