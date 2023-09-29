Уже можно? Когда записывать ребенка на подготовку к школе — оптимальный возраст

Подготовка ребенка к школе очень важна, ведь нужно выбрать правильный возраст, когда малыш осознает материал и может выполнять несложные задания. В Украине достаточно высокие ожидания от детей для поступления в школу, выше, чем в странах Европы.

Поэтому родители заранее готовят ребенка. Записывают на курсы или занимаются каждый день самостоятельно. В нашем материале рассказываем, когда записываться на подготовку в школу — какой оптимальный возраст ребенка.

Когда записываться на подготовку к школе — оптимальный возраст ребенка

Если твой ребенок пойдет в школу в 6-7 лет, начинать подготовку следует за год-полтора до этого. Подготовка должна состоять из профильных предметов, которые будут в первом классе — чтение, математика, письмо.

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К пяти годам у ребенка формируются навыки концентрации на длительное время, поэтому начинать подготовку раньше может быть сложно как для ребенка, так и для родителей. Если ребенок научится читать и считать, а также писать еще до школы, это значительно упростит его адаптацию.

Для зачисления в школы нет конкретных требований и не принять ребенка в первый класс в Украине просто не могут, но школы имеют право проводить собеседования или тестирование для будущих школьников, чтобы определить их уровень подготовки и умений.

Готовиться к школе можно самостоятельно с ребёнком или выбрать курсы. Эффективными также будут групповые занятия детей, где они погрузятся в атмосферу обучения. Достаточной продолжительностью курса для получения необходимых навыков перед школой есть год.

Года должно быть достаточно, чтобы ребенок научился писать, считать, выучил буквы или начал читать по слогам.

Учительница начальных классов Антонина Назым говорит, подготовить ребенка можно дома самостоятельно, ведь сейчас есть много красивой и цветной литературы.

Ребенку нужно дать основы математики, чтения и письма. Обучение должно быть обязательно в игровой форме.

По возможности, покажите школу, где будет учиться ребенок.

Если ты хочешь записать ребенка 3-4 лет на подготовку к школе, он может потерять интерес к обучению еще задолго до ее начала. Кроме этого, ребенку может быть сложно концентрироваться и запоминать пласты информации.

В любом случае ты можешь проконсультироваться с психологом и воспитателем, которые объективно оценят уровень знаний и умений ребенка, а также готов ли он к школе или курсам.

Детям, начавшим подготовку к школе в 6-7 лет, может быть сложно адаптироваться среди детей, у которых будет больше знаний. Или учебная программа окажется сложной, если подготовки к школе будет недостаточно.

Оптимальными навыками, которых будет достаточно для успешного зачисления в первый класс, являются: знание цифр, умение считать до 20, добавлять и вычитать в пределах 20, знание геометрических фигур, знание букв и навыки письма, чтение по слогам.

Важно отметить, что каждый ребенок развивается индивидуально, поэтому не следует требовать от него того, что пока дается сложно. Учеба должна дарить удовольствие.

Раньше мы рассказывали, как воспитывают детей в разных странах.

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