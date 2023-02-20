Поради

“Як допомогти дитині справитися з гнівом?”

Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 10:00
Як допомогти дитині справитися з гнівом: порали психологині
Фото: Pexels

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Поради

“Як допомогти дитині справитися з гнівом?”
Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня

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