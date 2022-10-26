Советы
Эксклюзив

“Сыну 12 лет, у него лишний вес. Что поможет ему похудеть?”

Отвечает
“Сыну 12 лет, у него лишний вес. Что поможет ему похудеть?”
Татьяна Лакуста

Врач-диетолог, терапевт

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 26 октября 2022, 13:00
Зайва вага у підлітка: поради дієтолога, як допомогти схуднути підлітку
Фото: Unsplash

Советы

“Сыну 12 лет, у него лишний вес. Что поможет ему похудеть?”
Отвечает
“Сыну 12 лет, у него лишний вес. Что поможет ему похудеть?”
Татьяна Лакуста
Врач-диетолог, терапевт

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Анастасия Голобородько
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Як лікувати депересію
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“Друзья говорят, у меня депрессия. Можно ли вылечить ее без таблеток?”

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