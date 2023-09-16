Потребность в развитии или необязательная опция? Нужен ли малышам спорт: как организовать и когда начинать

Скорее всего ты слышал(-а), что спорт — это жизнь? Но нужна ли физическая активность малышам? Как определить, когда можно отдавать ребенка на спортивные кружки и с каких безопасно и целесообразно начинать? Все это ты узнаешь в материале.
На портале здравоохранения Австралийской столичной территории рассказали о преимуществах физических нагрузок для детей с раннего возраста. Спорт может помочь сформировать привычку и любовь к активности, стать вариантом полезного отдыха у ребенка.
Поэтому в течение первых пяти лет жизни малыша можно сформировать привычку регулярности физической активности. Вот несколько преимуществ для здоровья ребенка, занимающегося спортом:
Кроме этого, количество и вид физической нагрузки можно распределить по возрасту ребенка.
Трижды в неделю должны быть тренировки, укрепляющие мышцы и скелет. Время перед экраном должно быть не более двух часов в день.
Для малышей лучше всего подойдут следующие спортивные нагрузки:
Раньше мы рассказывали, как сформировать у ребенка правильные пищевые привычки.
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