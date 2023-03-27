Батьківство

Ти можеш покращити харчування своєї дитини: п’ять частих помилок, які роблять батьки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Березня 2023, 16:00
Правильне харчування дитини: часті помилки, які роблять батьки
Фото: Pexels

Більше новин
тариф на воду зросте
Зростуть ціни на комунальні послуги? За що доведеться платити більше з 1 квітня
Як почистити срібло від чорноти в домашніх умовах
Думаєш, твої прикраси більше не привабливі? Розкажемо, як почистити срібло в домашніх умовах
Паління
Зменшуємо ризики. Що буде, якщо кинути палити
Календар церковних свят на квітень 2023: церковні свята у квітні
Місяць важливих дат для вірян: календар церковних свят на квітень 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дитина
Все найнеобхідніше для новонародженого: як оформити Пакунок малюка
Що таке самоприкорм - пояснює педіатриня
Зручно для батьків та корисно для малюків? Що таке самоприкорм та які його переваги
дитяче меню для схуднення
Це допоможе дитині безпечно схуднути. Дієтичне меню на тиждень від дієтологині
Рецепт корисних нагетсів
“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”

Відео
0:03:35
Електровелосипед

Від поштарів до військових — усі в захваті від чернігівських електробайків!
0:02:54
Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя
У перші дні склав присягу на блокпосту і нестиме службу до перемоги! Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя
0:00:18
обстріл слов'янська
Жахливий обстріл Слов’янська: знову загиблі, серед поранених — дитина
Карта бойових дій в Україні 27.03.2023 онлайн
Ліквідовано сотні окупантів та відбито 60 атак! Карта бойових дій в Україні 27 березня в режимі онлайн
0:06:16
Історії адаптації бійців
З фронту повертаються зовсім інші люди… Історії адаптації бійців до цивільного життя
0:04:02
Як працюють медики на передовій у Донецькій області
У медиків свій бій — за життя: як лікарі рятують військових на передовій
0:14:48
Сергій Дмітрієв
Храм — це люди: військовий капелан Сергій Дмітрієв про роботу на фронті та власну місію
Карта бойових дій в Україні 26.03.2023 онлайн
Відбиття понад 85 атак росіян на кількох напрямках: карта бойових дій в Україні 26 березня в режимі онлайн
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну
Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією
0:02:34
Як українські військові опановують САУ AS-90 у Великій Британії
Для мене це просто фантастика — британський інструктор про навчання бійців ЗСУ
Більше відео
справа про сексуальне насилля
Читати далі
Покарати, а не потурати: Лубінець та Найєм взяли під контроль резонансну справу про сексуальне насилля на Закарпатті
Ти можеш покращити харчування своєї дитини: п’ять частих помилок, які роблять батьки
Читати далі
Друк підручників під обстрілами та книжки, що об’єднують на відстані: як працює харківське видавництво Ранок

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь