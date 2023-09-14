Втрата рідної людини навіть для дорослих виявляється справжнім випробуванням. А ось для дітей — це особлива трагедія. Тому програма психологічної підтримки Kids UA поставила на меті підтримати малечу загиблих героїв.

Нещодавно, з травня до вересня 750 дітей віком від чотирьох до дев’яти років отримали допомогу від різних спеціалістів у рамках проекту Kids UA. 363 учасники програми — діти загиблих героїв.

Організаторами виступила ГО Можливості. Мотивація. Медіа, а безкоштовну участь забезпечив уряд Німеччини.

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Фахівці працювали за унікальною методикою з дітками військових, поліцейських, представників ДСНС, ТРО, прикордонників та волонтерів. Зустрічі з чарівним другом Морквинкою, за якою ховалися справжні психологи, проводились двічі на тиждень із використанням сюжетних ігор та інтерактивних завдань.

Проект унікальний, тому що дітки спілкувалися не з дорослим, а з чарівним другом — Морквинкою, у форматі дзвінків.

Та найголовнішим стало тепле спілкування та підтримка ментального здоров’я, що, за даними організаторів, у 97% відгуків відмітили позитивний вплив проекту.

— Це унікальний досвід, і Платон завжди дуже чекав на кожен дзвіночок, наліпив морквочок із пластиліну, спав із ними. Був просто щасливий! — пише мама чотирирічного Платона Олена.

Гліб у захваті від іграшки, і не дозволяє називати це іграшкою, каже що це символ його дружби з морквинкою. Не повірив, що це був останній дзвіночок, — ділиться мама семирічного Гліба Вікторія.

— Назару дуже сподобалися заняття з Морквинкою. Сказав, що буде дуже сумувати. Тепер усюди носить із собою іграшку! — додає мама п’ятирічного Назара Наталія.

Спілкувалися з Морквинкою. Як унікальний проект допомагає діткам підтримувати ментальне здоров’я / 4 Фотографії

Метою проекту було пом’якшити негативні психологічні наслідки війни та навчити дітей фокусуватися на позитивному, а також об’єднатись з близькими дорослими.

Команда Kids UA прагне щасливого майбутнього для маленьких українців, тому дбає про збереження в серцях малечі віри в дива, добро та любов!

Батьки хочуть виростити свого малюка відповідальним та дисциплінованим, вберегти його від усіх небезпек світу. Тут на допомогу приходить один з батьківських інструментів у вихованні — заборони. Батьки хочуть найкращого, та деякі “ні” можуть руйнувати зсередини. Читай, які заборони можуть негативно позначиться на розвитку дитини.

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