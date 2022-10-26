“Сыну 12 лет, у него лишний вес. Что поможет ему похудеть?”

Подростки постоянно растут, ведь вырастают и их организмы. Если ребенок просит много пищи, питается чрезмерно и не всегда полезно — смотри в нашем материале, чем опасен лишний вес у подростков и как скорректировать питание.

Лишний вес у подростков: как скорректировать питание

Врач-диетолог Татьяна Лакуста рассказала Вікнам о причинах лишнего веса у подростков и путях решения проблемы.

В подростковом возрасте организм нуждается в значительно большем количестве пищи, чем до этого. Диетолог считает нормой то, что дети едят много, ведь это естественная потребность организма.

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Большой процент подростков в пубертатный период стремительно набирают вес. Это связано с изменениями эндокринной и половой системы и метаболизма.

Перед скачком роста, который должен произойти, у ребенка может накапливаться фертильный жир — это такие отложения в теле, которые будут компенсировать резкий скачок роста в ближайшие годы.

Наличие фертильного жира упрощает процесс скачков в росте на десять и более сантиметров в год. Организм накапливает запас жира заранее, поэтому не нужно бить тревогу, если ребенок набрал несколько лишних килограммов.

Можно ли запрещать подросткам много есть

Ограничение или запрет определенных продуктов питания является значительным стрессом для организма подростка. Однако если ситуация дошла до стадии ожирения и это диагностировано врачом, есть повод для коррекции питания и двигательной активности.

Подросткам нельзя слишком сокращать порции пищи, потому что их организм нуждается в большом количестве питательных веществ для развития и энергии.

Лучше всего посетить диетолога, который индивидуально скорректирует план питания, потому что универсальных правил для всех нет.

Питание подростка должно быть сбалансировано по принципу Гарвардской тарелки. Также Татьяна Лакуста советует не запрещать детям есть любимые продукты.

Не стоит забывать и о еде для радости. Это то, что им нравится и может быть не обязательно удовлетворительным для родителей, — объясняет врач.

Это делает ребенка социально адаптированным, ведь люди вокруг едят такую ​​еду.

Когда ребенок имеет избыточный вес и его ограничивают, он будет обманывать, но есть желаемое. Поэтому лучше “легализовать” любимые продукты и договориться об их количестве.

Обязательной составляющей коррекции веса подростков должна быть двигательная активность. Задача родителей здесь — мотивировать. Мотивация к спорту помогает детям сформировать навыки поддержания здорового веса. Это непременно поможет оставаться в хорошей форме.

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