Ти можеш покращити харчування своєї дитини: п’ять частих помилок, які роблять батьки

Усі батьки слідкують за харчуванням своєї дитини. Вони хочуть, щоб малеча харчувалася правильно, наїдалася та отримувала вітаміни. Але батьки можуть не помічати, як змушують дитину переїдати. А також корисні йогурти та соки насправді можуть шкодити.

Дієтологиня Прія Тью розповіла для The Sun про найчастіші помилки батьків у харчуванні дітей. Насамперед треба уважніше стежити за продуктами, вибирати ті, що містять менше цукру, збагачувати раціон овочами та фруктами.

Правильно вибирати йогурти

Дієтологиня зазначає, що йогурти — це джерело кальцію та білка, які необхідні для здоров’я кісток та зубів. Але зараз є різномаїття йогуртів зі смаками, які містять велику кількість цукру і стають уже менш корисними. Йогурт з високим вмістом цукру не зміцнюватиме зуби, а може їм нашкодити. Тож треба перевіряти вміст цукру у йогурті, який вказаний на етикетці.

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Приблизно 4 г цукру на 100 г йогурту — це природний цукор із лактози. Все, що переважає, може бути доданим цукром, — пояснила дієтологиня.

Якщо ти не впевнений(-а) у користі йогурту, то Прія радить купувати натуральний або грецький йогурт та додавати у нього фрукти.

Контролювати порції

Часто батьки переоцінюють те, скільки можуть з’їсти їхні діти. Вони насипають великі порції та змушують їсти до кінця. Але це помилка. Прія зазначає, що для дітей краще просити додаткову порцію, ніж залишати їжу на тарілці.

Якщо насипати малюку менші порції, він зможе навчитися прислухатися до свого апетиту. Також дитина не перенавантажуватиме себе та шлунок великою порцією.

Обмеження їжі

Дієтологиня радить батькам дотримуватися такого правила: всі продукти можна вживати в помірних кількостях. Жодні продукти не мають бути під забороною. Так, багато з них можуть бути не корисними, містити велику кількість цукру чи жирів. Тоді треба пояснити дитині, що вони шкідливі і краще не вживати їх багато.

Якщо просто забороняти певні продукти та жорстоко їх обмежувати, це може спровокувати нездорові стосунки з їжею у дитини в майбутньому.

Відсутність планування

Багато батьків довго працюють на роботі, їм не вистачає сил та часу планувати раціон наперед. Після роботи вони готують щось на швидку руку. Але Прія зазначає, що це планування раціону має стати обов’язковою справою.

Відсутність планування призводить до незбалансованого харчування, нестачі поживних речовин, необхідних малюкам, щоб допомогти їм рости та розвиватися, — сказала вона.

Перегодовування

Дітям, як і дорослим, треба дотримуватися водного балансу. Малеча вередлива і часто не хоче пити воду, натомість просить сік чи молоко. Прія наголошує, що сік містить багато природних цукрів, які шкідливі для зубів, а молоко може бути доволі ситним. Через це дитина не захоче вживати основну страву. Тому дієтологиня радить давати малечі більше води протягом дня, а не соку чи молока.

У багатьох продуктах збільшився рівень цукру, це призводить до надмірної ваги вже у підлітковому віці. Раніше ми розповідали, як допомогти схуднути підлітку.

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