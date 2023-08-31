Бути здоровими з дитинства! Як сформувати в дитини правильні харчові звички

Правильні та здорові харчові звички — фундамент хорошого самопочуття людини. Важливо сформувати їх ще у дитячому віці, коли організм лише розвивається та росте. Та батьки знають, як важко навчити дитину харчуватися правильно та ігнорувати шкідливі, але такі бажані продукти. Як сформувати в дитини здорові звички у харчуванні, рекомендації дали у Міністерстві охорони здоров’я України. Зараз також дивляться Як сформувати здорові звички харчування у дитини На харчування дорослих та дітей впливають не лише смаки, а й фінанси та час. Інколи нам зручніше з’їсти щось шкідливе, але дуже смачне, щоб втамувати голод. Але такий гачок може “зловити” нас надовго: адже швидкоїжа може витіснити здорове харчування з раціону. Графік приймання їжі

Спільно з дитиною розробіть графік приймання їжі, який має бути індивідуально підлаштованим під розклад дня дитини. Наприклад, сніданок треба вживати протягом години після пробудження, потім має бути обід, далі — один-два перекуси та вечеря мінімум за дві години до сну. На основні приймання їжі варто виділяти не менше 20 хвилин, аби у дитини не випрацювалася звичка швидко їсти. А ось на перекуси не варто давати снеки, солодкі чи солоні шкідливі продукти.

Перекуси

Між основними прийманнями їжі сили варто поповнювати поживними та здоровими перекусами.

Найліпшими опціями можуть бути продукти, які не спричинюють швидкого підйому рівня цукру у крові із таким же швидким падінням та поверненням відчуття голоду.

Для перекусу для дитини можна обрати:

овочеву соломку з моркви та селери;

горіхи та насіння;

злакові батончики без цукру.

Корисний десерт: фрукти і ягоди

Багато дітей з раннього віку люблять солодощі. Щоб не зіпсувати дитячі зуби та не погіршити загальне самопочуття, краще пропонувати малечі солодці фрукти та ягоди.

Ймовірно, якщо сформувати таку звичку у ранньому дитинстві, то у шкільному віці дитина робитиме вибір саме в користь фруктів, а не шоколаду чи льодяників.

Вода замість солодких газованих напоїв

Солодка газована вода, холодний чай, сік, нектар, квас, компот — всі ці продукти містять доданий цукор та надмірну кількість калорій. Не варто пояснювати, як цукор впливає на здоров’я зубів, загальне самопочуття, якість сну та вагу.

А ось звичайна вода, або проста вода з газом є здоровішою. Звичка споживати достатню кількість питної води обов’язково стане у пригоді в дорослому житті.

Якщо ж твоя дитина не любить воду, заміною можуть стати домашні чаї та какао без цукру.

Цілозернові продукти

При виборі хліба чи інших борошняних виробів, надавай перевагу цілозерновим продуктам. Хліб, макарони, крекери з твердих сортів пшениці є кращими, аніж продукти з борошна вищого ґатунку.

А якщо ти чи дитина любите легкі злакові сніданки, звертай увагу на склад продукту: там має бути якнайменше солі та цукру.

Відмова від “харчового сміття”

Для того, щоб у дитини не відбувалося спокуси спробувати шкідливі продукти, принципу повинні дотримуватися усі члени сім’ї. Не принось додому некорисні продукти й напої.

Заохочуй рухову активність

Всі ми знаємо, що рух — це життя. У дитячому віці важливо мати одне або два активних заняття, які будуть дитині до вподоби.

Якщо ж немає можливості відвідувати секції чи гуртки, тоді разом з дитиною грайте активні ігри: різноманітні рухливі конкурси є найкращим варіантом проведення часу у святкові дні.

Спорт у дитячому віці також допоможе дитині відчувати себе впевнено. Які вправи можна виконувати спільно з дітьми, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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