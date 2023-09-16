Потребность в развитии или необязательная опция? Нужен ли малышам спорт: как организовать и когда начинать

Скорее всего ты слышал(-а), что спорт — это жизнь? Но нужна ли физическая активность малышам? Как определить, когда можно отдавать ребенка на спортивные кружки и с каких безопасно и целесообразно начинать? Все это ты узнаешь в материале.

Спорт для малышей: нужен ли и когда целесообразно начинать

На портале здравоохранения Австралийской столичной территории рассказали о преимуществах физических нагрузок для детей с раннего возраста. Спорт может помочь сформировать привычку и любовь к активности, стать вариантом полезного отдыха у ребенка.

Поэтому в течение первых пяти лет жизни малыша можно сформировать привычку регулярности физической активности. Вот несколько преимуществ для здоровья ребенка, занимающегося спортом:

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здоровый рост и развитие, нормальный вес и снижение риска заболеваемости диабетом или раком в будущем;

построение крепких мышц сердца, тела и костей;

изучение основных навыков движения;

улучшение навыков движения, баланса, реакции и координации;

влияние на психическое благополучие, социальные навыки, самооценку.

Кроме этого, количество и вид физической нагрузки можно распределить по возрасту ребенка.

Для малоподвижных детей до года физическая активность может происходить в виде лежания на животе ежедневно до 30 минут.

Ребенку от одного до двух лет следует тратить на активность до трех часов в день.

следует тратить на активность до трех часов в день. Детям от трех до пяти лет нужно иметь час средней и высокой интенсивности в день. Это могут быть зарядки, аэробные нагрузки, спортивные кружки. Время перед экраном необходимо уменьшать до двух часов в день.

нужно иметь час средней и высокой интенсивности в день. Это могут быть зарядки, аэробные нагрузки, спортивные кружки. Время перед экраном необходимо уменьшать до двух часов в день. Для детей и подростков от 5 до 17 лет следует проводить ежедневно минимум час средней и интенсивной физической активности.

Трижды в неделю должны быть тренировки, укрепляющие мышцы и скелет. Время перед экраном должно быть не более двух часов в день.

Для малышей лучше всего подойдут следующие спортивные нагрузки:

бег — простой вид активности, легко внедряемый в жизнь ребенка;

игра в мяч — развивает координацию, силу мышц рук и ног;

танцы — развивают координацию, являются вариантом кардио;

плавание — укрепляет мышцы, улучшает осанку;

катание на велосипеде — кардио нагрузка, развитие мышц.

Раньше мы рассказывали, как сформировать у ребенка правильные пищевые привычки.

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