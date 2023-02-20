“Як допомогти дитині справитися з гнівом?”

Зараз багато дітей можуть відчувати злість та гнів. Їхнє звичне життя та дитинство переривають звуки сирен. Також можлива розлука з рідними через виїзд за кордон чи службу батьків в армії. Ще є багато інших стресових факторів, які впливають на появу гніву у дитини.

Дитяча психологиня Світлана Ройз розповіла про злість та гнів у дітей, а також, як з ними боротися.

— Злість — завжди природна, нормальна та правильна. Немовля вже народжується з можливістю виражати злість. Наше завдання — навчитися розрізняти “здорову” агресивність та агресивну токсичну поведінку.

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Злість — нормальна реакція у відповідь на порушення кордонів.

Агресивність — це риса особистості, хворобливий стан, постійне сприйняття світу як ворожого та постійну атакувальну поведінку, — пояснює Світлана.

Вона каже, що злість та гнів ми нормалізуємо, особливо зараз. Так можна вивільнити напругу. Потім можна поступово повертати можливість регулювання емоцій. Усвідомлювати, на що саме реагуємо та що саме допомагає повернути стійкість.

— Протягом “безпечного часу” нам важливо спостерігати за дитиною та собою: наші дії у вираженні агресії — самозахисні чи ворожі?

Правило, якому ми завжди вчимо дітей: злитися можна, захищатися треба, завдавати шкоди собі та іншим не можна, — наголошує психологиня.

Світлана каже, що агресія дає енергію діям. Вона може бути навіть “доброякісною”. Тобто вміти сказати: “Ні” чи постояти за себе. Але є і “злоякісна” агресія — руйнівна поведінка.

Види агресії

Світала Ройз розповідає про такі види агресії:

реактивна агресія — реакція на щось або когось зовні;

спонтанна агресія — під впливом того, що накопичилося всередині;

пряма активна агресія — спрямована на об’єкт, що викликає роздратування;

пасивна — завуальована форма агресії — скиглення, плітки, жести;

непряма агресія — звернена на іншу людину, яка перебуває в слабшій позиції.

Також агресія може бути: вербальною (слова, крики, дражнилки), тактильною (дії), експресивною (жести, міміка, інтонація).

Коли може виникати агресія

Психологиня каже, безпечніше проявляти емоції. Якщо вони “йдуть у тінь”, то це може стати симптомом. За мирних часів, агресія у дітей могла б виникати у таких випадках:

особливість нервової системи, органічні, фізіологічні причини; вивчена поведінка (дитина повторює поведінку того, хто для неї авторитетний); спроба скинути напругу; фрустрація — щось заважає задоволенню потреб; захист; спроба захопити чи повернути собі владу.

Саме зараз гнів — форма захисної поведінки, — наголошує Світлана Ройз.

Як проявляється гнів та агресія у дітей

— Немовлята та діти до двох років реагують спалахами злості та люті на те, що не можуть пояснити, попросити або домогтися того, що для них важливо. Не можуть задовольнити свою потребу.

Обіймаючи їх, нагадуємо собі, що ця агресія спрямована не на нас. Перераховуємо те, що, можливо, вони хочуть, вгадуємо їхні потреби. Так вони вчаться називати те, що їм важливе. Розуміємо, що для малюків часто незадоволена потреба — загроза виживання, — радить Світлана.

У цьому випадку малюки можуть пробувати різні моделі поведінки. Вони спостерігають за реакцією дорослих.

Коли маленька дитина нас б’є, для неї це часто гра. Нам важливо зупиняти руку, ніжку, казати: “Бити не можна. Мені боляче”.

Якщо дитина починає бити себе, називаємо на ім’я її емоцію: “Ти злишся через… Я б теж розлютився(-лася), якби не могла, наприклад, з’їсти те, що хочеться. Злитися можна, а бити себе та інших ні. Хочеш помахати разом ручками, стиснемо-розтиснемо кулачки” тощо, — коментує Світлана.

Психологиня пояснює, що діти до п’яти років не вміють регулювати емоції та витримувати подвійні.

Тобто не можуть одночасно радіти перемозі іншого, злитися на нього, сумувати через свою поразку.

— У них у зв’язці: гіпокамп (відповідає за довготривалу пам’ять) – мигдалина (емоційна реакція) – гіпоталамус (ендокринні реакції – сплеск гормонів) – поясна звивина (оцінка та прогнозування, прорахунок наслідків) – лобові частки мозку (контроль, аналіз) немає закріпленого досвіду.

