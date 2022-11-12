Сбалансированное питание дома: чем кормить ребенка на дистанционке

Якщо твоя дитина на дистанційному або змішаному виді навчання, потрібно думати, чим її годувати весь день, щоб це було поживно і збалансовано. У МОЗ розповіли, як годувати дитину під час навчання вдома — читай у матеріалі

Як годувати дитину під час навчання вдома: рекомендації для батьків

Щоб харчування дитини було збалансованим, має бути три повноцінні прийоми їжі і два перекуси. До обов’язкових продуктів дитячого раціону входять:

Овочі — 100 г на кожний прийом їжі.

Фрукти — на основний прийом їжі та перекус.

Цільнозернові — у кашах, хлібі, макаронах. Дітям до 13 років — 150 г на день, для 14 років і старших — 200 г.

Молочні продукти — три порції на день.

Куряче яйце — одне на день.

Риба — два-три рази на тиждень.

М’ясо птиці — два-три рази на тиждень.

Червоне м’ясо — один-два рази на тиждень.

Коли потрібно годувати дитину

Оптимальним часом для прийому їжі є:

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07:30 до 8:00 — сніданок. 10:00 до 11:00 — другий сніданок (перекус). 13:00 до 14:00 — обід. 17:00 до 18:00 — перекус. 19:00 до 20:00 — вечеря.

У МОЗ наголошують, що прийом їжі має тривати не менш як 20 хвилин. Для перекусів підходять горіхи, сушені фрукти та ягоди, цільнозернові крекери та насіння.

Також можна давати дитині солодке, але не більш як 25 г цукру на день. Тобто 10% добової калорійності. Добова норма солі має бути до 3 г на день для молодшої школи і до 5 г — для старшої.

Щодо пиття дитини також є рекомендації. Потрібно обмежити споживання фруктових соків до 200 мл на день. Гарячі напої найкраще вживати без цукру, а відчуття спраги тамувати водою.

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