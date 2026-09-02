48% детей не хотят возвращаться в школу — исследование 2026

Нежелание идти в школу или возвращаться к учебе стало наиболее частым негативным проявлением, которое родители замечали у детей перед стартом 2026/27 учебного года. О том, что наблюдали это часто или почти каждый день, сообщили 47,9% опрошенных. Такая статистика психического здоровья школьников собрана на основе опроса 915 родителей и других законных представителей детей 6–17 лет в Украине и за границей. Исследование провела команда платформы qui.help.

Какие еще трудности часто замечают родители

Среди других негативных проявлений, которые родители замечали часто или почти каждый день:

36,2% — раздражительность;

35,6% — трудности с концентрацией;

29,2% — проблемы со сном;

25% — волнение и страхи.

После нежелания идти в школу чаще всего родители подмечали раздражительность и трудности с концентрацией. Почти треть также регулярно видела у детей проблемы со сном.

“Не хочет учиться” и “не хочет идти в школу” — разные вещи

Когда ребенок не хочет учиться, речь идет о мотивации: неинтересно, слишком сложно, нет ощущения успеха, большая нагрузка. Когда ребенок не хочет идти в школу, причина может быть в среде: отношениях с одноклассниками или учителями, тревоге, усталости, ощущении опасности.

Анкета измеряла само нежелание идти в школу или возвращаться к учебе, но не устанавливала его причину. За этим показателем могут стоять и трудности с обучением и напряжение, связанное со школьной средой.

С возрастом психологических трудностей у школьников становится больше

С возрастом среднее количество регулярных негативных проявлений, наблюдаемых родителями, растет:

1,5 из 7 у детей 6–9 лет;

2,3 в 10–12 лет;

2,6 в 13–15 лет;

3,3 в 16–17 лет.

В то же время, положительных проявлений становится меньше: от 4,5 из 6 у младших школьников до 2,9 у подростков. Наибольшее изменение заметно уже между группами 6–9 и 10–12 лет.

— Происходит переход из младшей в среднюю или старшую школу: дети постепенно перестают быть совсем детьми, приближаются к пубертату, и в то же время меняется образ мышления. Они переходят от конкретного мышления к абстрактному — начинают больше задумываться о более сложных вещах: отношениях, чувствах, собственной идентичности, смыслах, своем месте среди других, — объясняет врач-психотерапевт Катя Скурат.

Что больше всего волнует родителей в Украине и за границей

Семью в Украине больше всего беспокоит безопасность школьников: обстрелы, тревоги, угрозы, связанные с войной. Ее назвали 55,2% респондентов в Украине и только 2% — за границей.

За границей родители значительно чаще называли отношения со сверстниками – 40,1%, языковую или культурную адаптацию – 18,8% и буллинг – 15,7%. Для сравнения в Украине буллинг назвали 5,8% родителей.

Как родители оценивают готовность детей к учебному году

В среднем родители оценили психологическую готовность детей к новому учебному году на 6,08 балла из 10. Медианная оценка – 7 баллов.

Родители детей за рубежом оценивали их готовность чуть выше — 6,5 балла из 10 против 6,0 в Украине.

Наивысшая готовность была у детей 6–9 лет — в среднем 6,6 балла. В 10-12 лет она снижалась до 5,8, а в 13-15 и 16-17 лет — до 5,5.

Чего родители ожидают от школы

В опросе чаще всего родители называли:

Безопасный и предполагаемый учебный процесс — 45,6%.

Больше поддержки и внимания со стороны учителей — 43%.

Учет состояния, темпа и индивидуальных потребностей ребенка составляет 40,8%.

Доступ к школьному или другому психологу назвали 14,5%.

Когда нежелание идти в школу уже требует внимания

В общей сложности 23,5% родителей сказали, что эмоциональные или поведенческие трудности заметно или очень сильно мешали ребенку в повседневной жизни.

Нежелание идти в школу после каникул может быть обычной реакцией на возвращение в режим и учебную нагрузку. Важнее наблюдать, как часто оно повторяется и насколько трудности влияют на повседневную жизнь.

Если нежелание идти в школу становится регулярным и заметно влияет на сон, обучение, общение и привычные дела, следует попытаться понять причину и при необходимости обратиться за профессиональной помощью к психологу.

Данные: анонимный онлайн-опрос qui.help, август 2026 года, 915 опрошенных родителей и других законных представителей детей от 6 до 17 лет; 718 детей (78,5%) за последние шесть месяцев преимущественно находились в Украине, 197 (21,5%) — за рубежом.

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