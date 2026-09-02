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48% детей не хотят возвращаться в школу — исследование 2026

Марина Слизовская 02 сентября 2026, 18:15 4 мин.
Трудности детей в школе
Фото Pexels

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