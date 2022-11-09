Друг детей, родителей или учителей? Разбираем, нужен ли в украинских школах психолог

Буллинг, недоразумения со сверстниками или учителями и просто нежелание ребенка идти в школу.

Эти и многие другие проблемы должен помогать решать именно школьный психолог — человек, который разговаривает с учеником на одном языке, понимает его эмоциональное и психологическое состояние.

Мы попытались разобраться, кто он — школьный психолог — друг детей или просто один из школьного персонала?

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Зачем нужен школьный психолог

Юлия Соколовская проработала в школе психологом более десяти лет. По ее словам, не стоит недооценивать роль такого специалиста, потому что именно на плечах психолога лежит адаптация малышей, которые пришли в школу, вопросы взаимоуважения, переходного возраста и самостоятельности.

А еще способность предугадать психологические проблемы и своевременно проинформировать о них руководство учебного заведения.

Психолог в школе — это такой, как клей. Он выполняет медиативную функцию. Он помогает избежать каких-то недоразумений в общении между учениками и учителями, учителями и родителями.

Его роль очень весома. Психолог в школе поддерживает, помогает и направляет всех участников учебного процесса, — рассказывает психолог.

Чем занимается школьный психолог

Чаще всего к школьному психологу идут дети с проблемами взаимоотношений с родителями и сверстниками. Кто-то не может побороть детские страхи, слишком застенчивый и неуверенный.

Некоторые приходят просто похвастаться своими достижениями, а иногда — пожаловаться на учителей. Психолог отмечает, что ныне дети стали откровеннее и не боятся идти за советом к специалисту.

Стесняются или нет — это зависит от того, как позиционированный психолог в учебном заведении. Это зависит и от администрации, и от самого психолога.

Мне повезло. Я работала в таком заведении, где психолог являлся важной фигурой. Меня привлекали ко многим школьным процессам.

Когда ты постоянно на виду, в процессе общения, когда ты вовлечен в школьную жизнь полноценно, то дети тебя знают. У них высокий уровень доверия появляется к психологу. Следовательно, они следуют совету, — говорит Соколовская.

Но кроме детей, к школьному психологу иногда идут за советом даже учителя и родители. Поэтому, по мнению психотерапевта Олега Следя, одного специалиста на всю школу крайне мало.

Потому что охватить все возрастные категории одному человеку не под силу. А ще, кроме выслушать и помочь, провести консультативные встречи и тренинги.

Я бы распределял таким образом: должен быть точно специалист по младшей школе. Специалист, занимающийся подростками. Такой тоже должен быть, потому что подростковая психология другая.

И третий — специалист для персонала, учителей. Я б вообще целую команду создавал для каждой школы. Плюс, в идеале, должны быть помощники — ассистенты, которые бы организовывали пространство, занимались документацией и тому подобное. Это действительно очень тяжелая работа, — отмечает Следь.

Следовательно, его не раз приглашали школьные психологи провести с учениками разнообразные тренинги. Мужчина убежден, что задача школьного психолога — не только помочь справиться с трудностями, но и при необходимости направить детей и даже взрослых к другим специалистам.

— Ко мне обращались с вопросом буллинга учителей от учеников. Это очень редкий запрос, потому что чаще спрашивают о буллинге детей от самих учеников или учителей.

А здесь именно такой интересный запрос, что и учителей тоже буллят, — делится психотерапевт.

По его словам, результат работы с учеником, учителем или родителями зависит от правильной оценки диагноза и выбранных методик. А еще — от умения психолога завоевать доверие и симпатию собеседника.

Помочь справиться со своими трудностями и ощутить радость жизни. А еще — создать комфортную образовательную среду, где и взрослые, и малыши будут чувствовать себя защищенными.

Для некоторых общение с психологом может быть и спасением от одиночества. Если твой школьник учится дома и редко видит своих сверстников, то читай, как социализировать ребенка дома.

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