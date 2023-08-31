Быть здоровыми с детства! Как сформировать у ребенка правильные пищевые привычки

Правильные и здоровые пищевые привычки — фундамент хорошего самочувствия человека. Важно сформировать их ещё в детском возрасте, когда организм только развивается и растет.

Но родители знают, как трудно научить ребенка питаться правильно и игнорировать вредные, но столь желанные продукты.

Как сформировать у ребенка здоровые привычки в питании, рекомендации дали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Как сформировать здоровые привычки питания у ребенка

На питание взрослых и детей влияют не только вкусы, но и финансы, время. Иногда нам удобнее съесть что-то вредное, но очень вкусное, чтобы утолить голод.

Но такой крючок может “поймать” нас надолго: ведь еда может вытеснить здоровое питание из рациона.

График приема пищи

Совместно с ребенком разработайте график приема пищи, который должен быть индивидуально подстроен под расписание дня ребенка. Например, завтрак нужно употреблять в течение часа после пробуждения, затем должен быть обед, далее — один-два перекуса и ужин минимум за два часа до сна.

На основные приемы пищи следует выделять не менее 20 минут, чтобы у ребенка не выработалась привычка быстро есть.

А вот на перекусы не стоит давать снеки, сладкие или соленые вредные продукты.

Перекусы

Между основными приемами пищи силы следует пополнять питательными и здоровыми перекусами.

Лучшими опциями могут быть продукты, которые не влекут за собой быстрого подъема уровня сахара в крови с таким же быстрым падением и возвращением ощущения голода.

Для перекуса для ребенка можно выбрать:

овощную соломку из моркови и сельдерея;

орехи и семена;

злаковые батончики без сахара.

Полезный десерт: фрукты и ягоды

Многие дети с раннего возраста любят сладости. Чтобы не испортить детские зубы и не ухудшить общее самочувствие, лучше предлагать малышам сладкие фрукты и ягоды.

Вероятно, если сформировать такую привычку в раннем детстве, то в школьном возрасте ребенок будет делать выбор именно в пользу фруктов, а не шоколада или леденцов.

Вода вместо сладких газированных напитков

Сладкая газировка, холодный чай, сок, нектар, квас, компот — все эти продукты содержат добавленный сахар и избыточное количество калорий. Не следует объяснять, как сахар влияет на здоровье зубов, общее самочувствие, качество сна и вес.

А вот обычная вода, или простая вода с газом — здоровее. Привычка потреблять достаточное количество питьевой воды обязательно пригодится во взрослой жизни.

Если твой ребенок не любит воду, заменой могут стать домашние чаи и какао без сахара.

Цельнозерновые продукты

При выборе хлеба или других мучных изделий, предпочитай цельно зерновые продукты. Хлеб, макароны, крекеры из твердых сортов пшеницы лучше, чем продукты из муки высшего сорта.

А если ты или ребенок любите легкие злаковые завтраки, обращай внимание на состав продукта: там должно быть мало соли и сахара.

Отказ от “пищевого мусора”

Для того чтобы у ребенка не было соблазна попробовать вредные продукты, принцип должен соблюдаться всем членам семьи. Не приноси домой вредные продукты и напитки.

Поощряй двигательную активность

Все мы знаем, что движение — это жизнь. В детском возрасте важно иметь одно или два активных занятия, которые будут ребенку по душе.

Если нет возможности посещать секции или кружки, тогда вместе с ребенком играйте активные игры: разнообразные подвижные конкурсы являются лучшим вариантом времяпрепровождения в праздничные дни.

Спорт в детском возрасте тоже поможет ребенку чувствовать себя уверенно. Какие упражнения можно делать совместно с детьми, мы писали в нашем другом материале.

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