“Как приучить ребёнка есть овощи?

Овощи и фрукты незаменимы в детском питании. Кроме витаминов, они содержат много полезной клетчатки. Но часто бывает так, что ребенок отказывается есть овощи, потому что они ему “невкусные”.

Нутрициолог, советник UNICEF по вопросам питания Анастасия Голобородько во время эфира в Instagram рассказала, как приучить ребенка есть овощи.

— Если ребенок не хочет есть овощи, не нужно его насильно заставлять, нужно его поощрять. Как это сделать?

Когда вся семья собирается за обедом или ужином, на столе всегда должна быть овощная тарелка. Там должны быть овощи, которые у вас есть: немного петрушки, моркови, помидор — то, что есть в вашем доме.

— Не надо заставлять: “Это доешь”, “это только попробуй”. Эти овощи всегда должны быть у ребенка перед глазами. Он будет видеть, как вы едите эти овощи, и со временем сам захочет их попробовать. Так со временем ребенок станет есть полезные овощи и фрукты.

— Можно ли есть замороженные овощи? Полезны ли они?

— Главное — уметь правильно замораживать продукты. Конечно, если овощи будут покрыты толстым слоем льда и затем приготовлены, тогда блюдо получится водянистым и не очень вкусным, но если все сделать правильно, то овощи будут ничем не хуже свежих.

— Родители делают все лучшее для своих детей, в частности, хотят приучить их к правильному питанию, но не могут найти овощей в холодный период. Зимой кроме капусты, свеклы и моркови в принципе никаких овощей нет, но есть замороженные овощи, которые собираются в сезон.

Это страшный миф, что замороженные овощи — это плохо. Овощи нам нужны потому, что там кроме витаминов есть еще много клетчатки, которая очень полезна для детского организма, — говорит эксперт.

Шеф-повара напоминают, что всегда можно найти выход из сложной ситуации и предлагать детям есть зимние сезонные фрукты. Например, цитрусы, бананы, яблоки — зимой.

Чтобы ребенок был здоровым и счастливым, стоит заботиться не только о его питании. Надо обращать внимание на его моральное состояние, не устает ли он. Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как не перегрузить ребенка кружками.