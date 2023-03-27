Ты можешь улучшить питание своего ребенка: пять частых ошибок, которые совершают родители

Все родители следят за питанием своего ребенка. Они хотят, чтобы малыши питались правильно, наедались и получали витамины. Но родители могут не замечать, как заставляют ребенка переедать. А также полезные йогурты и соки на самом деле могут вредить.

Диетолог Прия Тью рассказала для The Sun о частых ошибках родителей в питании детей. В первую очередь нужно внимательнее следить за продуктами, выбирать те, которые содержат меньше сахара, обогащать рацион овощами и фруктами.

Правильно выбирать йогурты

Диетолог отмечает, что йогурты являются источником кальция и белка, которые необходимы для здоровья костей и зубов. Но сейчас есть разнообразие йогуртов со вкусами, которые содержат большое количество сахара и становятся менее полезными. Йогурт с высоким содержанием сахара не укрепит зубы, а может им навредить. Поэтому нужно проверять содержание сахара в йогурте, это указано на этикетке.

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Приблизительно 4 г сахара на 100 г йогурта — это природный сахар из лактозы. Все, что свыше, может быть добавленным сахаром, — объяснил диетолог.

Если ты не уверен(-а) в пользе йогурта, то Прия советует покупать натуральный или греческий йогурт и добавлять в него фрукты.

Контролировать порции

Часто родители переоценивают, сколько могут съесть их дети. Они насыпают большие порции и заставляют есть до конца. Но это ошибка. Прия отмечает, что для детей лучше просить дополнительную порцию, чем оставлять еду на тарелке.

Если насыпать малышу меньшие порции, он сможет научиться прислушиваться к своему аппетиту. Также ребенок не будет нагружать себя и желудок большой порцией.

Ограничение пищи

Диетолог советует родителям следовать такому правилу: все продукты можно употреблять в умеренных количествах. Никакие продукты не должны быть под запретом. Да, многие из них могут быть неполезными, содержать большое количество сахара или жиров. Тогда нужно объяснить ребенку, что они вредные и лучше не употреблять их много.

Если просто запрещать определенные продукты и жестоко их ограничивать, это может спровоцировать нездоровые отношения с едой у ребенка в будущем.

Отсутствие планирования

Многие родители долго задерживаются на работе, им не хватает сил и времени планировать рацион наперед. После работы они готовят что-то на скорую руку. Но Прия отмечает, что это планирование рациона должно стать обязательным делом.

Отсутствие планирования приводит к несбалансированному питанию, недостатку питательных веществ, необходимых вашим малышам, чтобы помочь им расти и развиваться, — сказала она.

Перекармливание

Детям, как и взрослым, нужно соблюдать водный баланс. Малыш капризный и часто не хочет пить воду, а просит сок или молоко. Прия отмечает, что сок содержит много природных сахаров, которые вредные для зубов, а молоко может быть достаточно сытным. Поэтому ребенок не захочет употреблять основное блюдо. Диетолог советует давать малышам больше воды в течение дня, а не сока или молока.

Во многих продуктах увеличился уровень сахара, это приводит к избыточному весу уже в подростковом возрасте. Ранее мы рассказывали, как помочь похудеть подростку.

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