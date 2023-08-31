Быть здоровыми с детства! Как сформировать у ребенка правильные пищевые привычки

Правильные и здоровые пищевые привычки — фундамент хорошего самочувствия человека. Важно сформировать их ещё в детском возрасте, когда организм только развивается и растет.
Но родители знают, как трудно научить ребенка питаться правильно и игнорировать вредные, но столь желанные продукты.
Как сформировать у ребенка здоровые привычки в питании, рекомендации дали в Министерстве здравоохранения Украины.
На питание взрослых и детей влияют не только вкусы, но и финансы, время. Иногда нам удобнее съесть что-то вредное, но очень вкусное, чтобы утолить голод.
Но такой крючок может “поймать” нас надолго: ведь еда может вытеснить здоровое питание из рациона.
Совместно с ребенком разработайте график приема пищи, который должен быть индивидуально подстроен под расписание дня ребенка. Например, завтрак нужно употреблять в течение часа после пробуждения, затем должен быть обед, далее — один-два перекуса и ужин минимум за два часа до сна.
На основные приемы пищи следует выделять не менее 20 минут, чтобы у ребенка не выработалась привычка быстро есть.
На основные приемы пищи следует выделять не менее 20 минут, чтобы у ребенка не выработалась привычка быстро есть.
А вот на перекусы не стоит давать снеки, сладкие или соленые вредные продукты.
Между основными приемами пищи силы следует пополнять питательными и здоровыми перекусами.
Лучшими опциями могут быть продукты, которые не влекут за собой быстрого подъема уровня сахара в крови с таким же быстрым падением и возвращением ощущения голода.
Лучшими опциями могут быть продукты, которые не влекут за собой быстрого подъема уровня сахара в крови с таким же быстрым падением и возвращением ощущения голода.
Для перекуса для ребенка можно выбрать:
Многие дети с раннего возраста любят сладости. Чтобы не испортить детские зубы и не ухудшить общее самочувствие, лучше предлагать малышам сладкие фрукты и ягоды.
Вероятно, если сформировать такую привычку в раннем детстве, то в школьном возрасте ребенок будет делать выбор именно в пользу фруктов, а не шоколада или леденцов.
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Сладкая газировка, холодный чай, сок, нектар, квас, компот — все эти продукты содержат добавленный сахар и избыточное количество калорий. Не следует объяснять, как сахар влияет на здоровье зубов, общее самочувствие, качество сна и вес.
А вот обычная вода, или простая вода с газом — здоровее. Привычка потреблять достаточное количество питьевой воды обязательно пригодится во взрослой жизни.
Если твой ребенок не любит воду, заменой могут стать домашние чаи и какао без сахара.
Если твой ребенок не любит воду, заменой могут стать домашние чаи и какао без сахара.
При выборе хлеба или других мучных изделий, предпочитай цельно зерновые продукты. Хлеб, макароны, крекеры из твердых сортов пшеницы лучше, чем продукты из муки высшего сорта.
А если ты или ребенок любите легкие злаковые завтраки, обращай внимание на состав продукта: там должно быть мало соли и сахара.
Для того чтобы у ребенка не было соблазна попробовать вредные продукты, принцип должен соблюдаться всем членам семьи. Не приноси домой вредные продукты и напитки.
Все мы знаем, что движение — это жизнь. В детском возрасте важно иметь одно или два активных занятия, которые будут ребенку по душе.
Если нет возможности посещать секции или кружки, тогда вместе с ребенком играйте активные игры: разнообразные подвижные конкурсы являются лучшим вариантом времяпрепровождения в праздничные дни.
Спорт в детском возрасте тоже поможет ребенку чувствовать себя уверенно. Какие упражнения можно делать совместно с детьми, мы писали в нашем другом материале.
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