“Ні”, які руйнують життя. Пам’ятка батькам: що не можна забороняти дітям

Батьки хочуть виростити свого малюка відповідальним та дисциплінованим, вберегти його від усіх небезпек світу. Тут на допомогу приходить один з батьківських інструментів у вихованні — заборони.

Одне чарівне слово “ні” — і малюк не зустрічається із другом, який не подобається дорослим. Одне “ні” — і син чи донька не одягають одяг, який не підходить під стандарти. Одне “ні” — і дитина покірливо йде на гурток в’язання, замість боксу тощо.

Батьки хочуть найкращого, та деякі “ні” можуть руйнувати зсередини. Які заборони можуть негативно позначиться на розвитку та усьому подальшому житті дитини, розповіли на платформі Здоровіші разом.

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Заборони, які шкодять здоров’ю

Діти потребують не заборон, а розуміння ситуацій, власної поведінки та дій інших. Та все ж, інколи простіше просто сказати чарівне слово “ні”. Ось підбірка заборон, яких не бажано припускатися у вихованні дитини.

Вираження емоцій

Діти, як і дорослі, мають право на вираження емоцій. Хай якою не була б ситуація, малеча може відчувати злість, розпач чи смуток.

Завдання батьків не сварити, а навчити правильно проживати різні емоції. Наприклад, як допомогти малюку прожити гнів, ми розповіли тут.

Заборона на висловлення емоцій може призвести до пригнічення психіки малюка та серйозніших проблем у майбутньому.

Вибір друзів

Соціальні стосунки з однолітками — важливий етап розвитку. Дитина вчиться пізнавати міжособистісні взаємини та взаємодіяти з іншими людьми.

Так, вона має право обирати друзів самостійно, визначати, комфортно їй у спілкуванні чи ні, вирішувати хороша це людина чи погана.

Батькам не можна втручатися у цей процес та вирішувати за дитину з ким їй спілкуватися. Адже це може призвести до соціальної ізоляції та погіршення становища дитини у школі серед однолітків.

Вибір хобі та занять

Кожен має право мати в житті справу, в яку можна поринути із задоволенням. Проте часто дорослі вказують пальцем, чим займатиметься їхня дитина. Насправді ж вона має зробити це самостійно.

Якщо малюк обрав хобі, в якому хотів би себе спробувати, батькам не можна цього забороняти. Цим можна пригнітити творчість та самовираження своєї дитини.

Створення власної ідентичності

Усі ми прагнемо збагнути своє місце у світі, та спершу кожен має зрозуміти та пізнати себе. Один з аспектів цього об’ємного процесу — самовираження та створення власної ідентичності.

Забороняючи дитині бути собою, можна спричинити проблеми із самоповагою та психічним здоров’ям.

Батькам важливо навчити малечу екологічно керувати своїми емоціями. Це не лише допоможе будувати здорові стосунки з оточенням, а й стане підтримкою здорового психологічного стану.

Ось підбірка з п’яти ігор для розвитку емоційного інтелекту, деталі у матеріалі.

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