Потреба для розвитку чи необов’язкова опція? Чи потрібен малюкам спорт: як організувати і коли починати

Певно, ти чув(-ла), що спорт — це життя? Але чи потрібна фізична активність малюкам? Як визначити, коли можна віддавати дитину на спортивні гуртки та з яких безпечно та доцільно розпочинати? Про все це ти дізнаєшся в матеріалі.
На порталі охорони здоров’я Австралійської столичної території розповіли про переваги фізичних навантажень для дітлахів з раннього віку. Спорт може допомогти сформувати звичку та любов до активності, стати варіантом корисного відпочинку в дитини.
Тому протягом перших п’яти років життя малюка можна сформувати звичку регулярності фізичної активності. Ось кілька переваг для здоров’я дитини, яка займається спортом:
Крім цього, кількість та вид фізичного навантаження можна розподілити за віком дитини.
Тричі на тиждень повинні бути тренування, які укріплюють м’язи та скелет. Час перед екраном має бути не більше двох годин на день.
Для малюків найкраще підійдуть такі спортивні навантаження:
Раніше ми розповідали, як сформувати у дитини правильні харчові звички.
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