Вони не можуть усвідомити, що зараз відчувають, які можуть бути наслідки поведінки, як чинити правильно. З нашою допомогою вони навчаються цього, — пояснює Світлана Ройз.

Як допомогти дітям справитися з гнівом

— Пам’ятаємо, що емоцію не завжди можна трансформувати, відрегулювати, іноді її дуже важливо вивільнити.

Але коли ми пропонуємо кричати, тупотіти, бити подушку після того як дитина вивільнила напругу, у неї може бути “інерція”. Вона може виглядати перезбудженою. Нам потрібні перехідні дії, щоб привести до стабільного стану, — каже психологиня.

Як розпізнати емоцію

Світлана Ройз каже, що треба привчати дитину і себе називати емоцію. Визначати її, малювати, де емоція живе в тілі (червоніють щоки, стискаються кулаки тощо).

— Дитина бачить, як ми самі впораємося з емоцією, яку вибираємо поведінку, як витримуємо емоцію. Дитина поступово вчиться розуміти, що з нею відбувається, бачити наслідки, обирати поведінку. Вчиться не маскувати, пригнічувати, а виражати емоцію у прийнятний спосіб, — ділиться психологиня.

Коли точно потрібно звертатися до фахівця

Психологиня каже, що звертатися до спеціаліста треба, якщо дитина старше п’яти років усвідомлено мучить тварин, шкодить, робить боляче. Також вона не відчуває емпатії, смутку, провини, коли знає наслідки своїх дій.

Дитина постійно звинувачує іншого в тому, що вона так поводиться, постійно говорить про те, що інші до неї ставляться упереджено. Не вважає, що її поведінка є агресивною.

Також треба звернути увагу на те, що дитина не виявляє злості, не дозволяє при дорослих виявляти сильні емоції. Також вона може проявляти аутоагресію (карати себе).

Ігри для подолання агресії

Видихнути хмару

Треба уявити, що вдихнули хмару і видихнути її зі звуком, можна з грозою та блискавкою. Можна розкривати руки, показуючи, який розмір хмари ми вдихаємо.

На видиху видаємо звук, та зводимо руки, зменшуємо розмір хмари, долоні в кінці видиху з’єднуються.

Погода

Треба обережно простукувати подушечками пальців долоні чи тіло дитини. Своїми доторками відігравати спочатку м’які, немов дитину гладить сонечко і легкий вітер. Потім вітер посилюється, і починається дощ — починає йти швидше і тупотіти. Коли дощ посилюється, треба торкатися сильніше, злива — ще сильніше простукувати, гроза чи ураган — ще сильніше, а також дмухати та кричати.

Потім дощ стихає. Треба поступово простукувати тихіше і повільніше. Закінчити прекрасною погодою. Можна запропонувати, щоб дитина відігравала погоду кроками на місці — розгойдувалася, потім тупотіла ніжками, потім стрибала і кричала, потім посміхалася та розслаблено погойдувалася, як при ясній погоді.

Інші вправи для подолання агресії

Клац-клац — клацати зубами, ніби від холоду. Потім показувати зуби як мавпочки, і гарчати як тигри. Перетворитися на людей.

РРРРР — перетягувати тканину, тримаючи в зубах.

Докричатися до Місяця — якщо є можливість проявляти голос в повну силу. Уявити, що треба крикнути послання космонавтам чи інопланетянам.

Лети! — Дути один на одного як на перо. Дозволити дути на дорослого, щоб його “здути” з місця.

Борці сумо — засунути подушку під футболку і штовхатися, подушка пом’якшуватиме удар.

Рвати папір і потім зібрати з уривків колаж.

Злий бобер — придумати злу тварину і поводитися, так само як вона. Потім перетворитися на добру тварину. Потім — на людину.

Випустити пазурі — показати, як тигреня шипить і показує пазурі, коли хоче захиститися. Потім перетворитися на людину.

У ціль — зім’яти в руках папір, потім як м’ячиком потрапити в ціль.

Часто злість у дітей з’являється через тривогу. Зараз вона може бути пов’язана з тим, що батьки перебувають на фронті. Раніше ми розповідали, як морально підтримувати дітей військовослужбовців.

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