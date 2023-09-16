Потреба для розвитку чи необов’язкова опція? Чи потрібен малюкам спорт: як організувати і коли починати

Певно, ти чув(-ла), що спорт — це життя? Але чи потрібна фізична активність малюкам? Як визначити, коли можна віддавати дитину на спортивні гуртки та з яких безпечно та доцільно розпочинати? Про все це ти дізнаєшся в матеріалі.

Спорт для малюків: чи потрібен та коли доцільно розпочинати

На порталі охорони здоров’я Австралійської столичної території розповіли про переваги фізичних навантажень для дітлахів з раннього віку. Спорт може допомогти сформувати звичку та любов до активності, стати варіантом корисного відпочинку в дитини.

Тому протягом перших п’яти років життя малюка можна сформувати звичку регулярності фізичної активності. Ось кілька переваг для здоров’я дитини, яка займається спортом:

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здоровий ріст та розвиток, нормальна вага та зниження ризику захворюваності на діабет або рак у майбутньому;

побудова міцних м’язів серця, тіла та кісток;

вивчення основних навичок руху;

покращення навичок руху, балансу, реакції та координації;

вплив на психічне благополуччя, соціальні навички, самооцінку.

Крім цього, кількість та вид фізичного навантаження можна розподілити за віком дитини.

Для малорухливих дітей до року фізична активність може бути у вигляді лежання на животі щодня до 30 хвилин.

фізична активність може бути у вигляді лежання на животі щодня до 30 хвилин. Дитині від одного до двох років слід витрачати на активність до трьох годин на день.

слід витрачати на активність до трьох годин на день. Дітям від трьох до п’яти років варто мати годину середньої та високої інтенсивності на день. Це можуть бути зарядка, аеробні навантаження, спортивні гуртки. Час перед екраном потрібно зменшувати до двох годин на день.

варто мати годину середньої та високої інтенсивності на день. Це можуть бути зарядка, аеробні навантаження, спортивні гуртки. Час перед екраном потрібно зменшувати до двох годин на день. Для дітей та підлітків від 5 до 17 років слід проводити щодня мінімум годину середньої та інтенсивної фізичної активності.

Тричі на тиждень повинні бути тренування, які укріплюють м’язи та скелет. Час перед екраном має бути не більше двох годин на день.

Для малюків найкраще підійдуть такі спортивні навантаження:

біг — простий вид активності, який легко впровадити у життя дитини;

гра у м’яча — розвиває координацію, силу м’язів рук та ніг;

танці — розвивають координацію, є варіантом кардіо;

плавання — зміцнює м’язи, покращує поставу;

катання на велосипеді — кардіо навантаження, розвиток м’язів.

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